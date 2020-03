20 idées d’affaires pour les parents au foyer

Les fermes d’herbes sont l’une des industries à la croissance la plus rapide. Les herbes médicinales, les tisanes, les herbes culinaires et les herbes pour bougies et aromathérapie ne sont que la pointe de l’iceberg. Une solide connaissance pratique de la culture des herbes est essentielle.

Les fleurs utilisées pour parfumer le pot-pourri, le savon, les bougies et les préparations parfumées ne nécessitent que quelques pieds carrés d’espace de culture. La plupart de la préparation de vos produits peut facilement avoir lieu dans une cuisine de taille moyenne équipée d’une étagère, d’une cuisinière et d’un comptoir.

Devenir professeur de jardinage est un moyen créatif de gagner de l’argent avec votre pouce vert. Offrez des séminaires de jardinage dans votre cour, les collèges communautaires, les centres de loisirs et les pépinières locales. Offrez chaque mois un cours sur un aspect différent du jardinage, y compris la planification des parterres de fleurs, l’apprentissage des plantes vivaces, la préparation du sol, la création d’un jardin anglais, la plantation de bulbes, etc.

La culture d’orchidées peut être une activité lucrative si vous êtes prêt à passer du temps et des efforts considérables. Bien qu’elles soient généralement cultivées dans les zones tropicales, les orchidées peuvent également être cultivées comme plantes d’intérieur ou dans des serres.

Astuce: Grâce au jardinage, vous pouvez vous lancer dans les compositions florales et commercialiser vos produits dans les auberges locales, les hôtels, les planificateurs de mariage, les églises, les ventes de fleurs en bordure de route et les fleuristes.

