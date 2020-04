25 types de contenu pour engager la raison et l’émotion

David Hume, un philosophe écossais du XVIIIe siècle, a déclaré que la raison humaine ne dirige pas réellement les motivations et le comportement – plutôt les sentiments. Hume a découvert cela en observant son propre esprit en action, mais depuis lors, la science a prouvé qu’il avait raison.

Par exemple, Joshua Greene, neuroscientifique à Harvard, a étudié de manière approfondie l’interdépendance du cortex préfrontal dorsolatéral, connu comme le siège du raisonnement abstrait, avec le système dopaminergique. Il dit: «D’un point de vue neuronal et évolutif, nos systèmes de raisonnement ne sont pas des machines logiques indépendantes. Ce sont des excroissances de systèmes mammifères plus primitifs pour sélectionner des comportements gratifiants. » Luiz Pessoa, professeur de psychologie à l’Université du Maryland, a également écrit: «Les régions cérébrales« affectives »participent à la cognition, d’une part, et les régions cérébrales« cognitives »participent à l’émotion».

La raison et l’émotion travaillent ensemble pour stimuler le comportement

Ces deux chercheurs ont montré que la raison et l’émotion ont toutes deux un rôle à jouer dans la prise de décision. La raison influence les motivations et le comportement en déclenchant des sentiments qui motivent les motivations et le comportement. Si vous êtes sur le point de manger votre troisième morceau de gâteau aux carottes et que vous utilisez votre raison pour vous rappeler à quel point vous vous êtes senti malade après avoir mangé trois morceaux de gâteau aux carottes, la sensation de dégoût l’emportera sur votre envie de manger le gâteau. .

Qu’est-ce que cela a à voir avec le marketing de contenu?

Les gens n’achètent pas uniquement sur la base de la logique ou de l’émotion. La prise de décision est un mélange des deux. Pour cette raison, vous souhaiterez fournir une combinaison appropriée de types de contenu qui engagent les émotions et les processus de pensée rationnelle de vos prospects à chaque étape.

Il est utile d’examiner les types de contenu dans une matrice basée sur deux axes: l’étape du parcours de l’acheteur et le spectre émotionnel / rationnel. Chaque type de contenu se situe quelque part dans cette matrice. (La matrice ci-dessous est basée sur la version B2C de Distilled.)

Examinons ces types de contenu et comment les utiliser au mieux.

1. Publicité de marque

La publicité de marque fonctionne pour créer un lien émotionnel avec les clients potentiels. Un bon exemple est la série d’histoires AdWords de Google. Dans la vidéo de Zingerman, Google parvient à associer à leur marque tous les flous chaleureux générés par le partage de bons plats autour d’une table remplie d’amis. La publicité de marque inclut votre marque, mais elle ne concerne pas principalement votre marque. Son objectif est de façonner les sentiments que ressentent les clients potentiels lorsqu’ils pensent à votre marque.

2. Quiz

Les quiz accomplissent deux choses simultanément. Ils mettent en valeur l’expertise de votre entreprise et (parce qu’ils attisent la curiosité naturelle), ils attirent l’attention. Les questionnaires peuvent prendre de nombreuses formes, des jeux de médias sociaux aux aimants principaux hébergés (comme mon quiz de stratégie de contenu).

3. Événements et conférences

Les événements et les conférences peuvent avoir lieu en direct ou en ligne en tant que sommet virtuel. Ces événements donnent aux participants l’occasion de rencontrer les membres de l’équipe de votre entreprise et de se rencontrer, créant des vibrations positives alors qu’ils établissent des liens précieux et apprennent des informations qui les aideront. Bien que les événements et les conférences nécessitent beaucoup de ressources pour se dérouler, ils peuvent également apporter de gros dividendes en termes de sensibilisation et de fourniture d’orientations pour guider les prospects existants vers la prochaine étape de l’entonnoir.

4. Compétitions

Les concours sont idéaux pour générer du bouche à oreille et du contenu soumis par l’utilisateur. Les concours de soumission de photos, les concours de légendes des photos et les concours d’innovation ont tous été utilisés efficacement par les marques B2B. Et il existe d’innombrables façons d’organiser des concours, vous pouvez donc en créer un qui s’harmonise parfaitement avec la personnalité de votre marque. Les concours représentent une opportunité spéciale pour les entreprises B2B, car peu de marques B2B les utilisent dans leur stratégie de contenu.

5. Infographie

Le contenu visuel est facile à digérer rapidement. Pour les prospects qui ne sont pas encore prêts à plonger dans les détails, les infographies servent à capter l’attention et à les faire réfléchir au problème auquel ils sont confrontés.

