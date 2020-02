20 000 personnes signent une pétition exhortant Lidl à protéger les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement

La pétition a été présentée au siège britannique de Lidl à Wimbledon par des militants d’Oxfam déguisés en fruits et légumes géants.

Une pétition avec 20 000 signatures exhortant Lidl à faire plus pour protéger les travailleurs derrière sa nourriture a été présentée cette semaine au siège social du détaillant britannique.

La pétition, qui fait partie de la campagne Behind the Barcodes d’Oxfam, a été présentée au siège social de Wimbledon dans le sud-ouest de Londres par des militants déguisés en fruits et légumes géants.

La campagne appelle à l’amélioration de la vie des millions de personnes dans le monde qui produisent de la nourriture pour les supermarchés, dont beaucoup sont pris au piège de la pauvreté et font face à des conditions de travail brutales.

Au Royaume-Uni, Oxfam a dirigé la campagne vers les six principaux épiciers: Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Aldi et Lidl.

Lidl a été ciblé car il figure actuellement en bas du tableau de bord d’Oxfam, qui évalue les politiques et pratiques des supermarchés en matière de droits de l’homme dans leurs chaînes d’approvisionnement.

«Lorsqu’il s’agit de protéger les agriculteurs et les travailleurs qui fournissent les aliments que nous mangeons, Lidl est fermement au bas de notre tableau de bord Derrière les codes-barres», a déclaré Rachel Wilshaw, responsable du commerce éthique d’Oxfam.

«Oxfam et nos partisans ciblent Lidl depuis octobre dernier pour pousser l’entreprise à agir, avec plus de 20 000 personnes signant notre pétition.

«Nous reconnaissons les efforts concertés que Lidl a déployés depuis lors. Mais, jusqu’à ce que nous voyions des engagements publics à l’échelle de l’entreprise, nous continuerons de faire campagne afin de pouvoir dire avec confiance que Lidl prend au sérieux la question de l’exploitation des travailleurs. »

Retail Gazette a contacté Lidl pour commentaires.

