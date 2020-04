1,5 million de déclarations de revenus produites en deux jours

Les contribuables ont produit 1,48 million de déclarations au cours des presque deux premiers jours de la campagne de revenu 2019, soit 42% de plus que l’année dernière, selon les dernières données fournies par l’administration fiscale. Ce vendredi, les premiers retours commenceront.

Plus précisément, jusqu’à 19 h ce jeudi, un jour après le début de la campagne de revenu 2019, plus de 1489000 déclarations ont été déposées, ce qui représente une augmentation de 42% par rapport à la même période l’an dernier.

Sur ces près de 1,5 million de déclarations, près de 9%, soit environ 134 000, ont été soumises via l’application de l’Agence fiscale, soit une augmentation de 53% par rapport à la même période de la campagne l’année dernière.

Cette augmentation des déclarations présentées pourrait être motivée par les circonstances actuelles de confinement d’une grande partie de la population, du fait de l’état d’alerte décrété par la crise de Covid-19, et par un intérêt à un retour rapide dans les cas des déclarations. qu’ils se révèlent remboursés en raison du besoin de liquidités en raison de l’impact économique dérivé de la pandémie.

La campagne sur le revenu et le patrimoine 2019 a débuté ce mercredi pour la présentation en ligne, et se poursuivra jusqu’au 30 juin, avec des améliorations de «l’application» et une simplification du système d’identification. La présentation par service téléphonique via le plan «Le Llamamos» débutera le 7 mai et le face à face le 13 mai.

L’agence fiscale prévoit que la campagne de cette année aura 21,03 millions de déclarations, soit une augmentation de 1,6% (335 000 de plus), dont 17,54 millions seront individuels (+ 3,2%) et 3,49 millions combinés (-5,6%).

Sur les plus de 20 millions de déclarations, 14,56 millions donneront droit au retour, 0,5% de plus, pour un montant de 10 686 millions d’euros, 1,5% de moins, tandis que 5,51 millions résulteront pour entrer, 3,1% de plus, pour un montant de 12 798 millions, 6,7% de plus.

