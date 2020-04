15% des entreprises jugées non essentielles continuent de fonctionner

Ces entreprises ont été détectées lors d’inspections effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (STPS) et de plaintes déposées par des employés du bureau du procureur de la défense du travail (Profedet).

López-Gatell a expliqué qu’après la publication de la liste des activités essentielles, 50% des entreprises qui n’y ont pas participé ont cessé leurs activités, tandis que 17% n’ont pas fermé immédiatement, mais l’ont fait à la demande du STPS.

“Cependant, nous avons ces 15% d’entreprises qui auraient dû fermer, elles ne l’ont pas fait et elles ont refusé de le faire malgré le fait que l’autorité les ait demandées directement”, a déclaré López-Gatell.

Ces entreprises appartiennent aux secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’usinage industriel, de la distribution de produits non essentiels, du textile, du bois, de la cellulose, du tabac et de la construction, avec des opérations à Mexico, État de Mexico, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Baja California , Puebla, Aguascalientes, Hidalgo et Guanajuato.

“Ces entreprises n’aident pas à réduire la contagion parce que les travailleurs ne peuvent pas rester à la maison, car ils risquent de perdre leur emploi s’ils manquent au travail”, a déclaré López Gatell.

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé a expliqué que les entreprises qui ont refusé d’arrêter leurs activités se verront remettre un rapport d’inspection sur la santé et la sécurité au travail, qui entame le processus de fermeture du centre de travail, en plus de donner un avis au ministère public pour le délit présumé de «atteinte à la santé».

Dans certaines entreprises qui ont refusé d’arrêter les opérations, il y a déjà eu des cas de décès de salariés infectés par le coronavirus COVID-19.

Sur les 16 personnes décédées hier dans l’État de Chihuahua à cause du virus, 13 étaient des employés de la maquila Lear Corporation, qui fabrique des sièges et des systèmes électriques pour les voitures à Ciudad Juárez, selon l’Institut mexicain des assurances. Social (IMSS).

