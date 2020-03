2700 emplois à risque alors que le propriétaire de Harveys and Bensons for Beds s’apprête à vendre

Le moment du processus de vente est une surprise compte tenu de l’impact croissant de la crise des coronavirus sur le secteur de la vente au détail

// Harveys and Bensons for Beds up for sale

// Cette décision met en péril 2700 emplois

// La société mère Alteri Investors a été recrutée dans le cabinet d’expertise comptable BDO pour gérer une vente aux enchères

Le propriétaire de Harveys and Bensons for Beds aurait mis les chaînes de meubles en vente, mettant en péril les emplois de 2 700 personnes.

Alteri Investors a fait appel à la firme comptable BDO pour gérer une vente aux enchères, avec des propositions de rachat financées requises d’ici la fin de la semaine prochaine, a rapporté Sky News.

On pense qu’Alteri souhaitait conserver la propriété de Bensons for Beds elle-même, ce qui pourrait signifier que la chaîne Harveys devrait passer par un processus d’administration.

Le moment du processus de vente est surprenant car les deux chaînes n’ont changé de main qu’en novembre, lorsque l’ancienne société mère Blue Group a été vendue par Steinhoff à Alteri Investors pour un montant non divulgué.

La vente intervient également alors que la crise des coronavirus continue d’avoir un effet domino sur le commerce de détail.

Bensons for Beds est le plus grand détaillant de lits au Royaume-Uni par numéro de magasin et Harveys le plus grand spécialiste du meuble au Royaume-Uni par numéro de magasin.

Au total, Harveys and Bensons for Beds commercialise dans 269 magasins à travers le Royaume-Uni.

