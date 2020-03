15 livres sur la culture d’entreprise à lire aujourd’hui

Améliorez votre culture de bureau et vos résultats avec ces excellentes ressources.

La culture de votre entreprise est le cœur et l’âme de votre organisation et peut faire la différence entre un succès fulgurant et un échec dramatique.

Au cours des trois dernières années, j’ai personnellement lu un livre par semaine. Il s’agit d’un engagement important, mais qui en vaut la peine. Depuis que je me suis engagé à lire un livre par semaine, j’ai appris à connaître beaucoup d’auteurs à un niveau personnel. J’ai compilé une liste de certaines des meilleures lectures au cours des six derniers mois qui m’ont aidé à développer mon application de calendrier. J’ai utilisé leurs conseils et cela a fonctionné.

Si vous avez besoin de nouvelles idées pour impliquer votre équipe, améliorer la communication et obtenir de meilleurs résultats dans l’ensemble, les livres de cette liste vous inspireront et vous motiveront à apporter des changements à votre style de leadership et à votre structure organisationnelle.

1. Elevate par Robert Glazer

Dans ce best-seller national, l’auteur Robert Glazer fournit une lecture inspirante sur la façon dont vous pouvez faire ressortir le meilleur de vous-même ainsi que de votre entourage. S’appuyant sur la puissance d’une orientation positive et son leadership éclairé en tant que visionnaire dans le monde des affaires, il comprend des leçons réelles de nombreuses personnes.

Le but principal du livre n’est pas seulement d’aider à élever les lecteurs pour qu’ils acquièrent un sens individuel. Au lieu de cela, Glazer va beaucoup plus loin que cela.

J’ai examiné comment la spiritualité, l’intelligence émotionnelle et la capacité intellectuelle fournissent des voies pour devenir une meilleure personne et enflammer le meilleur de ceux qui vous entourent. En conséquence, il livre la recette du bonheur, de la joie et de la satisfaction au travail et dans la vie.

2. Les méchants sucent: comment l’empathie mène à de plus gros profits et à une vie meilleure par Michael Brenner

Dans Mean People Suck, l’auteur Michael Brenner conteste l’idée que les dirigeants doivent être “méchants” pour être autoritaires et un gestionnaire efficace. Au lieu de cela, j’ai introduit l’idée d’utiliser l’empathie pour se connecter et mieux communiquer avec vos employés.

Lorsque l’engagement des employés est faible sur le lieu de travail, la mauvaise gestion et le manque de leadership sont souvent à blâmer. La négativité dans la culture d’entreprise, les mauvaises relations avec les collègues et un patron qui sont tout simplement méchants conduiront à des employés mécontents, à de moins bonnes performances et à des bénéfices plus faibles.

Brenner utilise ses propres expériences et défis de sa carrière en tant que directeur des ventes et du marketing d’entreprise aux côtés de recherches éprouvées pour créer un guide pour développer l’empathie au travail. Tout est réuni pour mieux impliquer les employés et profiter d’une carrière plus significative.

3. Vous n’avez pas besoin d’être impitoyable pour gagner: l’art du service désintéressé Badass par Jonathan Keyser

Jonathan Keyser est là pour prouver que vous n’avez pas à vous concentrer sur vous-même dans les affaires, mais à la place, vous pouvez exceller en adoptant une approche désintéressée pour servir les clients. Si vous doutez de sa prétention, vous devrez certainement lire ce livre.

Keyser raconte comment il avait un travail qu’il détestait dans le courtage immobilier commercial et comment cela l’a transformé en la pire version de lui-même. De là, il explique comment il a décidé de se réinventer en tant que leader désintéressé. En conséquence, sa société de courtage a atteint huit chiffres.

Keyser vous guide à travers le processus de transformation dans la mentalité, la perspective et l’action pour expliquer comment vous pouvez devenir un serviteur désintéressé et un chef d’entreprise qui se concentre sur les autres. Au-delà des affaires, il explique comment vous pouvez être altruiste dans tous les aspects de votre vie sans être mis à profit ou perdre votre propre identité.

