18 sites indépendants pour trouver votre prochain concert

Avril

17, 2020

10 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Considérez ceci: les pigistes devraient devenir les États-Unis. majorité des effectifs dans un avenir proche. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à voir apparaître de plus en plus de sites d’emplois indépendants. Cela ne veut pas dire que nous en avons besoin. Jetez un œil aux résultats de recherche Google pour les “emplois indépendants”. Vous trouverez des centaines de sites Web qui peuvent vous mettre en relation avec des clients potentiels.

Le problème, cependant, est que tous les sites d’emplois ne sont pas créés égaux. Certains sont un peu méfiants, ce qui amène les indépendants et les entreprises à remettre en question leur légitimité. D’autres sont destinés uniquement aux vétérans chevronnés. Il existe également des conseils capables de trouver rapidement du travail pour les indépendants, mais ils ne seront pas beaucoup payés. Considérez-le comme le “prix d’entrée” dans le domaine indépendant.

Ces obstacles rendent la recherche de travail indépendant plus compliquée qu’elle ne doit l’être. C’est pourquoi j’ai dressé une liste de 18 sites indépendants pour aider les entrepreneurs à trouver leur prochain concert. Chacun de ces sites est réputé et peut être utilisé par des pigistes de tous niveaux d’expérience, permettant aux gens de tirer le meilleur parti de leurs compétences dans une économie fragile.

Connexes: Devenez votre propre patron et commencez une carrière indépendante en 2020

Si vous êtes concepteur indépendant, développeur, expert financier, chef de produit ou chef de projet, vous pouvez trouver un emploi horaire, à temps partiel ou à temps plein chez Toptal. Le hic, c’est que Toptal a un processus de sélection rigoureux, ce qui signifie généralement que seuls les 3% des meilleurs talents indépendants qui postulent sont acceptés.

Cela convient mieux aux pigistes talentueux qui ont une expérience antérieure à leur actif. Cependant, si vous êtes accepté, vous pouvez être certain que vous recevrez une compensation compétitive.

Il y a deux ou trois choses qui distinguent Fiverr des autres principaux marchés indépendants. Les utilisateurs peuvent répertorier les emplois spécifiques où ils excellent. Quand j’ai commencé le podcasting, j’ai embauché quelqu’un sur Fiverr pour concevoir ma couverture et une autre personne pour créer l’intro. Quand j’ai eu du mal à obtenir le podcast répertorié sur iTunes, j’ai enrôlé un autre expert pour aider à résoudre le mystère.

Deuxièmement, parce que la plupart des concerts commencent à 5 $, c’est un excellent endroit pour lancer votre carrière en freelance. Après avoir décroché des clients et construit votre portefeuille, vous pouvez commencer à facturer plus pour vos services.

Depuis plus d’une décennie, PeoplePerHour aide les pigistes à décrocher des projets Web. Ce site a des domaines comme le marketing, le référencement et l’ingénierie logicielle. Ce qui le rend si attrayant, c’est qu’il rationalise le processus d’inscription. La communication avec les clients, la gestion de projet et les paiements sont tous gérés dans un seul tableau de bord.

Vous pouvez envoyer 15 propositions aux clients avant de devoir souscrire au plan payé. Cependant, vous pouvez toujours parcourir les annonces et être informé des nouvelles ouvertures, même si vous ne vous inscrivez pas au plan payant.

Upwork existe depuis des années sous une forme ou une autre. Elance et oDesk ont ​​été créés en 1999 et 2003, respectivement, et ont fusionné pour fonder Upwork. Aujourd’hui, Upwork est l’un des plus grands marchés indépendants au monde, accueillant des millions de pigistes dans des secteurs tels que la conception, le développement, la comptabilité, le marketing, l’écriture et le service client.

Comme Toptal, les indépendants peuvent trouver des tâches à court terme, des projets récurrents et même des contrats de travail à temps plein. Upwork est bon pour les pigistes débutants et expérimentés en raison de la variété des travaux répertoriés.

