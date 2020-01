1300 emplois à risque alors que Beales s’effondre dans l’administration

Le propriétaire des Beales, Tony Brown, aurait travaillé «sans relâche» pour assurer un avenir au grand magasin de Bournemouth.

Beales est officiellement tombé sous administration après avoir échoué à obtenir une vente à un nouveau propriétaire.

Le grand magasin a nommé KPMG comme administrateurs à la suite d’une réunion du conseil d’administration ce matin.

Alors que les 1 300 employés et plus du détaillant risquent maintenant de perdre leur emploi, il est entendu que les 22 magasins Beales fonctionneront comme d’habitude, sans fermeture immédiate confirmée, bien que le site Web du détaillant ait été supprimé.

KPMG continuera également de rechercher un acheteur pour l’entreprise âgée de 139 ans pendant le processus d’administration.

L’effondrement survient après que la chaîne de grands magasins basée à Bournemouth, fondée en 1881, a déposé un avis de son intention de nommer des administrateurs la semaine dernière.

Il avait réfléchi à ses perspectives d’avenir dans le cadre d’un examen stratégique des activités qui avait débuté en décembre.

Le propriétaire de Beales, Tony Brown, aurait travaillé «sans relâche» pour assurer un avenir à l’entreprise.

Juste avant Noël, l’entreprise a nommé KPMG pour effectuer un examen stratégique et examiner différentes options de refinancement.

L’une des options comprenait la mise en vente de Beales.

Le détaillant avait également négocié avec les propriétaires dans l’espoir d’obtenir des réductions de loyer pour certains de ses 22 magasins.

Beales emploie environ 1 000 personnes et 300 autres dans les concessions, et tous ses magasins sont situés dans les villes et villages régionaux.

Au cours de l’exercice clos en mars 2019, le grand magasin a enregistré une perte de 3,1 millions de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling l’année précédente.

La mauvaise négociation a été attribuée à la hausse des coûts, y compris les tarifs commerciaux, et à une baisse des ventes.

La semaine dernière, le cabinet de conseil en immobilier Colliers International a estimé que Beales avait payé 1,06 million de livres sterling de taux d’affaires de plus que ce qu’il aurait dû au cours des années qui ont suivi la réévaluation du régime de taxe foncière commerciale.

Beales était une entreprise publique depuis deux décennies jusqu’à ce que ses actions soient radiées de la cote en 2015. Elle appartient depuis à plusieurs investisseurs privés différents.

En 2016, il a obtenu un CVA qui a permis de réduire les loyers dans 11 de ses 29 magasins de l’époque.

En octobre 2018, Beales a été vendue lors d’un rachat par la direction au PDG du groupe, Tony Brown.

L’effondrement survient alors que les grands magasins en particulier ont le plus souffert du ralentissement de la croissance.

House of Fraser est tombée sous administration à la mi-2018, avant d’être prise par le groupe Frasers de Mike Ashley – alors connu sous le nom de Sports Direct International.

L’année dernière, Ashley a décrit comment les finances de la Chambre du Fraser n’étaient «rien de moins qu’un terminal».

Debenhams est également tombée sous administration l’année dernière et a été secourue par ses prêteurs qui ont lancé un CVA peu de temps après.

La CVA a jusqu’à présent conduit à la fermeture de 19 magasins Debenhams ce mois-ci, et d’autres sont prévus à l’avenir.

John Lewis a également connu un Noël difficile, sa société mère prévenant que la prime annuelle du personnel pourrait être supprimée cette année.

La directrice générale Paula Nickolds a également quitté le grand magasin au milieu de sa mise à jour des échanges de Noël.

Beales possède des magasins dans les villes et villages suivants:

Beccles

Bedford

Bournemouth

Chipping Norton

insulter

Fareham

Hexham

Keighley

Kendal

Lowestoft

Mansfield

Perth

Peterborough

Poole

Skegness

Southport

Spalding

St Neots

Tonbridge

Wisbech

Worthing

Yeovil

