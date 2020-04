14 plateformes populaires de financement participatif – Communauté Business 2

Il existe un large éventail de plates-formes de financement participatif, chacune avec sa propre rotation unique pour la collecte de fonds. Certaines plates-formes prennent en charge les campagnes caritatives ou créatives, d’autres les campagnes basées sur les récompenses, tandis que d’autres prennent en charge les campagnes basées sur l’équité.

Certains sont réservés aux investisseurs accrédités, tandis que d’autres sont ouverts à tous les types d’investisseurs. Certains sont conçus pour aider à collecter des fonds pour le développement de produits tandis que d’autres recherchent des dons pour aider une personne ou une famille à répondre à ses besoins personnels. Certains sont conçus pour aider les organismes de bienfaisance à collecter des fonds.

La liste suivante devrait vous aider à comprendre quelles plateformes sont les mieux adaptées à vos besoins de financement participatif:

Kickstarter est la plus grande plateforme avec plus de 13 millions de visiteurs par mois. C’est une bonne plate-forme pour héberger des campagnes de produits et d’événements, mais pas des causes sociales.Kickstarter s’adresse aux particuliers et aux entreprises qui cherchent à collecter des fonds pour des projets créatifs. Par exemple, cette plate-forme pourrait plaire aux cinéastes, musiciens, artistes, joueurs, développeurs ou tout autre propriétaire d’entreprise ayant un penchant créatif. Plus de 17 millions de personnes ont soutenu des projets via Kickstarter, pour un montant de 4,7 milliards de dollars promis.Indiegogo a plus de 9 millions de visiteurs par mois et est similaire à Kickstarter. Ici, vous pouvez collecter des fonds pour tout projet juridique. C’est une bonne plate-forme non seulement pour collecter des fonds auprès de sources nationales mais aussi internationales. La plate-forme d’Indiegogo vise à alimenter et à financer l’innovation créative, principalement pour les startups en technologie et design. L’accent est mis ici sur la collecte de fonds pour les startups et les propriétaires de petites entreprises qui développent ou ont développé des produits intelligents et non conventionnels. Indiegogo offre aux entrepreneurs de nombreux outils pour maximiser les chances d’une campagne réussie, y compris une équipe de conception experte et des ressources marketing.Financable est l’une des rares plateformes à proposer un financement participatif basé sur des actions et des récompenses. Ce qui le rend unique, c’est qu’il ne fonctionne pas sur une commission basée sur le montant d’argent collecté. Cette qualité le rend attrayant pour les grands projets.Fundable est conçu pour les petites entreprises intéressées par des campagnes de financement participatif basées sur des actions et des récompenses. À l’instar de Crowdfunder, la représentation de l’industrie est large et plus de 558 millions de dollars ont été engagés dans des projets financables. Une chose à noter est que Fundable n’autorise que les entreprises qui ont une présence aux États-Unis, ce qui signifie que même si l’entreprise est située physiquement ailleurs, elle doit être enregistrée pour faire des affaires aux États-Unis.AngelList est une plate-forme permettant aux start-ups de rencontrer des investisseurs accrédités et est destinée uniquement aux campagnes basées sur des actions.SeedInvest est une plateforme comme AngelList qui permet aux investisseurs accrédités d’investir dans des start-ups.CircleUp est une plate-forme uniquement en actions qui relie les investisseurs accrédités, les consommateurs innovants et les entreprises de détail. Les sociétés doivent avoir des revenus existants supérieurs à 500 000 $ pour être répertoriées. Le financement peut se faire par le biais de dettes convertibles ou de capitaux propres.CircleUp effectue également l’affacturage des factures et utilise des partenariats pour aider les fondateurs à développer leur distribution.WeFunder est une autre plate-forme de financement participatif basée sur des actions pour les investisseurs accrédités uniquement, mais qui permet des promesses aussi petites que 100 $. Cette plateforme a financé plus de 340 startups, avec un capital combiné de 120 millions de dollars. Ce site peut être attrayant pour les petites entreprises qui ont un produit physique ainsi que celles qui ont besoin de financement pour des projets créatifs ou le développement d’applications.GoFundMe est une plate-forme populaire pour les causes de collecte de fonds personnelles (par exemple, pour couvrir les frais médicaux), mais aussi pour un groupe sélectionné d’organismes de bienfaisance. Ils prennent également en charge des campagnes tout ou rien basées sur des récompenses, similaires à Kickstarter.GoFundMe a été sur une frénésie d’acquisitions. Ils ont acquis les plateformes de financement participatif suivantes:

– CrowdRise qui a été conçu pour les organisations à but non lucratif

– YouCaring qui a été conçu pour des causes caritatives et personnelles avec des catégories spécifiques pour les causes médicales, funéraires, frais de scolarité, adoption, confessionnelles, pour animaux de compagnie et causes communautaires.

– GiveForward c’était une plate-forme basée sur les dons avec des catégories spécifiques pour les factures médicales, les factures vétérinaires et les frais funéraires.

Patreon est une plate-forme permettant aux fans de soutenir leurs projets créatifs préférés tels que des projets musicaux ou vidéo de manière plus continue.AlumniFinder est une plateforme relativement nouvelle pour financer des projets créatifs et innovants au sein d’une communauté universitaire.CauseVox est un outil de plate-forme permettant aux développeurs de développer leur propre site Web pour des campagnes de collecte de fonds entre pairs.CrowdSupply accepte des projets qui ont un objectif étroit: donner vie à des idées commerciales pour le matériel. Si votre entreprise a un concept pour un processeur innovant ou une caméra stéréoscopique, par exemple, vous pouvez choisir de lancer une campagne en utilisant ce site. Ce qui rend Crowd Supply unique, c’est qu’une fois les projets financés et un produit physique créé, la plateforme gère également la vente et l’expédition de votre matériel pour vous.Crowdfunder est une plateforme de financement participatif qui aide les startups à se connecter avec un investisseur individuel ou un groupe d’investisseurs pour financer des campagnes. Ce site est l’un des plus complets, en termes d’industries représentées. Les entreprises de pratiquement toutes sortes peuvent lancer et promouvoir une campagne de financement, y compris dans les secteurs de la publicité et du marketing, des soins de santé, des technologies financières et de l’immobilier.Fundly est ouvert aux particuliers et aux organismes sans but lucratif qui cherchent une avenue de collecte de fonds. Plus de 330 millions de dollars ont été collectés via le site couvrant une variété de missions. Si vous dirigez une entreprise en tant que propriétaire unique ou si votre organisation est à but non lucratif, vous pouvez envisager cette plateforme pour un financement basé sur des dons.

Quelle plateforme de financement participatif convient à votre prochaine campagne de financement?