6. Vidéos éducatives

Autre type de contenu visuel populaire, les vidéos éducatives plairont à de nombreux prospects au début du parcours de l’acheteur. Les vidéos sont particulièrement efficaces lorsqu’elles sont associées à des articles – une fois que les prospects sont intrigués en regardant une vidéo, ils peuvent continuer à lire pour plus d’informations. HubSpot est un excellent exemple d’entreprise B2B utilisant efficacement la vidéo.

7. Podcasts

Le contenu audio est également idéal pour la phase de sensibilisation car il permet aux prospects de consommer des informations lors de leurs déplacements. Salesforce produit plusieurs podcasts, un pour chaque personnage. Les podcasts sont gourmands en ressources, mais ils peuvent être extrêmement efficaces pour attirer des prospects dès les premiers stades. (Expérience personnelle: j’ai découvert le coach d’affaires avec lequel je travaille depuis 10 mois via son podcast.)

8. Publications sur les réseaux sociaux

Les publications sur les réseaux sociaux sont souvent utilisées pour réutiliser le contenu existant. Mais ne négligez pas le contenu original pour les médias sociaux. Il est prouvé que le partage d’anecdotes et le démarrage de conversations avec des questions stimulantes suscitent l’intérêt du public B2B.

9. Articles de blog

À ce stade de la matrice, nous entrons dans le contenu écrit. Certaines personnes préfèrent le contenu écrit à chaque étape du parcours de l’acheteur, mais presque tout le monde recherche un contenu écrit aux étapes de la réflexion et de la décision. Les articles de blog sont un moyen fiable de capturer les prospects, peu importe où ils se trouvent dans le processus. Et ils sont essentiels pour le référencement – la stratégie de publication des piliers et des publications de cluster est idéale pour générer des liens internes et encourage les prospects à visiter des pages supplémentaires sur votre site).

10. Livres électroniques

Lorsque les prospects sont prêts à approfondir un sujet d’intérêt, les livres électroniques sont un excellent format à utiliser. Ils peuvent également être facilement utilisés pour présenter un argument émotionnel et rationnel pour résoudre un point douloureux. Que vous choisissiez de les confier à la génération de leads ou de les laisser non fermés, les livres électroniques vous donnent la possibilité de présenter l’expertise de votre entreprise. Les livres électroniques sont également un outil précieux pour l’équipe des ventes – au lieu de «simplement faire un suivi», les vendeurs peuvent envoyer aux prospects un livre électronique sur un sujet pertinent.

11. Communiqués de presse

Créer un communiqué de presse que les médias trouveront convaincant est une science en soi, mais les communiqués de presse méritent d’être ajoutés à votre stratégie de contenu pour une raison principale: ils donnent de la crédibilité à votre entreprise, même s’ils ne sont pas repris par les médias prises électriques.

12. Bulletins

Les newsletters sont parfaites pour rester en tête de votre audience, et elles sont également un format idéal pour guider les prospects plus loin dans l’entonnoir. Si vous proposez un mélange de contenu en haut de l’entonnoir et de contenu connexe en milieu d’entonnoir, comme de courtes études de cas et des témoignages, les prospects commenceront à réfléchir à la façon dont vous pouvez les aider.

13. Publicité à réponse directe

Les annonces à réponse directe peuvent prendre plusieurs formes, mais les plus courantes sont les annonces des moteurs de recherche ou les annonces de médias sociaux. Ces publicités sont le plus souvent utilisées pour les prospects en milieu d’entonnoir et en bas de l’entonnoir et annoncent des démos ou des essais gratuits. Le but d’une annonce à réponse directe est d’obtenir la perspective de prendre des mesures immédiates.

14. Rapports de tendances

Les rapports sur les tendances aident à motiver les prospects au sommet de l’entonnoir ou au milieu de l’entonnoir, leur permettant de voir ce que font leurs pairs et de voir comment ils se mesurent. Pour cette raison, les rapports de tendance sont de parfaits aimants en plomb. Parce que tout le monde veut savoir ce que font ses pairs, ce format a un crochet émotionnel intégré. Cela vous donne également l’occasion de faire un argument rationnel pour expliquer pourquoi votre solution est un choix intelligent.

15. Guides de l’acheteur

Les guides de l’acheteur sont appréciés par les prospects au stade de l’examen à mi-chemin, ce qui en fait une autre excellente forme pour un aimant en plomb. Ils examinent sérieusement comment résoudre un problème important. Le but du guide de l’acheteur est de montrer aux prospects le paysage des solutions possibles et d’expliquer subtilement pourquoi le type de solution que votre entreprise propose est le meilleur choix pour des gens comme eux.