Freelancer déclare qu’il s’agit du «plus grand marché d’externalisation au monde», connectant plus de 30 millions d’employés et d’indépendants dans 247 pays. Avec Freelancer, vous pouvez trouver différentes façons de travailler. La première façon est de créer un profil qui met en valeur vos compétences en freelance. Lorsqu’un client a besoin de vos compétences spécifiques, il peut discuter avec vous en temps réel.

L’autre façon est de rechercher du travail et de placer des offres sur des projets qui correspondent à vos talents et intérêts. Une fois votre travail terminé, vous recevrez un paiement sécurisé via le système de paiement Milestone du site.

SimplyHired est un moteur de recherche d’emploi qui aide les gens à trouver du travail à distance ou local dans 12 pays différents. SimplyHired contient plus de 100 sites d’offres d’emploi, ce qui signifie que vous aurez accès à des millions de postes vacants allant du marketing au service client. Vous pouvez même trouver des soins infirmiers et des entrepôts.

Vous pouvez également rechercher des emplois à temps partiel et à temps plein, ce qui fait de SimplyHired une excellente plate-forme pour décrocher rapidement un emploi. Il produit un blog qui contient des conseils utiles sur la façon de vous rendre plus attrayant pour les recruteurs.

99designs devrait être votre marché incontournable si vous êtes designer. Toute personne véritablement compétente dans la création de logos et la conception de sites Web et d’applications peut trouver une maison ici. Les pigistes créatifs peuvent rechercher des emplois où les clients ont besoin de quelqu’un pour créer du matériel de marketing, des emballages ou des marchandises comme des t-shirts.

Le site fournit également de nombreuses ressources pour aider les concepteurs à améliorer leurs compétences. Ces ressources comprennent des conseils pratiques, des didacticiels, des kits d’outils, des livres électroniques et même des entretiens avec des designers chevronnés.

Êtes-vous un professionnel de la création ou un expert en marketing numérique? Si c’est le cas, vous pouvez atterrir votre prochain concert via Aquent. Le site donne aux indépendants la possibilité de trouver du travail à distance ou sur place aux États-Unis. Vous pouvez également trouver du travail au Canada, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Australie ou au Japon.

Ce qui est le plus attrayant avec Aquent, c’est que son gymnase propose des cours en ligne gratuits qui peuvent vous aider à renforcer vos talents existants.

Le Creative Group fait partie de la grande agence de recrutement Robert Half. Le site est destiné à des individus dans des domaines créatifs comme l’art, la rédaction, la photographie, la conception graphique et le marketing. Vous pouvez trouver du travail temporaire, basé sur un projet ou à temps plein.

Téléchargez simplement votre CV sur le site ou partagez votre profil LinkedIn. Les spécialistes de Robert Half trouvent à partir de là le bon emploi pour votre expertise et vos préférences spécifiques.

Envato Studio a été créé par des designers, développeurs et créatifs. Ce studio peut vous aider à décrocher des projets à court ou à long terme. Lorsqu’un client a besoin de vos compétences uniques, il parcourt le site pour comparer les portefeuilles et les prix. Vous recevrez des recommandations de la communauté Envato Studio.

Une fois que vous êtes embauché, Envato Studio retient le paiement jusqu’à ce que le travail soit terminé et que le client soit satisfait du travail. Tout au long du projet, la plateforme vous donne la possibilité de recevoir des retours en temps réel du client. Vous pouvez être certain que vous êtes sur la bonne voie avec cette communication directe.

Fondé par Sara Sutton, qui a précédemment fondé FlexJobs, ce site est un site d’équipe virtuelle de premier plan depuis plus d’une décennie. Remote.co est une excellente plate-forme pour tous ceux qui souhaitent travailler à distance.

Que vous soyez concepteur, développeur, représentant du service client, écrivain, recruteur ou professionnel des ventes, Remote.co peut aider quiconque a toujours rêvé de devenir un nomade numérique. Si vous débutez dans le travail à distance, il existe également un blog pratique qui peut vous aider à démarrer du bon pied.

DesignCrowd s’est surnommé le marché n ° 1 du design personnalisé au monde. Semblable à 99designs, ce site permet aux concepteurs de trouver du travail. Vous pouvez créer des logos, des sites Web, des cartes de visite, des t-shirts et même des tatouages.

