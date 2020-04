2020 sera une année noire pour les ventes automobiles au Mexique

Bien que 2020 n’ait pas été considérée comme une année pour que les ventes de l’industrie automobile mexicaine reviennent aux niveaux de 2015-2016, le calcul de la baisse du marché national a été placé à 23,9%, ce qui dépassera à peine un million de véhicules. placé, selon les projections de l’étude Sales Forecast Impact COVID-19 Global & Mexico 2020, publiée cette semaine par le cabinet de conseil JD Puissance.

Pour cette année, les ventes devraient passer de 1,38 million livré en 2019 à 1,27 million, soit une baisse d’environ 8,2%, mais les effets de la pandémie de coronavirus porteront ce nombre à environ 1,05 million (peut-être pourrait baisser), selon les projections de l’entreprise.

Selon J.D. En 2019, pour cette 2020, il y avait des possibilités que les ventes de véhicules au Mexique entament un rebond, ce qui nous conduirait à une croissance soutenue jusqu’en 2026 avec un chiffre de 1,9 million d’unités. Mais au lieu des 1,38 million de voitures que l’entreprise envisageait, nous retournerons près d’un million d’unités avec environ 264 000 ventes de moins.

Après avoir réanalysé les données et fait une nouvelle projection, le cabinet de conseil voit une reprise progressive pour le Mexique, prévoyant que d’ici 2026 les chiffres seront plus ou moins aux mêmes niveaux qu’en 2016 (l’année dernière où le marché mexicain avait une augmentation des ventes) avec 1,63 million d’unités.

Côté production, J.D. Power visualise que 2020 et 2021 seront des années avec quelque 3,69 millions d’unités fabriquées au Mexique, tandis qu’il visualise un rebond vers 2022, ce qui nous mènera à 4,26 millions d’unités en 2026, un chiffre sans précédent dans l’histoire de la fabrication automobile au Mexique .

Peut-être que dans les prochaines semaines, nous commencerons à voir des promotions et des rabais avec lesquels les entreprises cherchent à commencer à déplacer l’inventaire qu’elles ont dans les chantiers de leurs agences, car la baisse du marché entre mars et avril sera très élevée, donc les marques Ils devront rechercher des mécanismes qui stimulent la consommation.

Dans le monde

Les ventes mondiales en 2019 ont été assez faibles avec une perte de 3,1 millions d’unités, par rapport à ce qui avait été commercialisé en 2018, de sorte que l’industrie automobile se préparait à commencer cette 2020 pour avoir une augmentation des placements qu’au milieu de la décennie Cela les conduirait à des ventes de plus de 107 000 unités par an, cependant, les effets négatifs de la pandémie actuelle ont rendu les prévisions moins optimistes.

Dans l’étude Sales Forecast Impact COVID-19 Global & México 2020 par J.D. Power, le cabinet de conseil prévoit que la fermeture de nombreuses usines de production à travers le monde et l’intérêt des clients pour d’autres priorités frapperont en fin d’année les chiffres de l’industrie, dans laquelle une baisse globale de 15,1% est attendue, ce qui ce qui signifie 13,7 millions d’unités de moins qu’en 2019, passant de 90,3 l’an dernier à 76,6 millions, ce qui est la prévision actuelle.

L’étude prévoit que d’ici 2021, les chiffres commenceront à augmenter et d’ici 2025, les 100 millions de véhicules vendus dans le monde seront dépassés, un objectif initialement fixé pour 2023.

COVID-19 et ses effets mondiaux ont modifié de nombreuses prévisions et attentes, créant un scénario de pertes et d’incertitude, qui prendra beaucoup de temps à changer.

.