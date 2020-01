16 façons dont les détaillants peuvent améliorer leur approche des retours en ligne – Econsultancy

Le volume et le coût élevés des retours clients et la manière de les gérer sont considérés comme l’un des plus gros problèmes auxquels sont actuellement confrontés les détaillants en ligne.

Depuis que les détaillants de commerce électronique Pureplay comme Asos et Amazon ont ouvert la voie en offrant des retours et des remboursements de marchandises rapides, faciles et gratuits, une épidémie de retours semble avoir été déclenchée avec des clients retournant leurs achats par le shedload. Les manchettes et les études ont fréquemment déploré le coût élevé de ces retours pour les détaillants (à la fois en termes de perte de valeur de revente et en termes de coûts opérationnels) et la prolifération des “ retours en série ”, dont le seul but semble être de prendre des entreprises de commerce électronique rouler en retournant la majorité de ce qu’ils achètent.

Les médias sociaux semblent avoir exacerbé la situation, provoquant le “placard” et le phénomène “snap and send back” où les clients achètent des tenues pour un article et les retournent. Aujourd’hui, ce sont les mêmes entreprises de commerce électronique qui ont déclenché le pocalypse des retours sur la société qui en souffrent le plus et ont commencé à prendre des mesures pour pénaliser les pires contrevenants.

Les entreprises ordinaires devraient-elles emboîter le pas? Pour les détaillants de commerce électronique, face à un éventail ahurissant de conseils différents sur la façon de gérer les retours, il peut être difficile de savoir par où commencer. Nous avons donc arrondi la liste définitive de conseils judicieux et de bon sens sur la meilleure façon d’aborder les rendements – et beaucoup d’entre eux ne correspondent peut-être pas à ce que vous attendez.

Nous avons également parlé à deux experts: Charlotte Monk-Chipman, directrice marketing chez Rebound Returns, qui a expliqué pourquoi les détaillants devraient créer la meilleure expérience client possible en matière de retours au lieu d’essayer de dissuader les clients de retourner des marchandises; et Sarah McVittie, co-fondatrice de Dressipi, qui a expliqué comment la personnalisation peut aider les détaillants à trouver les bons produits pour les clients dès le départ.

Voici 16 façons dont les détaillants peuvent améliorer leur approche de gestion des retours, avec des exemples de la façon dont les marques mettent ces conseils en pratique.

Abonnez-vous aujourd’hui pour accéder aux briefings, ainsi qu’à tous nos rapports, outils et modèles.

Pour accéder à tous nos contenus premium, y compris les recherches, les informations, les connaissances en ligne, les données et les outils inestimables, vous devez être abonné.

Explorez nos options d’abonnement et obtenez un accès instantané pour vous, votre équipe et votre organisation à une multitude de ressources conçues pour vous aider à atteindre l’excellence en marketing.

Consultez nos options d’abonnement