4. Les dirigeants mangent en dernier: pourquoi certaines équipes se regroupent et d’autres non par Simon Sinek

Dans cette suite de Start With Why, Sinek explore ce qui fait un grand leader et pourquoi un leadership fort est la clé d’une équipe heureuse et d’une entreprise prospère.

Le titre du livre vient d’une conversation que Sinek a eue avec un général du Corps des Marines lorsqu’il a observé que les plus hauts gradés ne prenaient leur place pour manger que lorsque les Marines les plus jeunes avaient déjà été servis. Cette règle s’étendait bien au-delà de la salle à manger – sur le champ de bataille, les dirigeants sont attendus et prêts à sacrifier leurs propres commodités pour le bien de leur équipe.

Le livre continue avec des exemples extérieurs à l’armée, aux entreprises de plusieurs secteurs différents. Les lieux de travail les plus performants reposent sur d’excellentes relations et la confiance entre les dirigeants et leurs équipes.

Si vous cherchez comment améliorer vos compétences en leadership au-delà des conseils et de la théorie de la gestion, Leaders Eat Last se penche sur les émotions humaines et la biologie, et pourquoi il est si important de créer un «cercle de sécurité» pour votre équipe afin de leur donner la confiance s’épanouir

5. Mégatendances non évidentes: comment voir ce que les autres manquent et prédire l’avenir par Rohit Bhargava

Chaque chef d’entreprise souhaite pouvoir prédire l’avenir. Vous ne pouvez pas, malheureusement, mais vous pouvez en avoir un aperçu grâce aux mégatendances non évidentes de Rohit Bhargava.

Dernier épisode de la série Non-Obvious Trends, le livre de Bhargava explore des sujets allant de l’identité de genre au choc technologique. Pour chaque tendance, Bhargava fournit des suggestions sur la façon dont les entreprises peuvent capitaliser.

Comment Bhargava repère-t-il les tendances de demain avant les autres? Bhargava tire des enseignements des conversations avec les cadres supérieurs, les étudiants et tout le monde entre les deux. Après avoir fondé Influential Marketing Group, il passe ses journées de travail à conseiller les directeurs marketing et ses heures restantes en tant que professeur auxiliaire à l’Université de Georgetown. Le cours «Marketing mondial à l’ère des médias sociaux» de Bhargava est surbooké chaque année, tandis que sa classe «Prise de parole en public et pitchs non évidents» informe le programme Executive MBA de l’université.

6. Règles de travail!: Des informations de l’intérieur de Google qui transformeront votre façon de vivre par Laszlo Bock

Google n’est pas seulement l’une des entreprises les plus prospères au monde, mais c’est également l’un des lieux de travail les plus recherchés. Google est célèbre pour ses avantages sociaux tels que la nourriture gastronomique gratuite et les environnements de travail innovants, mais y a-t-il plus au succès de l’organisation? Qui pourrait mieux révéler les secrets du succès de Google que l’un de ses initiés?

L’auteur Laszlo Bock était le vice-président senior des opérations humaines chez Google – un poste qui impliquait d’être en charge d’attirer et de retenir des «Googleurs», et de faire gagner à Google le titre de meilleure entreprise pour travailler plus de 30 fois dans le monde.

Règles de travail! fournit des informations puissantes sur la façon dont les organisations peuvent attirer des talents, développer leurs employés, améliorer la communication et stimuler la motivation sur le lieu de travail. Un exemple de l’approche innovante de Google: les managers ne sont pas responsables de l’embauche, du licenciement ou des augmentations de salaire. Au lieu de cela, ces décisions sont prises par des groupes de pairs ou des équipes indépendantes.

7. Une culture pour tous: devenir une organisation de développement délibéré par Lisa Laskow Lahey et Robert Kegan

Votre organisation est aussi bonne que les gens qui la composent. Ce livre explore ce qui peut arriver lorsque les entreprises investissent dans leur culture et chacun de leurs employés, pas seulement ceux qui ont un potentiel évident.