16. Recherche originale

Des recherches originales positionnent votre équipe en tant que leaders d’opinion et experts en la matière. Au-delà de cela, les rapports de recherche vous aideront à créer des liens naturels pour le référencement, car les blogueurs et les médias seront liés à la recherche dans leurs commentaires.

17. Vidéos de produits

La vidéo peut être utilisée pour plus que l’éducation haut de gamme. Le contenu vidéo est utile aux prospects qui souhaitent voir votre produit en action. Ce type de contenu est particulièrement efficace pour les entreprises SaaS B2B.

18. Livres blancs

Les livres blancs vous permettent de présenter un argument rationnel pour votre produit. Les prospects de l’entonnoir intermédiaire et du bas de l’entonnoir ont besoin de données et de faits concrets à présenter aux autres personnes impliquées dans le processus décisionnel qui ont besoin d’un chemin clair vers le retour sur investissement.

19. Études de cas

Les études de cas aident les prospects à imaginer comment vous pouvez les aider en racontant comment vous avez aidé d’autres personnes comme eux. Les histoires de clients sont particulièrement convaincantes car elles engagent les émotions (les prospects peuvent s’identifier à la douleur) et le cerveau logique (car les revendications sont étayées par des faits et des statistiques).

20. Pages sur nous

Les prospects ne se soucieront probablement pas de votre page À propos de nous tant qu’ils n’envisageront pas de travailler avec vous. Mais une fois qu’ils ont atteint ce stade dans l’entonnoir, ils veulent apprendre à connaître votre équipe et avoir confiance que votre entreprise sera heureuse de travailler avec. Utilisez votre page À propos de nous pour établir une connexion personnelle, car vos prospects veulent acheter auprès de personnes qu’ils aiment et qui résonnent, et non d’une entreprise sans visage). Votre page À propos de nous doit présenter la culture de votre entreprise et l’expertise de votre équipe.

21. pages FAQ

Les pages FAQ font plus qu’empêcher votre équipe d’avoir à répondre aux mêmes questions encore et encore. Ils vous donnent l’occasion de faire réfléchir les prospects sur les questions qu’ils devraient poser. Les FAQ sont un excellent moyen de guider les prospects dans l’entonnoir lorsqu’ils se rendent compte des facteurs importants qui affectent leur décision d’achat – facteurs dans lesquels votre entreprise excelle.

22. Calculatrices

Les calculatrices peuvent être utilisées pour aider les prospects à voir le nombre d’avantages offerts par votre produit. Le plus populaire est le calculateur de retour sur investissement, qui aide les prospects à calculer le retour sur investissement moyen d’un client similaire.

23. Pages produits

Les pages de produits sont souvent ignorées dans le cadre de la stratégie de contenu, mais elles ne devraient pas l’être. Une page de produit est une opportunité idéale pour vous de convertir une piste en bas de l’entonnoir. Si vous avancez un argument émotionnel et rationnel sur la façon dont votre produit peut résoudre des points douloureux particuliers et comment il fonctionne, les prospects sont susceptibles d’appuyer sur le bouton d’appel à l’action.

24. Témoignages

Les témoignages sont générés par vos clients, mais la façon dont vous les utilisez peut vous assurer d’influencer vos prospects au bon moment. Diffusez des témoignages pertinents sur votre page d’accueil, vos pages d’études de cas et vos pages produits.

25. Pages de tarification

Votre page de tarification a plusieurs tâches à effectuer, car elle sera visitée par les prospects à toutes les étapes de l’entonnoir. Certains prospects commenceront à partir de votre page de tarification, car ils ont un prix fixé à l’esprit en fonction d’autres pages de tarification qu’ils ont vues ou en fonction d’un nombre aléatoire qu’ils ont trouvé dans leur esprit. Votre page de tarification doit expliquer pourquoi votre tarification offre une excellente valeur pour ce que le prospect recevra en échange de l’argent. Bien sûr, vous devez répertorier les fonctionnalités incluses à chaque niveau, mais concentrez-vous également sur les avantages de ces fonctionnalités.

Créez du contenu pour engager la raison et l’émotion de vos prospects

Une stratégie de contenu efficace ne fait pas que mapper le contenu à chaque étape du parcours d’un acheteur. Il décrit également différents types de contenu pour engager la raison et l’émotion à chaque étape.