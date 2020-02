1816 emplois menacés alors que Tesco prévoit de transformer ses boulangeries

Dans le cadre de l’initiative, Tesco a déclaré qu’il augmenterait les alternatives aux pains traditionnels.

// Tesco transformera ses boulangeries en grands magasins à partir de mai

// La décision met en péril 1816 emplois

// Tesco veut rester pertinent avec cette nouvelle initiative

Tesco a annoncé son intention de transformer ses boulangeries dans les grands magasins à partir de mai dans le but de rester pertinent pour les clients, après avoir remarqué un «grand changement» dans les préférences des consommateurs.

L’initiative survient après que l’épicier a découvert que les clients achètent moins de miches de pain traditionnelles et recherchent de plus en plus une gamme plus large d’options, avec des ventes de wraps, bagels et pains plats en augmentation.

Cette décision exposera le personnel de boulangerie à 1816 à un risque de licenciement, auquel Tesco a déclaré qu’il aiderait ceux-ci à trouver un autre rôle parmi les milliers de postes vacants disponibles dans les réseaux de magasins.

“Nous avons entrepris un examen pour nous assurer que nos opérations de boulangerie sont pertinentes pour la façon dont le marché et nos clients ont évolué”, a déclaré Jason Tarry, PDG de Tesco UK & Ireland.

«Nous devons nous adapter à l’évolution de la demande et des goûts des clients pour les produits de boulangerie afin de continuer à offrir aux clients une gamme de produits de boulangerie leader sur le marché en magasin.

«Nous savons que ce sera très difficile pour les collègues qui sont touchés, et notre priorité est de les soutenir dans ce processus.»

Dans le cadre de la transformation des boulangeries, Tesco a déclaré qu’il augmenterait les alternatives aux pains traditionnels.

“Nous continuerons à proposer des pâtisseries à gratter dans 257 magasins, mais nous apportons des modifications à nos autres boulangeries”, a déclaré l’épicier Big 4.

«Dans 201 magasins, les produits les plus populaires continueront d’être cuits à partir de zéro, tandis que d’autres produits passeront à la cuisson partielle.

“Et dans 58 magasins, nous convertissons la boulangerie en boulangerie complète où tous les produits sont livrés pré-préparés, puis cuits et finis en magasin.”

Le détaillant cherchera également à améliorer l’expérience client en investissant et en continuant à déployer de nouveaux luminaires à jour ainsi qu’en développant ses gammes de boulangerie régionales en partenariat avec de petits fournisseurs locaux.

Jusqu’à présent, Tesco a subi de nombreux changements cette année.

Plus tôt dans la journée, elle a vendu sa part de 20% dans une coentreprise en Chine à une unité de son partenaire China Resources Holdings (CRH) pour 275 millions de livres sterling, établissant ainsi sa sortie du pays.

Ça aussi radié un fournisseur chinois suite à des accusations du travail pénitentiaire forcé dans la fabrication de cartes de Noël.

