14 façons simples de gagner de l’argent supplémentaire à la maison

Un revenu secondaire donne l’impression d’être riche si vous avez déjà un emploi de jour qui couvre les factures.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Gagner de l’argent supplémentaire n’est pas vraiment compliqué. En tant que personne immergée dans le domaine de la génération de revenus en ligne depuis près de deux décennies maintenant, je peux vous dire qu’il faut du travail. Cependant, il existe plusieurs voies claires à suivre. En fin de compte, tout se résume à vos objectifs et à combien vous cherchez à automatiser vos revenus.

Pourriez-vous gagner 200 $ de plus par mois? Bien sûr. Que diriez-vous d’un supplément de 1000 $ par mois? Comment cela changerait-il votre vie? Pour la plupart, cela ferait une différence monumentale. Mais que se passerait-il si nous en parlions des milliers de plus par mois, voire des dizaines de milliers de plus? Comment cela changerait-il la trajectoire de votre vie? De toute évidence, vous pouvez gagner de l’argent sur Internet. Vous n’avez qu’à décider combien de temps cela vaut.

Bien que nous ayons tous du temps supplémentaire, il n’en a souvent pas envie. Mais il ne faut pas trop d’efforts pour faire de la pâte supplémentaire sur le côté. Nous ne parlons pas de millions et de millions ici – nous parlons principalement de faire de petits projets de petite taille pour générer de l’argent rapidement. Et selon vos compétences, vous pourriez facilement gagner quelques centaines de dollars, voire quelques milliers supplémentaires par mois.

Connexes: 4 concerts latéraux que vous pouvez commencer aujourd’hui

1. Devenez un assistant virtuel.

Un moyen simple de gagner de l’argent à la maison est d’aider les autres à effectuer des tâches en tant qu’assistant virtuel. Si vous êtes très organisé et pouvez gérer correctement votre temps, devenir un assistant virtuel présente un point d’entrée à faible friction dans l’industrie des services numériques. Vous pouvez facilement exécuter ces fonctions en tant que travailleur à distance, peu importe où vous habitez.

Trouver du travail en tant qu’assistant virtuel peut être facilement effectué via des sites comme Upwork, Indeed.com et Remote.co. Recherchez les offres d’emploi existantes et créez des offres. Vous aurez besoin de compétences en communication efficaces et d’une maîtrise de l’anglais et des applications logicielles Web et d’entreprise populaires.

Connexes: Apprenez les 4 principes qui ont aidé cette entreprise virtuelle à devenir l’une des meilleures cultures en Amérique

2. Vendez des trucs sur eBay ou Craigslist.

Un grand sous-ensemble de notre société gagne un revenu à temps plein en vendant des articles sur Craigslist et eBay. Vous pouvez le faire en vendant vos propres articles, ou vous pouvez aider à vendre des articles pour d’autres personnes et prendre une petite commission. Vendre sur eBay offre plus de friction que Craigslist et vous devrez établir des critiques solides avant de commencer à déplacer des articles coûteux.

Cependant, eBay fournit des ressources aux vendeurs pour vous aider à vous habituer à vendre sur la plateforme. Prenez le temps de faire votre diligence raisonnable et de rechercher la plateforme. Si vous avez de solides compétences en marketing en ligne, vous trouverez cela beaucoup plus facile que si vous êtes un débutant complet dans le monde du marketing numérique.

Connexes: 8 endroits pour vendre des trucs rapidement lorsque vous avez vraiment besoin d’argent

3. Échangez des crypto-monnaies.

À mesure que le monde numérique évolue, notre monnaie évolue également. Ce qui semblait être une nouveauté hier deviendra finalement le moyen privilégié pour l’argent. Un sondage Gallop a révélé que 10% des personnes déclaraient utiliser l’argent comptant comme moyen de paiement préféré en 2016 (contre 19% en 2011).

Bien que la crypto-monnaie soit encore relativement nouvelle, elle deviendra finalement la norme. Bitcoin et Etherium pourraient être les principales plateformes de crypto-monnaie aujourd’hui, mais le dollar américain deviendra finalement le dollar numérique en tirant parti de la blockchain. Vous pouvez profiter de l’essor actuel de la crypto-monnaie en l’échangeant via des plateformes comme eToro et Kraken, entre autres.

Connexes: Bitcoin est maintenant classé comme une marchandise aux États-Unis

4. Tutorat en ligne

Des sites Web comme Skooli, Tutor Me et Tutor.com fournissent des ressources pour accéder à l’espace de tutorat en ligne. Bien que vous n’ayez pas besoin d’utiliser une plateforme comme celles-ci, elles offrent un point d’entrée à friction plus faible sur le marché. Vous pouvez également rechercher des concerts de tutorat en ligne sur une variété d’autres sites comme Upwork, Freelancer et bien d’autres.

