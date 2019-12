15 façons simples de rendre votre entreprise plus accessible aux personnes handicapées

Il est extrêmement important que les entreprises soient inclusives et accommodantes pour les personnes handicapées. Pour en savoir plus sur ce que les entreprises peuvent faire – qu'il s'agisse de l'installation d'un magasin ou d'un bureau, de l'embauche, de la conception d'un site ou même d'une simple sensibilisation – voir ce que les membres du Conseil des jeunes entrepreneurs proposent ci-dessous:

Comment les entreprises peuvent-elles se rendre plus accessibles aux personnes handicapées?

1. Autoriser les animaux d'assistance

Les animaux d'assistance jouent un rôle important en aidant les personnes souffrant de divers handicaps à la fois physiquement et mentalement. Aux États-Unis seulement, il y a environ 500 000 personnes avec des chiens d'assistance. Ces gens veulent aller dans des entreprises comme tout le monde. Envisagez d'autoriser les consommateurs à amener des animaux d'assistance dans votre établissement pour rendre votre emplacement plus accessible. – Chris Christoff, MonsterInsights

2. Former votre équipe

Formez vos employés qui interagissent directement avec les clients sur la façon de fournir un service client aux personnes handicapées sur plusieurs canaux. Ils devraient savoir quoi faire lorsqu'une personne a des difficultés à utiliser votre produit ou service, et ils devraient être en mesure de résoudre tous les problèmes liés possibles. – Salomon Thimothy, OneIMS

3. Inclure les personnes handicapées dans votre marketing

Premièrement, les entreprises devraient suivre les meilleures pratiques en matière d'accessibilité. Pour les entreprises en ligne, assurez-vous que votre site Web est entièrement accessible et utilisez une technologie qui améliore l'accessibilité. Au-delà de cela, faites savoir aux personnes handicapées qu'elles sont les bienvenues et incluses en les mettant en vedette dans vos supports marketing. La représentation est importante. – Keith Shields, Designli

4. Fournir des solutions spécifiques pour eux

Élaborez des solutions spécialement pour les personnes handicapées et partagez-les avec elles. C’est le meilleur moyen d’attirer leur attention et de leur montrer qu’ils constituent une partie importante du public. – Serenity Gibbons, NAACP

5. Ajouter un texte alternatif aux images

L'ajout d'un texte alternatif descriptif aux images peut rendre votre contenu accessible. Cela permet à un logiciel de lecture d'écran de décrire des images sur un site qui aide les personnes ayant une déficience visuelle. De petits changements comme ceux-ci peuvent rendre votre site plus accessible. – Blair Williams, MemberPress

6. Inclure des sous-titres sur vos vidéos

La vidéo est l'une des formes de contenu en ligne les plus populaires, de nombreuses entreprises l'utilisent donc dans leurs stratégies marketing. Mais, si vous souhaitez que votre entreprise soit plus accessible, assurez-vous d'inclure le sous-titrage ouvert ou fermé dans vos vidéos. Cela rend non seulement votre contenu plus accessible à tout le monde, mais peut également augmenter vos vues, car de nombreux utilisateurs aiment regarder des vidéos sur les réseaux sociaux sans le son. – Thomas Griffin, OptinMonster

7. Suivez les meilleures pratiques d'accessibilité du site Web

Il existe plusieurs façons de rendre votre site Web plus accessible aux personnes handicapées. Nommez toujours vos liens (par opposition à «Cliquez ici») pour que toute personne utilisant un lecteur d'écran sache à quoi vous vous connectez. Sachez également que tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser une souris ou un trackpad. Concevez des pages pour que les gens puissent facilement naviguer à l'aide du clavier, comme les flèches et les touches de tabulation. – Kalin Kassabov, ProTexting

8. Bénévole

Emmenez votre équipe et faites du bénévolat dans des organisations ou des événements pour les personnes handicapées ou liés à une organisation qui aide les personnes handicapées. Vous pourrez interagir avec ce public cible en personne et lui faire connaître votre marque et ce que vous représentez. – Angela Ruth, Calendrier

9. Créer un espace de bureau accessible

S'il est difficile pour les personnes handicapées de se déplacer dans le bureau, il est temps de le rendre plus accessible. L'installation de rampes, la fourniture de tables et de bureaux inférieurs et le retrait d'objets qui gênent ne sont que quelques façons de répondre aux besoins des personnes handicapées. – Stephanie Wells, Formidable Forms

10. Autoriser le travail à distance

En plus de s'assurer que leur espace physique est accessible, le meilleur moyen pour les entreprises de se rendre plus accessibles aux personnes handicapées est d'offrir de la flexibilité avec la possibilité de travailler à distance, partiellement ou complètement. – Erik Rivera, Certapet

11. Soyez prêt à aider

Formez votre personnel pour soutenir toute personne handicapée. Par exemple, ils doivent être prêts à lire des documents pour une personne malvoyante ou sans vue ou peut-être à transcrire des notes pour une personne peu ou pas entendue. Il s'agit de reconnaître l'aide supplémentaire requise et de la fournir avec grâce et patience. – Jared Weitz, United Capital Source Inc.

12. Changez vos priorités d'embauche

Lorsque vous cherchez à embaucher ou à créer un poste pour une personne vivant avec un handicap, vos priorités pour le rôle devraient se situer dans cet ordre: allons-nous ajouter de la valeur à leur vie en les embauchant pour se joindre à notre équipe? Vont-ils ajouter de la valeur à la vie de nos employés actuels? Vont-ils apporter de la valeur à notre entreprise? – Lindsey Groepper, BLASTmedia

13. Planifiez votre espace de vente au détail avec de grands espaces ouverts

Les handicaps se présentent sous différentes formes et formes, mais la plupart d'entre eux peuvent bénéficier d'un accès plus facile (passerelles, rampes, portes plus grandes) et ne pas avoir à courir dans tout une fois à l'intérieur d'un emplacement. Nous savons tous que l'espace de vente au détail est cher et difficile à trouver, mais si les personnes handicapées sont un marché cible, c'est certainement quelque chose qui devrait être pris en considération. – Zac Johnson, Blogger

14. Soyez ouvert aux suggestions des personnes handicapées

Les entreprises doivent toujours être à l'écoute des personnes handicapées. La seule façon de vous ouvrir est d'interagir avec des personnes handicapées. Posez-leur des questions et assurez-vous que vos produits et services leur sont accessibles. Quels que soient les commentaires que vous recevez, assurez-vous de répondre de manière à ce que vous vous souciez de l'expérience de leur acheteur et apportez toujours les modifications nécessaires. – Diego Orjuela, Câbles et capteurs

15. Restez informé

Si votre entreprise souhaite répondre aux besoins des personnes handicapées, vous devez d'abord en être informé. Cela n'a pas de sens de commencer quelque chose avec peu ou pas de connaissances à ce sujet ou sur les personnes qui vivent avec. Si vous pouvez éduquer les membres de votre équipe pour en savoir plus sur les handicaps et comment votre entreprise peut leur être plus accessible, alors c'est sur la bonne voie. – Jared Atchison, WPForms