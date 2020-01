177 emplois à risque alors que Hawkin’s Bazaar entre dans l’administration

Hawkin’s Bazaar emploie 177 personnes.

// Hawkin’s Bazaar nomme Moorfields Advisory administrateurs

// Les 20 magasins du détaillant de jouets continueront à fonctionner jusqu’à nouvel ordre

// Hawkins Bazaar a été mis en vente en août

Hawkin’s Bazaar est devenu le dernier né de la liste croissante des détaillants britanniques entrés dans l’administration, plongeant l’avenir de ses 20 magasins et 177 employés dans l’incertitude.

Les partenaires de Moorfields Advisory, Tom Straw et Simon Thomas, ont été nommés co-administrateurs de la chaîne britannique de magasins de jouets hier.

Il survient après la mise en vente du Hawkin’s Bazaar en août. Il a également enduré une période de Noël difficile.

Les administrateurs ont déclaré que les 20 magasins du détaillant et 177 employés continueraient de négocier jusqu’à nouvel ordre et qu’une grande partie du stock ferait l’objet de remises de liquidation et d’autres promotions spéciales.

Les cartes-cadeaux et les échanges continueront également d’être honorés sur une base limitée, tandis que les magasins continueront de commercer.

Cependant, aucune autre carte-cadeau ne sera vendue à partir d’aujourd’hui et il ne sera pas possible d’émettre de remboursement en espèces.

De plus, toutes les ventes de sites Web ont été suspendues.

“Hawkin’s Bazaar est une marque de vente au détail avec un solide héritage à la fois dans la rue et en ligne”, a déclaré Straw.

“Malheureusement, malgré les modifications apportées à son offre pour faire appel au changement des modèles d’achat modernes, le détaillant a toujours eu du mal à rivaliser avec les détaillants en ligne tels qu’Amazon, etc.”

Hawkin’s Bazaar a été fondée en 1973 et exerce ses activités au Royaume-Uni et en Irlande.

