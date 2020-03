2700 emplois à risque alors que Laura Ashley entre dans l’administration

Laura Ashley a déclaré que la crise des coronavirus a “eu un impact immédiat et significatif sur le commerce, et les développements en cours indiquent que ce sera une situation nationale durable”.

// Laura Ashley dépose une candidature pour l’administration, ce qui met en péril 2700 emplois

// Vient alors que les discussions sur le sauvetage de 15 millions de livres sterling sont suspendues au milieu de l’épidémie de coronavirus

// Laura Ashley dit que les échanges ont augmenté de 24% d’une année sur l’autre pour les sept semaines précédant le 13 mars

Laura Ashley a déposé une demande d’administration, mettant jusqu’à 2700 emplois à risque car elle devient la première victime de détail au Royaume-Uni à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Le détaillant de mode et de style de vie aurait été en pourparlers avec la société mère de Homebase, Hillco Capital, dans le but d’obtenir un prêt d’urgence de 15 millions de livres sterling, ainsi qu’un tiers non spécifié pour financer ses besoins immédiats en fonds de roulement.

Cependant, aujourd’hui, Laura Ashley a déclaré que ses «prévisions de flux de trésorerie révisées et une incertitude accrue» signifieraient qu’elle ne serait pas en mesure de garantir ces fonds dans un délai suffisant.

Le détaillant a également déclaré que la crise des coronavirus a «eu un impact immédiat et significatif sur le commerce, et les développements en cours indiquent que ce sera une situation nationale durable».

En conséquence, Laura Ashley a confirmé que son actionnaire majoritaire et les prêteurs tiers n’étaient pas en mesure de fournir un soutien supplémentaire.

Il a déclaré avoir embauché des conseillers de PwC pour superviser l’administration à partir d’aujourd’hui.

Malgré cela, Laura Ashley a déclaré qu’elle avait connu une reprise des ventes au cours des dernières semaines, avec une hausse de 24% en glissement annuel pour les sept semaines précédant le 13 mars.

Le détaillant exploite 150 magasins au Royaume-Uni et emploie environ 2 700 personnes.

