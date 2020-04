15 M £ garantis sur la facilité de crédit existante de Joules

Joules a déclaré avoir “suffisamment de marge de liquidité pour gérer un scénario baissier lié à Covid-19” // Joules obtient une augmentation de crédit de 15 millions de livres sterling // Le détaillant a constaté une forte demande de ventes en ligne // La dette nette du 19 avril était de £ 6,9 m avec 43,1 m £ d’espace libre disponible

Joules a confirmé la conclusion d’une augmentation de 15 millions de livres sterling de sa facilité de crédit renouvelable (RCF), après avoir enregistré des ventes en ligne meilleures que prévu.

Le détaillant de mode de vie a déclaré que l’augmentation, combinée aux mesures prises avec l’aide de fournisseurs et de propriétaires pour atténuer l’impact du coronavirus, “a considérablement renforcé le bilan de Joules”.

La dette nette du groupe au 19 avril était de 6,9 ​​millions de livres sterling avec 43,1 millions de livres sterling de marge disponible.

Joules a déclaré qu’il avait «suffisamment de marge de liquidité pour gérer un scénario baissier lié à Covid-19 et les ressources pour sortir relativement plus fortes de cette situation sans précédent».

«Le trafic et la demande des clients sur Joules.com ont dépassé les attentes révisées du groupe, définies au moment d’entrer dans la période de verrouillage du gouvernement britannique, et nous continuons de constater de forts niveaux d’engagement des clients avec la marque sur nos réseaux sociaux et avec notre marché numérique », a déclaré Joules.

Les ventes en ligne représentent généralement la moitié des ventes au détail globales du groupe.

Le directeur général de Joules, Nick Jones, a déclaré: «Nos ventes de commerce électronique au cours des dernières semaines continuent de démontrer la force de la marque Joules et la fidélité de notre clientèle.»

«Nous savons que d’autres temps difficiles sont à venir, mais nous sommes convaincus qu’avec le soutien continu de nos collègues, clients et de la communauté Joules plus large de fournisseurs et partenaires, Joules est bien placé pour gérer ces défis.»

