22 qualités qui font un grand leader

“Il est vrai que l’imitation est l’une des plus grandes formes de flatterie, mais pas quand il s’agit de leadership – et chaque grand leader de ma vie, de Mike Tomlin à l’entraîneur de ski olympique Scott Rawles, a mené à partir d’un lieu d’authenticité. Apprenez des autres, lisez les autobiographies de vos dirigeants préférés, acquérez des compétences en cours de route … mais ne perdez jamais votre voix authentique, vos opinions et, finalement, la façon dont vous prenez des décisions. »

– Jeremy Bloom, cofondateur et PDG, Integrate

Lire ceci: Alimenté par l’échec: utiliser les détours et les défaites pour accélérer les progrès par Jeremy Bloom | Amazon | eBooks.com | Barnes & Noble

.