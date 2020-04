20% des dons reçus par le projet Tor sont en crypto-monnaies

Faits saillants:

L’organisation a signalé une augmentation des contributions avec BTC, DASH et BCH, entre autres.

Stellar a annoncé une campagne pour faire correspondre les dons de Tor à XLM en avril.

L’organisation à but non lucratif Tor Project, un service axé sur la confidentialité et la promotion de la navigation sur Internet non censurée, a annoncé que 20% des dons qu’elle reçoit sont faits en crypto-monnaies.

Sarah Stevenson, directrice de la collecte de fonds de Tor, a indiqué via son compte Twitter que les contributions individuelles des utilisateurs de crypto-monnaie ont augmenté, ce qui témoigne du soutien que le projet a reçu de la communauté bitcoiner et du reste de la communauté. les actifs cryptographiques de l’écosystème.

Le pourcentage de dons de crypto-monnaie a été signalé après Le projet Stellar annoncera une campagne de contributions concernant l’expansion du coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie COVID-19. Au total, six institutions en bénéficieront, notamment l’Unicef, la Fondation pour la liberté de la presse et le projet Tor, entre autres. L’initiative de Stellar est de contribuer la même quantité de lumens (XLM) que Tor reçoit en dons au cours du mois d’avril.

«Merci encore à @StellarOrg d’avoir parrainé cette égalité pour @torproject! Nous assistons également à une augmentation des dons via d’autres crypto-monnaies! Les dons de crypto-monnaie représentent actuellement 20% de nos contributions individuelles », a déclaré Stevenson.

Les amateurs de crypto-monnaie peuvent faire un don à Tor en utilisant certaines de ses dix options: augur (REP), bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), ether (ETH), litecoin (LTC), monero ( XMR), lumen (XLM), zcash (ZEC) et dogecoin (XDG). Les contributions peuvent être envoyées directement aux adresses fournies à cet effet, via le site Web de BTC Onion ou via le processeur BTCPay.

Dans le passé, Tor a mené des campagnes de collecte de fonds en crypto-monnaie pour financer ses opérations. En juillet 2019, un appel collectif a été ouvert pour récupérer des bitcoins. L’objectif de l’organisation était de collecter 10 000 $ en BTC, mais 18 892,34 $ en bitcoins ont été reçus. Quelque 520 personnes ont envoyé 1,4320 BTC en utilisant le réseau principal de Bitcoin et 0,4178 BTC ont été reçues sur le réseau Lightning.

Plus récemment, il a été signalé que le site Web Bitcoin Core avait été mis à jour afin que les utilisateurs de Tor puissent visiter la page en évitant toute forme de censure.

Tor Project est une organisation non gouvernementale (ONG) dont le service le plus populaire est le navigateur Tor ou le navigateur Tor à travers lequel les utilisateurs peuvent explorer Internet en évitant le suivi ou la surveillance par des tiers d’étrangers. Une fois la navigation terminée, les cookies et l’historique de navigation sont automatiquement supprimés.

Son site Web indique que la mission de Tor est de promouvoir les droits et libertés de l’homme en créant et en déployant des technologies d’anonymat et de confidentialité libres et ouvertes. En outre, un soutien est fourni pour sa disponibilité, son utilisation sans restriction et pour promouvoir sa compréhension scientifique et populaire.