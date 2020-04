20% des magasins de rue ne rouvriront pas après le verrouillage, ont averti les députés

Le PDG de Bira, Andrew Goodacre, a déclaré que c’était “le pire moment pour le commerce de détail” depuis le début de la pandémie // 1/5 des magasins de rue ne rouvriront pas après la fermeture du coronavirus, ont averti les députés // 69% des détaillants non alimentaires ont été «significativement» impacté par la pandémie // Seuls 20% des membres de Bira ont tenté d’accéder aux prêts du gouvernement pour interruption d’activité parce qu’ils «ne voient pas la dette comme la solution»

Un cinquième des magasins de grande surface prévoient de rester fermés définitivement après la fermeture du verrouillage du coronavirus, ont averti les chefs de file des détaillants.

Le chef de la direction de la British Independent Retailers Association (Bira), Andrew Goodacre, a déclaré aux députés du comité de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle que c’était la «pire période pour le commerce de détail» depuis que la pandémie avait plongé le Royaume-Uni dans une crise économique.

Goodacre a déclaré que 20% des détaillants interrogés par Bira ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de rouvrir après que les restrictions de verrouillage soient assouplies.

“Pour ceux qui disent même qu’ils envisageraient de rouvrir, il y a une énorme mise en garde concernant le niveau des échanges sur la question de savoir s’ils continueraient à rouvrir”, a déclaré Goodacre aux députés.

«Si la fréquentation est impactée et que la distanciation sociale existe et qu’ils ont du mal à répondre aux besoins des clients et des travailleurs, il serait plus coûteux de rouvrir que de rester fermé.»

Les détaillants non essentiels ont fermé leurs portes le 24 mars dans le cadre du verrouillage imposé par le gouvernement, tandis que les détaillants en alimentation ont vu les ventes augmenter en flèche ces dernières semaines en raison de la forte demande.

La directrice générale de BRC, Helen Dickinson, a déclaré au comité que 69% des détaillants non alimentaires ont été «significativement» touchés par le virus.

“Il n’y a aucun moyen pour quiconque de s’attendre à ce que la demande revienne à ce qu’elle était auparavant – il y aura une lente remontée de vitesse”, a-t-elle déclaré.

«Ce que la mise en œuvre de la distanciation sociale signifie, c’est que la capacité normale de servir les clients sera restreinte et, certainement du point de vue du public, je ne doute pas que les gens seront très prudents sur la façon dont ils font leurs achats, pour des raisons de sécurité et en raison de la pression sur l’argent en leurs poches. “

Dickinson a exhorté le gouvernement britannique à ne pas «fermer le robinet» du soutien financier aux détaillants, appelant à un soutien progressif alors que la demande des clients commence à se redresser.

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé une série de mesures de soutien aux détaillants et à d’autres entreprises, notamment une suspension des taux d’intérêt d’un an, le programme de maintien en poste, les reports de paiement de la TVA et les prêts pour interruption d’activité.

Cependant, Goodacre a déclaré que seulement 20% des membres ont tenté d’accéder aux prêts pour interruption d’activité parce qu’ils “ne voient pas la dette comme la solution”.

Il a ajouté que seulement 20% de ces demandes bénéficiaient d’un soutien en espèces.

avec fils PA

