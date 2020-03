226 emplois en jeu alors que Halfords ferme la chaîne Cycle Republic

Halfords a déclaré qu’il continuerait d’investir dans le cyclisme via Tredz et le bras cycliste de détail Halfords.

// Halfords fermera ses 22 magasins Cycle Republic

// Cette décision mettrait en danger 226 emplois

// Les fermetures coûteront à l’entreprise entre 25 et 35 millions de livres sterling

Halfords a annoncé son intention de fermer sa chaîne de magasins Cycle Republic, mettant en danger 226 emplois.

Le détaillant a déclaré qu’il fermerait les 22 points de vente et son site de centre de performance à Evesham dans le but de se concentrer sur Tredz, son activité de cyclisme en ligne.

Halfrods a déclaré que les fermetures devraient se terminer au premier semestre du prochain exercice et coûteront à l’entreprise entre 25 et 35 millions de livres sterling.

LIRE LA SUITE:

La société a déclaré qu’elle cherchait à atténuer les licenciements dans la mesure du possible et qu’elle «explore également activement les opportunités de vente des sites dans le cadre d’une activité continue».

L’activité de Cycle Republic était «à faible rendement» et «à forte intensité de stock», a déclaré Halfords, ce qui signifie que la sortie libérera des investissements et des ressources pour se lancer dans son activité automobile.

Il a déclaré qu’il continuerait d’investir dans le cyclisme via Tredz et sa branche cyclisme de détail Halfords.

L’année dernière, l’activité Cycle Republic a enregistré une perte de 4,3 millions de livres sterling, qui devrait être «sensiblement plus faible» en 2020.

«Le conseil d’administration est venu à la décision difficile, mais nécessaire, de proposer la fermeture de Cycle Republic, notre marque de cyclisme de performance axée sur les magasins de détail», a déclaré le directeur général de Halfords, Graham Stapleton.

«Cette proposition ne reflète pas le travail acharné de nos collègues de Cycle Republic, que je voudrais remercier pour leur engagement et leur passion au service de nos clients.

«À l’avenir, nous proposons de concentrer nos investissements et nos ressources à Halfords et à Tredz, grâce auxquels nous proposerons des propositions de spécialistes leaders du marché pour les cyclistes grand public et les cyclistes amateurs via un modèle commercial qui améliore notre économie globale.»

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette