17 millions de travailleurs touchés par la distance sociale

“Selon les chiffres du quatrième trimestre 2019 de l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), 32,7% des 55,7 millions de personnes employées se trouvent dans ces secteurs, dont 51,4% (9,4 millions) proviennent du commerce de détail , 27,2% (5,0 millions) dans la restauration et le tourisme, 12,9% (2,4 millions) dans le secteur des transports et 8,5% (1,5 million) dans le commerce de gros », détaille BBVA dans son analyse économique.

“Il est nécessaire de donner la priorité à l’allocation des ressources au système de santé et de mettre en place des mesures très efficaces qui soutiennent directement les micro-entreprises et les travailleurs qui leur permettent de maintenir un revenu à des moments où ils ne peuvent pas aller travailler en raison de la distance de plus en plus probable social », recommande l’institution financière.

«Il y a un grand nombre de travailleurs dont les revenus dépendent de la poursuite de l’activité sur le marché du travail, ce qui les place dans une situation à haut risque et dans une situation plus vulnérable car une grande partie d’entre eux n’a pas accès à la santé par le travail. Par conséquent, une réorientation et une priorisation des dépenses publiques sont nécessaires pour le projet le plus durable et durable à long terme, qui est le bien-être des familles », ajoute-t-il.

Les plus vulnérables

2,2 millions de personnes de plus de 60 ans, les plus vulnérables à Covid-19, n’ont pas accès à la santé. Sur un total de 880 000 personnes travaillant dans des microentreprises sans établissement, 72,1% sont le soutien du ménage et 93,1% sont informelles.

“Ces types de travailleurs sont menacés car l’éloignement social les place non seulement en situation de perte de revenus, mais les expose également directement à une éventuelle contagion car ils ne pourront guère se conformer à ces mesures”, a souligné BBVA. .

Dans un contexte de récession économique et de crise sanitaire, elle a un impact plus important sur 12,4 millions de travailleurs qui n’ont pas accès à la santé. En outre, 5,1 millions de personnes ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 54,4% des travailleurs subalternes et rémunérés n’ont pas accès à la santé – travailleurs informels -, au sein de ce groupe, 23,3% déclarent un revenu inférieur au seuil de pauvreté.

“Ces travailleurs ne pouvaient guère supporter une situation de distanciation sociale, il faut donc envisager des mesures permettant à ces personnes d’avoir un revenu”, estime la banque.

