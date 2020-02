20 forces façonnent le commerce électronique en 2020

Saviez-vous que le commerce électronique ne représente encore que 24% de toutes les ventes au détail? * Cela signifie qu’il y a beaucoup plus de revenus à venir. Mais avec une industrie en constante évolution, toute marque ou détaillant qui souhaite survivre et prospérer dans ce paysage doit être prêt à pivoter à tout moment.

Ceux qui ne s’adaptent pas, en revanche, risquent de tomber dans l’administration alors que la rue principale continue de lutter. Plus que jamais, les vendeurs devront rester tournés vers l’avenir.

Téléchargez notre livre blanc – 20/20 Vision du commerce électronique pour l’année 2020 pour des informations utiles, notamment:

Forces de changement continues avec Amazon, Google, Facebook, Instagram et les marchés mondiaux

Tendances d’influence en cours, y compris le commerce sans friction, la vente directe au consommateur (D2C), le commerce à une main et plus encore

Stratégies, outils et technologies essentiels pour l’analyse comparative, la mesure, la tarification et l’automatisation, etc.

Lisez le livre blanc maintenant >>>