Quels types de choses pouvez-vous enseigner en ligne? Vous pourriez facilement enseigner une matière comme les mathématiques ou les sciences, tout en enseignant une langue si vous êtes bilingue. Vous pouvez également enseigner des instruments de musique comme la guitare ou le piano, ainsi qu’une foule d’autres sujets.

Connexe: Pour améliorer rapidement votre entreprise, arrêtez de vendre et commencez à enseigner

5. Vendre des services sur Fiverr

Fiverr a connu une croissance significative depuis sa création. Aujourd’hui, c’est un vaste marché où vous pouvez vendre à peu près n’importe quel service sous le soleil. C’est génial si vous cherchez à gagner de l’argent en ligne en tant que nomade numérique ou même en étant assis à la maison sur votre ordinateur portable en pyjama.

Que pouvez-vous vendre spécifiquement sur Fiverr? Tout, des services de graphisme et de conception au marketing numérique, aux services de rédaction et de traduction, aux services de vidéo et d’animation, à la musique et à l’audio, au développement de programmes et d’applications, aux services aux entreprises et aux services liés au style de vie, allant des impressions de célébrités aux jeux.

Connexes: Comment utiliser Fiverr et Skyrocket La croissance de votre startup

6. Créez des entonnoirs de vente.

Chaque entreprise prospère dispose d’un entonnoir de vente automatisé. Pourtant, de nombreuses entreprises ignorent totalement la puissance d’un entonnoir efficace. Les entonnoirs de vente assurent l’automatisation du processus de vente. Ils vous aident à construire une relation avec votre public et à développer un lien avec le consommateur. Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour créer un entonnoir de vente, mais les entreprises les plus prospères du monde créent souvent des entonnoirs à code personnalisé.

Les entonnoirs de vente experts commencent souvent par une offre gratuite, également appelée aimant au plomb. En créant de la valeur dans l’aimant de plomb, vous créez une relation de confiance avec le consommateur. À l’étape suivante, vous trouverez généralement ce que l’on appelle une offre d’auto-liquidation ou un virement bancaire. Ce sont des offres difficiles à laisser passer, souvent entre 7 $ et 47 $. L’offre frontale se trouve généralement au-delà de cela, ainsi que des offres uniques pour aider à augmenter la valeur à vie du client et la valeur moyenne du panier.

Bien qu’il existe des détails techniques considérables en ce qui concerne les entonnoirs de vente, les comprendre aujourd’hui, dès maintenant, pourrait vous préparer à un degré plus élevé de prouesses en marketing en ligne. Cela vous aidera également à faire évoluer votre entreprise en optimisant un taux de conversion, puis en augmentant simplement vos dépenses publicitaires.

Connexes: Qu’est-ce qu’un entonnoir de vente? Le guide pour construire une machine de vente automatisée

7. Louez votre maison.

Une autre façon de gagner de l’argent à la maison est de louer votre maison. AirBnB a découpé une industrie importante des locations de vacances. Alors que le marché existait avant l’arrivée d’AirBnB, il s’est certainement développé à pas de géant depuis son arrivée sur la scène.

En 2017, AirBnB a acheté le fournisseur de locations de vacances de luxe, Luxury Retreats, et d’autres consolidations sur le marché ont eu lieu avec des sites de premier plan comme l’acquisition par InvitedHome de locations PPG et de plateformes Seasoned Dreams, et l’acquisition par Expedia pour 3,9 milliards de dollars d’un autre géant de la location de vacances, HomeAway. Le marché est en plein essor et le moment est venu d’entrer, peu importe la taille de votre maison ou de votre condo.

Connexes: 11 listes Airbnb étranges et merveilleuses, y compris un taxi de New York et un igloo

8. Lancez un site de commerce électronique.

Le commerce électronique est en plein essor. Alors qu’Amazon prend la part du lion, les consommateurs achètent en masse lorsqu’ils peuvent trouver de bonnes offres. En fait, certains des principaux spécialistes du marketing en ligne comme Neil Patel, Frank Kern, Dean Graziosi, David Sharpe, John Reese et bien d’autres, utilisent le commerce électronique et les entonnoirs de réservation pour l’envoi de petites fortunes. Cela revient à la mise en œuvre d’entonnoirs de vente dans un environnement de commerce électronique. En fait, une grande partie de ce que les gens pensent des magasins de commerce électronique traditionnels qui prennent des mois, voire des années pour construire et coûter une petite fortune n’est tout simplement pas vrai.

Connexe: Comment les propriétaires de commerce électronique peuvent-ils utiliser les dernières tendances à leur avantage? 5 entrepreneurs conseillent.

