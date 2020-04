2020, année zéro du tourisme

Dans le pays, la baisse brutale du flux de visiteurs vers toutes les destinations a des effets qui, dans un premier temps, se traduisent par des pertes d’emplois. Comme cela a été rendu public, selon le secrétaire mexicain au Travail, 346 000 sources d’emploi formelles ont disparu au cours de la seconde moitié de mars, la plupart dans des États et des régions à forte activité touristique. Il devient impératif d’appliquer les mesures nécessaires pour garantir que la plupart des gens conservent leur mode de vie.

Sur notre principal marché touristique international, les États-Unis, le “Department of Labor” a reçu 6,6 millions de demandes de chômage au cours de la semaine du 4 avril, même si des mesures ont été prises pour atténuer la crise; Comme au Mexique, l’industrie hôtelière a été l’une des plus touchées.

Comme les semaines passent et que l’activité touristique ne se réactive pas dans notre pays, il sera de plus en plus difficile pour les entreprises du secteur de redémarrer leurs activités en raison du manque de capitaux, de clients et des incitations fiscales et des installations inexistantes pour couvrir les engagements paiements effectués.

À titre de référence, le Congrès américain a approuvé le 27 mars la «Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act» (la loi CARES), qui comprend 2 billions de dollars en soutien financier aux citoyens, aux entreprises et aux petits entrepreneurs qui ont été touchés par COVID-19.

Parmi eux, le soutien aux entreprises touristiques telles que: les crédits d’impôt sur la masse salariale, l’accès aux lignes de financement pour couvrir les salaires des employés, les prêts en capital pour poursuivre les opérations, l’aide directe aux personnes qui perdent leur emploi, les escomptes de paiement l’impôt sur le revenu (ISR) pour les particuliers et les sociétés, reporter les obligations fiscales, parmi de nombreuses autres mesures d’allégement pour les travailleurs, les familles et les entreprises américaines.

