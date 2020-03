20 000 travailleurs temporaires nécessaires alors que Tesco lance une campagne de recrutement importante

Les supermarchés à travers le pays ont été aux prises avec une demande écrasante en raison de la crise des coronavirus.

// Tesco embauche 20 000 travailleurs temporaires pour faire face à la flambée de la demande due à la crise des coronavirus

// Ils seraient embauchés pour travailler pendant au moins les 12 prochaines semaines

// Il s’agit à ce jour de la plus grande campagne de recrutement d’une seule chaîne de supermarchés britannique

Tesco est devenu le dernier supermarché à annoncer son intention de recruter de nouveaux employés pour faire face à l’épidémie de coronavirus dans les magasins.

Le plus grand épicier du Royaume-Uni a déclaré qu’il recruterait 20 000 travailleurs temporaires pour au moins les 12 prochaines semaines.

La campagne de recrutement de Tesco a été lancée pour la première fois mercredi, bien que tous les détails de celle-ci viennent à peine d’émerger.

L’épicier des Big 4 a déclaré que «depuis lors, nous avons déjà été submergés par le soutien du public et remercions tous ceux qui ont postulé pour travailler avec nous dans les magasins».

Certains employés sont interrogés, traités et travaillent dans la même journée, a ajouté Tesco.

Il n’est pas clair si les offres d’emploi de Tesco visaient des individus ou des résidents locaux dont les emplois ont été affectés par la pandémie, comme l’ont fait certains concurrents.

“Je suis très fière d’accueillir des milliers de nouveaux collègues chez Tesco”, a déclaré Natasha Adams, chef des ressources humaines de Tesco.

«Merci à tous ceux qui proposent de nous aider pendant que nous travaillons jour et nuit pour garder nos étagères pleines pour les clients.

«L’esprit communautaire chez Tesco est fantastique et ensemble, nous pouvons le faire.»

Les nouvelles de Tesco en font la plus grande campagne de recrutement à ce jour d’une seule chaîne de supermarchés britannique, car le secteur de l’épicerie trouve des moyens de faire face à la demande croissante à la suite de la crise des coronavirus.

Hier, 16 500 emplois ont été annoncés dans les campagnes de recrutement combinées de Lidl, Asda et Aldi.

Cela fait suite à des mouvements similaires de Morrison’s et de Co-op plus tôt dans la semaine – leur total combiné s’élève à 7500 nouveaux emplois.

Pendant ce temps, le personnel non alimentaire et de bureau de John Lewis a été encouragé à aider ses collègues de l’atelier chez stablemate Waitrose, tout comme les vêtements M&S et le personnel à domicile pour leurs collègues de la nourriture M&S.

Les supermarchés à travers le pays ont été aux prises avec une demande écrasante et devraient voir une augmentation des acheteurs au cours du week-end après le décret du gouvernement de fermer tous les restaurants, bars et centres de loisirs.