9. Créez un blog.

Les blogs sont probablement l’un des meilleurs moyens de gagner un revenu passif, même en parcourant le monde. Bien que le démarrage d’un blog puisse être simple, vous devrez mettre le travail et l’effort afin d’en récolter les bénéfices. Plantez les graines maintenant pour profiter de la récolte plus tard.

Cependant, une fois ce blog lancé, générer des revenus et développer votre entreprise est simple. Produit simplement plus de contenu et propose plus d’offres. À mesure que votre blog gagne en popularité, vous pourrez également attirer les meilleurs talents prêts à écrire pour vous simplement en échange d’un lien très puissant vers leurs propres sites Web.

Connexe: Comment démarrer un blog et gagner de l’argent en ligne

10. Bâtissez une activité de dépannage.

Il existe de nombreuses idées d’activités lucratives que vous pouvez facilement démarrer dans le confort de votre foyer. Bien qu’il soit facile de les démarrer, il est un peu plus difficile de mettre le travail sur le marché et de développer ces entreprises. La partie difficile est de les voir à travers.

Bien que vous puissiez lancer une entreprise régulière vendant les produits de quelqu’un d’autre, vous pouvez également inventer votre propre produit. Bien que les entreprises basées sur des inventions puissent sembler plus complexes à créer, elles présentent des opportunités d’investissement attrayantes comme le montrent les émissions populaires comme Shark Tank.

En relation: Quel type de tracas latéral devriez-vous essayer? (Infographie)

11. Créez des webinaires

Je suis devenu obsédé par le support de webinaire pour la vente. Construire des webinaires automatisés est l’une des compétences les plus utiles que vous pourriez avoir, comme l’entrepreneur Jason Fladlien, qui a réalisé 100 millions de dollars de ventes via des webinaires en ne vendant que les produits d’autres personnes et non les siens.

Les webinaires suivent un modèle et un format spécifiques. Ils sont formulés. Si vous pouvez maîtriser cette formule, vous pouvez littéralement dominer dans cet espace. Trouvez une excellente idée ou opportunité commerciale que vous pouvez vendre et qui offre des quantités massives de valeur.

Connexes: 12 étapes pour créer le webinaire parfait

12. Gestion des médias sociaux.

La gestion des médias sociaux est un excellent moyen de générer un revenu à domicile. Compte tenu de l’expansion des médias sociaux, les entreprises réclament de trouver leur chemin devant les prospects. Cependant, la plupart des entreprises ne savent pas comment augmenter leur exposition. C’est là que vous intervenez.

La création d’une entreprise de gestion des médias sociaux peut prendre un certain temps et efforts, mais cela en vaut la peine. Vous pourriez facturer des frais mensuels considérables pour chaque entreprise pour aider à gérer leurs médias sociaux, vous permettant de gagner un revenu à temps plein en faisant ce concert.

Liz Benny, la fondatrice de Jinga Social, a non seulement construit l’une des entreprises de gestion des médias sociaux les plus importantes et les plus connues, mais a également créé plusieurs webinaires à sept chiffres pour enseigner aux gens, vous l’aurez deviné, comment lancer vos propres médias sociaux société de gestion.

Connexe: Les 10 meilleurs outils de gestion des médias sociaux que vous devriez essayer maintenant

13. Marketing d’affiliation

Le marketing d’affiliation présente une entrée à très faible friction dans la vente de produits en ligne. Bien que vous ayez besoin d’un certain type d’audience pour vendre ces produits ou services, vous pouvez gagner beaucoup d’argent à domicile en le faisant. Certains produits ou services ont des revenus par clic très élevés. Cela signifie que si vous jouez correctement vos cartes, vous pouvez facilement réaliser un gros profit sur les conversions en générant du trafic vers des offres spécifiques tant que vous ciblez les bons intérêts.

Vous pouvez trouver des offres de marketing d’affiliation sur des sites tels que ClickBank, CJ.com et Rakuten LinkShare, entre autres. Recherchez la bonne offre et assurez-vous de la présenter au bon public et de ne pas spammer les gens à ce sujet. Faites votre marketing de manière éthique.

Connexe: Top 10 des plates-formes logicielles de suivi du marketing d’affiliation

14. Créez des cours en ligne.

L’une de mes façons préférées absolues de gagner de l’argent supplémentaire à la maison est de créer des cours en ligne. Maintenant, cela prend un investissement initial de temps. Mais, comme toute autre activité passive génératrice de revenus, vous effectuez le travail une fois et êtes payé à plusieurs reprises pour cela.

Prenez n’importe quelle compétence que vous avez et trouvez un moyen de construire un cours autour d’elle. Utilisez des sites comme Udemy, Ankur Nagpal, Teachable ou Kajabi de Jonathan Cronstedt pour créer ces cours, puis commencez la commercialisation.

.