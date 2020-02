13 statistiques qui montrent comment le marketing de contenu évolue – Econsultancy

Même le terme “contenu” n’a pas toujours été aussi répandu – ou aussi englobant – qu’il l’est aujourd’hui, et son émergence en dit long sur le paysage Internet en 2020 et sur sa domination par la création et la discussion de ce que nous appelez “contenu”.

De l’avènement des blogs à l’introduction des visuels dans le contenu Web, de l’essor de la vidéo à la disparition des appâts cliquables et des hauts et des bas du partage social, le contenu sur le Web a connu des changements majeurs et le marketing de contenu a changé avec ça. On pourrait même affirmer que le marketing de contenu en tant que discipline est arrivé à maturité avec le Web: alors que le marketing de contenu existe sans doute sous une forme ou une autre depuis des siècles, Internet et son déluge de contenu ont suscité une nouvelle prise de conscience de sa puissance et de son importance.

Depuis l’avènement du World Wide Web, ce que nous considérons comme du «contenu» a radicalement changé.

Mais si c’est une chose de tout savoir en tant que spécialistes du marketing, c’est une autre de pouvoir citer des preuves concrètes de l’évolution et du changement du contenu, de pointer vers des recherches et des études qui montrent ces tendances. Pour vous aider, nous avons compilé une collection de 13 statistiques (plus quelques extras) qui racontent comment le marketing de contenu évolue.

