15 façons rapides de gagner de l’argent supplémentaire sans quitter votre travail de jour

Vous cherchez à gagner de l’argent à la maison ou pendant votre temps libre? Voici quelques façons réalistes de le faire.

«L’argent facile» est la baleine blanche quand il s’agit de travailler. Tout le monde le veut, de nombreuses plateformes le promettent, et il est rare de le trouver en dehors d’un conte fictif.

Mais dans la poursuite de l’argent supplémentaire, plus d’Américains pourraient être à la recherche d’agressions latérales qu’on ne le pensait auparavant, selon une nouvelle enquête ZipRecruiter menée exclusivement pour Entrepreneur. Bien que les données des États-Unis Le Bureau of Labor Statistics suggère que 5,1% des États-Unis les travailleurs occupaient plusieurs emplois en janvier, les résultats de l’enquête suggèrent qu’il pourrait y avoir trois fois que: Sur 3 200 personnes employées interrogées, 12,7% ont déclaré occuper actuellement deux emplois – et 2,8% ont déclaré en travailler trois. Dans l’ensemble, 21,4% ont déclaré qu’il était typique pour eux d’occuper plus d’un emploi simultanément.

Sur les 500 répondants ayant plusieurs emplois, sept sur 10 ont déclaré qu’ils considéraient les emplois supplémentaires comme des «bousculades latérales». Mais bon nombre de ces concerts rapportent plus que de l’argent de poche: en moyenne, les personnes interrogées ont déclaré que cela générait 27% de leurs revenus. (Pour environ 18% d’entre eux, cela représentait plus de 1 500 $ par mois.)

Si vous recherchez une augmentation des revenus secondaires, nous avons de bonnes nouvelles – et cela se présente sous la forme de 15 façons de gagner de l’argent supplémentaire sans quitter votre chèque de paie principal. (Nous avons également pris en compte la valeur temporelle ici; si un concert d’argent prend du temps pour commencer à payer ou ne vous rapporte que de l’argent de poche, nous avons choisi de ne pas l’inclure.) De la vente de photos d’archives à la prévisualisation de films, voici un aperçu des moyens rapides pour booster vos résultats.