Les clients peuvent sélectionner des soumissions à court terme, telles que trois à cinq jours. Le roulement de projet est incroyablement rapide. Si vous avez besoin d’argent supplémentaire, vous pouvez également participer à des concours de design via le site.

Ce site propose plus de 50 catégories de carrière différentes pour les indépendants, les travailleurs virtuels et les employés à temps plein. FlexJobs est une plate-forme populaire pour tous ceux qui recherchent un travail à distance ou flexible. Tous les postes ouverts sont filtrés à l’avance, vous pouvez donc être assuré que les emplois qui ont été affichés sont légitimes.

Vous devez payer pour vous inscrire, avec des plans à partir de 14,95 $ par mois. Vous pouvez également participer à des tests de compétences, assister à des webinaires et lire des conseils pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Mieux encore, vous avez accès à des réductions exclusives via des sites Web partenaires.

Krop est un site d’emploi uniquement pour les créatifs, comme les rédacteurs, les photographes et les designers. En plus de créer un profil pour présenter votre expérience, vous pouvez utiliser Krop pour créer et héberger votre portefeuille.

Un autre avantage d’utiliser Krop est que c’est un site qui fait la promotion des pigistes auprès des clients à la recherche de nouveaux membres de l’équipe.

Depuis 2005, Authentic Jobs relie des créatifs et des professionnels du Web pour trouver des indépendants. Vous pouvez contracter ou travailler au clair de lune avec des entreprises comme Apple, Facebook, ESPN ou The Motley Fool gratuitement. Si vous êtes un pigiste intéressé à travailler avec ces entreprises, commencez à parcourir les listes pour tout, des stratèges de contenu aux développeurs principaux en passant par les chefs de projet.

Parce que la rémunération peut varier de moins de 29 000 $ à plus de 100 000 $ par an, c’est une belle plateforme pour les pigistes de tous niveaux d’expérience.

Connexes: Comment construire votre propre carrière en tant que pigiste

Récemment acquis par Communo, LocalSolo est différent des autres marchés indépendants. C’est un site d’emploi indépendant localisé où vous pouvez trouver des concerts dans votre cou des bois.

Il est gratuit à utiliser et ne facture pas de frais de commission; il vous permet également de personnaliser votre profil. Lorsque vous et un client vous connectez, vous communiquez directement. De cette façon, vous pouvez discuter de la portée du projet, des tarifs et des contrats. En tant que membre de LocalSolo, vous recevez également des réductions de partenaires comme Shopify, FreshBooks, Adobe et DreamHost.

Working Nomads vous envoie une liste organisée d’emplois à distance dans des domaines comme le développement, la gestion, le marketing, la conception, les ventes et l’éducation.

Vous avez la possibilité de recevoir ces notifications quotidiennement ou hebdomadairement. Vous avez également la possibilité de trouver des projets temporaires ou un emploi régulier. Gardez à l’esprit que tous les concerts ne sont pas à 100% distants; certains emplois peuvent vous obliger à vous former sur place ou à travailler à temps partiel à domicile.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà un profil LinkedIn. Pourquoi ne pas en tirer le meilleur parti? LinkedIn est utilisé par plus de 420 millions de membres dans quelque 200 pays, ce qui fait de LinkedIn l’une des meilleures ressources pour connecter les professionnels.

LinkedIn a récemment décidé de se lancer dans le jeu indépendant avec ProFinder. Cela donne aux propriétaires de petites entreprises et à d’autres professionnels la possibilité d’embaucher des comptables indépendants, des comptables, des concepteurs, des spécialistes du marketing et des rédacteurs. ProFinder propose également des coachs de carrière. Votre coach personnel examinera votre CV et vous préparera à des entretiens pour vous aider à faire avancer votre carrière de freelance.

Maintenant ou à tout autre moment, il est facile de se sentir dépassé et incapable d’aller de l’avant avec vos objectifs entrepreneuriaux. Mais ces sites peuvent vous permettre de trouver des opportunités qui maximiseront vos compétences et vous permettront de développer votre travail parallèle en quelque chose de plus grand.

.