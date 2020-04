25 mille euros de controverse. Inutile, il suffisait d’être plus clair

25 000 milliers d’euros de controverse.

«Dans ce pays, ils devraient remercier les personnes qui travaillent dans la banque, ainsi que les autres catégories professionnelles qu’ils aident à maintenir un pays immobile à cause de la pandémie. Cependant, nous ne voulons pas être exploités. Quelqu’un d’autre prend les décisions, nous ne sommes pas une institution, nous faisons ce que nous pouvons et nous essayons de le faire de notre mieux “.

Antonio Patuelli, président de l’ABI (Association bancaire italienne) souligne le moment que le pays traverse et le fait dans une interview vidéo qui nous a été accordée à Wall Street Italie et qui sera diffusé ce soir à 20h00, ici sur WSI dans le format # AndràTuttoBene

Ces derniers jours, il y a déjà eu des tensions dans certaines agences bancaires, tensions générées surtout par un manque de clarté de la communication sur des sujets qui ont aujourd’hui un fort impact social. Nous nous référons en particulier aux 25 000 euros accordés par le gouvernement aux numéros de TVA “Décret de liquidité? Tous les autres Italiens l’ont-ils compris aussi? “

J’appelle un ami qui travaille à la banque.

“Il ne sera pas facile de gérer toutes les pratiques qui s’en viennent – me souligne-t-il inquiet – aussi parce que beaucoup sont convaincus que nous avons tous droit à 25 mille euros et surtout encore moins d’entre eux ont compris qu’il s’agit d’un prêt et non d’un prêt non remboursable . En communication, nous pourrions faire mieux … “.

Allons donc plus loin dans l’analyse du décret.

Qui aura droit à ce financement? Et surtout comment l’obtiendra-t-il?

Un document a été émis il y a deux jours par l’ABI (qui a rassemblé en quelques pages toutes les informations nécessaires pour mener à bien les procédures de candidature. Pour rendre le processus encore plus facile, nous le joignons ici également pour que vous puissiez le consulter.

Document ABI

Sautons la partie des formulaires, inscriptions, vérifications de faisabilité et concentrons-nous sur la dernière partie du document élaboré par l’association dirigée par le président Patuelli.

Le document se lit comme suit:

“Le Fonds peut garantir un financement d’un montant maximum ne dépassant pas 25% du chiffre d’affaires de l’entreprise, comme indiqué dans le formulaire de demande de garantie, et en tout état de cause jusqu’à 25 mille euros.

En lisant ces lignes, la première chose qui attire l’attention et sur laquelle il serait bon de porter une attention particulière est liée au mot:

financement.

Du vocabulaire, nous trouvons la définition suivante: prêt monétaire qu’un établissement de crédit ou une entreprise agréé accorde à un particulier, une entreprise, une association ou un organisme public, généralement contre une garantie et certaines exigences qui varient en fonction des types de financement utilisés. .

En bref, ceux qui croyaient avoir de l’argent fonds perdu oubliez ça. Ce que vous recevrez sera un prêt garanti aux banques par l’État. Les banques avancent l’argent, mais le prêt sera remboursé par ceux qui l’ont demandé et qui sera donc également décaissé selon une lettre émise par la Banque d’Italie à tous les établissements de crédit du pays. Le texte énumère un certain nombre de points d’attention, en particulier ceux liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, comme indiqué.

Note 10 avril B. Italie

Mais revenons au prêt.

Le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de 6 ans et permettra un pré-amortissement, dans les 24 premiers mois, au cours duquel il ne sera possible de rembourser que les Portion d’intérêt sans payer la part liée au capital. Jusqu’à présent, tout semble très clair. Mais les premiers bons viennent au point d’intérêt (pour ainsi dire) ÉLUCUBRATIONS BUREAUCRATIQUES. Oui, parce que la voix taux d’intérêt on trouve ces 5-6 lignes très simples à déchiffrer, pour ainsi dire:

Ces opérations sont effectuées à un taux d’intérêt, dans le cas d’une garantie directe ou d’une prime de garantie globale, dans le cas de la réassurance, qui ne prend en compte que la couverture des frais préliminaires et de gestion de l’opération financière et, en tout état de cause, non supérieur au taux de rendement avec une durée résiduelle de 4 ans et 7 mois à 6 ans et 6 mois, plus la différence entre les banques CDS 5 ans et les CDS ITA 5 ans, telle que définie par l’accord-cadre pour l’avance financière en tant que garantie de pension visée à l’article 1, paragraphes 166 à 178 de la loi du 11 décembre 2016, no. 232, a augmenté de 0,20%.