Après avoir enquêté sur trois grandes entreprises identifiées comme des «organisations de développement délibéré» ou celles dans lesquelles le développement est intégré à la vie professionnelle et à la culture quotidiennes plutôt que réservées à des programmes de formation ponctuels, le livre présente plusieurs façons dont votre propre organisation peut modéliser cette approche très réussie.

La formule gagnante consiste à fournir un environnement sûr et propice à la croissance, à s’assurer que chaque individu identifie son propre avantage croissant et à intégrer le développement dans les routines et procédures quotidiennes de votre organisation.

8. La franchise radicale: comment obtenir ce que vous voulez en disant ce que vous voulez dire par Kim Scott

Dans le même esprit de réduction de l’agressivité dans votre style de gestion pour de meilleurs résultats, Radical Candor vous donne des conseils sur la façon d’être un “boss fou sans perdre votre humanité”.

Ce livre conseille aux dirigeants de passer d’une position de contrôle à une position de collaboration, en créant une boucle de rétroaction de soutien conçue pour fournir de meilleurs résultats et investir dans le développement des employés.

La franchise radicale se résume à deux concepts clés: prendre soin de votre personnel à un niveau personnel et le défier directement. Au-delà de cela, Scott identifie trois principes clés pour que les managers établissent de meilleures relations avec leurs employés: le rendre personnel, faire avancer les choses et comprendre pourquoi c’est important.

9. Calme: le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut pas arrêter de parler par Susan Cain

Une bonne gestion consiste à aider chaque membre de votre équipe à atteindre son plein potentiel. Parfois, ceux qui ont le plus de potentiel ne sont pas ceux qui promeuvent eux-mêmes leurs compétences et rivalisent pour votre attention, mais les individus calmes qui restent en arrière-plan.

Dans Quiet, Cain nous emmène dans un voyage dans l’esprit d’un introverti et nous montre à quel point ils sont souvent sous-évalués au travail et ailleurs. Avec des exemples de quelques introvertis très réussis, elle identifie certains traits communs de ce type de personnalité, et comment ils peuvent être reconnus.

Ce n’est pas seulement un livre écrit pour les introvertis (bien que si vous vous classifiez comme tel, vous y trouverez beaucoup de valeur.) Les dirigeants et les managers peuvent également apprendre à tirer le meilleur parti de leurs employés les plus introvertis et comprendre que travailler dans un l’équipe n’est pas toujours le moyen de tirer le meilleur parti de chacun.

10. Offrir du bonheur: une voie vers les profits, la passion et le but par Tony Hsieh

Le détaillant en ligne Zappos a figuré comme exemple d’une excellente culture de travail dans de nombreux autres livres, il ne devrait donc pas être surprenant de voir un livre écrit par le PDG de Zappos dans cette liste.

Dans Delivering Happiness, Hsieh révèle les secrets d’une organisation qui a non seulement un énorme succès financier (Zappos a été rachetée par Amazon dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,2 milliard de dollars), mais est également fréquemment citée comme l’une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler.

La culture d’entreprise de Zappos a non seulement eu pour effet de créer une main-d’œuvre d’employés incroyablement engagés et heureux, mais cela s’est également traduit par un service client incroyable et des clients heureux. Zappos est un excellent exemple de la façon de réussir en visant à rendre ceux qui vous entourent plus heureux plutôt que plus productifs.

11. Brave New Work: Êtes-vous prêt à réinventer votre organisation? par Aaron Dignan

Aaron Dignan, fondateur de la société de conseil basée à New York The Ready, distille ses années d’expérience de travail pour des entreprises telles que Johnson & Johnson, Microsoft et Airbnb dans Brave New Work, démontrant comment le changement organisationnel peut conduire à des résultats massifs.

Le livre présente un modèle inspirant pour l’avenir du travail et encourage le lecteur à abandonner les méthodes de travail anciennes et inefficaces pour découvrir le véritable potentiel de votre personnel et de votre entreprise.

La théorie exposée dans Brave New Work est étayée par des exemples fascinants d’organisations qui ont adopté le changement: une banque qui a abandonné la budgétisation traditionnelle a surpassé ses concurrents pour les années à venir, et une entreprise qui a annulé une réunion mensuelle a économisé environ 3 $. millions par an.

