120 emplois menacés alors que N Brown subit une «transformation stratégique»

Les licenciements devraient toucher 5% des collègues de N Brown

// N Brown prévient que des licenciements sont probables alors qu’il poursuit sa «transformation stratégique»

// 120 rôles ont été mis en consultation à travers le siège social et d’autres opérations commerciales

N Brown consulterait environ 120 membres du personnel au sujet des suppressions d’emplois proposées alors qu’il poursuit sa «transformation stratégique».

Le groupe de mode, propriétaire de Jacamo et SimplyBe, a déclaré que les 120 rôles ont été mis en consultation à travers le siège social et d’autres opérations commerciales, a rapporté Drapers.

Les licenciements devraient toucher 5% des collègues de N Brown.

N Brown fait actuellement l’objet d’un examen stratégique dans le but de passer davantage au numérique.

Le groupe a déclaré qu’il prenait «des mesures difficiles mais nécessaires» pour soutenir une croissance durable de la rentabilité des commerces.

Le mois dernier, le chef de la direction, Steve Johnson, a déclaré que l’examen avait «mis en évidence la nécessité d’avoir un portefeuille de marques plus restreint, une concentration plus nette sur les produits et une base de coûts appropriée pour assurer une croissance numérique durable».

La nouvelle survient après que N Brown a publié un avertissement sur les bénéfices le mois dernier après avoir subi des échanges difficiles sur le marché, qui a vu ses revenus baisser.

Au cours des 18 semaines précédant le 4 janvier, le chiffre d’affaires produits a baissé de 4% pour le groupe après avoir été impacté par une baisse de 4,6% de sa branche services financiers.

N Brown compte actuellement environ 2400 employés au total.