Ne trouvez-vous pas cela hallucinant? Dites la vérité, avez-vous compris quelque chose? Ces cinq pour fornici un nombre qui représenterait le taux maximum applicable par les banques: les décomptes en main approcheraient 2%, un 2% qui représente le taux maximum applicable par les banques pour les opérations. financement

Mais cela ne s’est pas arrêté là. La partie qui créera vraiment de nombreux malentendus est celle relative aux montants qui seront versés. Beaucoup imaginent qu’ils ont déjà les 25 mille euros en poche (comme mon ami du coup de fil), donc ce sera très dommage que les choses ne soient pas tout à fait comme ça.

Je ne le dis pas, les chiffres relatifs au financement le disent.

Je viens! Nous pensons que nous pourrions avoir un MAXIMUM de 25 milliers d’euros et ce maximum est fonction de la limite de 25% du chiffre d’affaires. L’ABI dans le document ci-joint nous donne quelques exemples que nous reprenons:

ENTREPRISE A

Montant des revenus = 120 000 euros

25% de chiffre d’affaires = 30 000 euros

= Dispensing 25 000 euros Puisque 25% du chiffre d’affaires dépasse le seuil maximum de 25 000 euros, le seuil s’applique.

ENTREPRISE B

Montant des revenus = 80 000 euros

25% de revenus = 20 000 euros

Montant maximum à payer = 20 000 euros

Donc, comme nous le voyons, si vous avez au moins 100 milliers d’euros de chiffre d’affaires, le montant à payer sera de 25 milliers d’euros, sinon les frais seront inférieurs. De là, cependant, la question se pose spontanément: combien de numéros de TVA, en Italie, facturent au moins les 100 mille euros nécessaires pour atteindre le seuil maximum de 25% et donc obtenir les 25 mille euros de financement?

Pour répondre à la question, nous sommes allés chercher des données Numéros de TVA sur le site Internet du MEF. Les données que nous rapportons dans le lien sont explicatives en ce sens et même si elles se rapportent à la déclaration de TVA déposée en 2018 (relative à la période fiscale 2017), elles donnent une bonne idée.

Volumes d’affaires des numéros de TVA 2018

Que nous disent ces chiffres?

la 75% des numéros de TVA a un chiffre d’affaires inférieur à 100 mille euros et par conséquent, ils ne recevront pas le financement maximum.

Cependant, 38% des numéros de TVA sont inférieurs à 30 mille chiffre d’affaires en euros, pour lequel il recevra un prêt pouvant aller d’un minimum de zéro à un maximum de 7 500 euros.

Un autre 17% numéros de TVA est dans la gamme qui passe 30 000 à 60 000 euros de chiffre d’affaires. Ainsi, ceux qui sont plus “performants” dans cette catégorie peuvent demander un maximum de 15 mille euros.

Autre que 25 mille.

Et les banques? Il est facile d’imaginer que les banques risquent de devenir “Bouc émissaire” de cette histoire. Les garanties de l’État s’appliquent en effet en cas de situation de remboursement d’un prêt.

bref, dans l’ensemble, les chiffres que l’État sera appelé à payer seront ceux relatifs aux numéros de TVA qui, une fois qu’ils auront reçu le financement, ne pourront pas le rembourser. Par conséquent, le montant qui sera mis à la disposition des entreprises est très loin de celui initialement communiqué. La seule véritable facilité pour les entreprises sera une plus grande facilité d’accès aux prêts, mais cela dépendra aussi des niveaux de contrôle des solvabilité que les institutions individuelles décideront de postuler.

En fait, les banques prêtent de l’argent, les citoyens devront rembourser. L’État est l’interface qui agit en tant que garant. C’est la seule vérité.

Nous verrons dans les prochains jours comment les choses se passeront, dans l’espoir qu’il n’y aura pas d’accident en cours de route. Il aurait fallu peu de chose pour éviter certains malentendus. Évidemment, cependant, la simplicité et la clarté ne sont pas l’apanage de beaucoup, certainement pas de ceux qui ont rédigé le décret dont nous avons parlé.