12. Tais-toi et écoute!: Des vérités commerciales dures qui vous aideront à réussir par Tilman Fertitta et Jim Gray

Également connu sous le nom d’acheteur d’un milliard de dollars, l’auteur Tilman Fertitta est un entrepreneur qui a transformé un restaurant en un empire mondial de l’hospitalité valant des milliards. Maintenant, il explique comment vous pouvez faire de même avec votre entreprise dans ce livre exploitable.

En 30 ans d’activité, Fertitta a traversé les défis et les échecs pour réussir. Ce qui l’a amené à travers, c’est un ensemble de principes auxquels il a adhéré et qui ont façonné son entreprise, notamment Landry’s Seafood, Bubba Gump Shrimp Company, Morton’s Steakhouse, The Chart House, Rainforest Café et plus de quarante concepts de restaurants ainsi que cinq concepts de restaurants ainsi que cinq Casinos Golden Nugget De plus, Fertitta est le seul propriétaire des Houston Rockets de la NBA.

Le livre vous apprendra six actions clés.

13. Qu’est-ce que la culture pop des années 80 nous apprend sur le lieu de travail d’aujourd’hui: 10 films plus emblématiques, encore plus de leçons d’affaires totalement impressionnantes par Chris Clews et Diane Franklin

Cette suite nouvellement publiée continue d’explorer davantage la façon dont la culture pop des années 1980 a un impact sur notre culture d’entreprise aujourd’hui. Bien qu’il soit difficile d’imaginer qu’une décennie qui avait un goût si discutable dans la mode puisse nous apprendre quoi que ce soit, heureusement, il ne s’agit pas des vêtements mais plutôt des films des années 1980.

En plus de fournir un regard nostalgique sur certains des films les plus emblématiques de l’histoire, le livre regorge de citations de films, de scènes et plus qui se rapportent au lieu de travail et à la façon dont nous interagissons et nous comprenons.

Si vous êtes un passionné de cinéma et un propriétaire ou chef d’entreprise, vous apprécierez les références de ce livre à des films comme The Outsiders, The Princess Bride, Caddyshack et plus encore. Même si vous n’avez pas grandi dans les années 80, les leçons de ce livre sur la nature humaine résonneront avec vous.

14. La culture est la basse: 7 étapes pour créer des équipes hautement performantes par Gerald J. Leonard

La musique sert déjà de métaphore relatable à tant de choses dans la vie, il est donc logique que ce livre récemment publié utilise la musique pour expliquer comment développer des équipes hautement performantes pour votre entreprise. Leonard considère que la création d’équipes hautement performantes ouvre la voie à une culture de gestion de projet efficace qui offre une symphonie d’équilibre, de vision unifiée et d’harmonie pour une organisation.

Il partage sept principes clés basés sur son expérience en tant que musicien professionnel, expert en changement de culture et professionnel certifié en gestion de portefeuille (PfMP). Le processus en sept étapes comprend des conseils pour améliorer les compétences en leadership, prospérer dans un milieu de travail difficile, obtenir des commentaires productifs des autres et récupérer votre temps de tâches qui autrement gaspilleraient cette précieuse ressource.

15. Pionnier: le pouvoir des entreprises en tant que plus grande plateforme de changement par Marc Benioff et Monica Langley

Écrit par le fondateur et co-PDG de Salesforce, ce nouveau best-seller du New York Times vous guide à travers les moyens de rechercher de manière proactive le changement en tant que principal objectif commercial et vecteur d’innovation et de croissance. Outre le changement, le visionnaire Benioff explique comment les valeurs doivent définir votre culture d’entreprise, car ce sont elles qui façonnent votre objectif commercial.

Pour expliquer ce qu’il veut dire, Benioff offre un aperçu des coulisses de Salesforce et de ses valeurs fondamentales, qui incluent la confiance, la réussite des clients, l’innovation et l’égalité. Il passe en revue chaque valeur pour illustrer en quoi elle constitue un élément clair de la culture de l’organisation et comment elle entraîne le changement nécessaire pour maintenir la pertinence et la compétitivité de l’entreprise.

