28% des «leaders CX» prévoient d’investir dans l’IA en 2020 – Econsultancy

Selon le rapport Econsultancy Experience Experience Index: 2020 Digital Trends, en association avec Adobe, l’écart entre les dirigeants CX et les organisations grand public devient de plus en plus évident, les dirigeants «ayant mis en place une gestion avancée de l’expérience client alignée sur la stratégie et la technologie».

Les marques leader dans CX sont trois fois plus susceptibles d’avoir dépassé de manière significative leurs objectifs commerciaux 2019.

Un domaine qui pourrait encore creuser cet écart est l’investissement dans l’IA, car les dirigeants de CX et les grandes organisations prévoient d’investir davantage en 2020 (laissant potentiellement les organisations traditionnelles à la traîne).

Les grandes organisations utilisent déjà l’IA

Le rapport sur les tendances numériques 2020 – qui a généré plus de 12000 réponses à partir d’un sondage en ligne – a révélé que 36% des dirigeants de CX et 33% des grandes organisations (dont les revenus dépassent 150 millions de livres sterling) utilisent déjà l’intelligence artificielle.

Pour ce qui est des grandes organisations qui utilisent actuellement l’IA, l’utilisation principale est l’analyse des données. Cela a été cité par 64% des organisations pour 2020, contre seulement 55% en 2019.

En ce qui concerne l’automatisation d’activités spécifiques liées au marketing, à quoi sert votre organisation actuellement en utilisant l’IA? (Organisations avec des revenus de plus de 150 M £)

28% des dirigeants de CX prévoient d’investir dans l’IA en 2020

Hormis les organisations qui utilisent déjà l’IA, 28% des dirigeants CX et 39% des grandes organisations prévoient d’investir dans la technologie de l’IA ou du ML cette année.

Une des raisons de cet investissement est le désir primordial de réaffecter les ressources humaines à ce que certains considèrent comme des activités plus précieuses. Le rapport indique que «les dirigeants de CX sont plus susceptibles d’appliquer activement des technologies de réflexion à leurs principaux défis et de libérer leurs ressources humaines pour se concentrer sur des objectifs créatifs et stratégiques».

Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de créer du contenu à grande échelle, ainsi qu’en termes d’optimisation et de test de ce contenu. En effet, les organisations qui utilisent encore des humains pour ce faire pourraient se retrouver à la traîne, les dirigeants de CX pouvant continuellement tester, apprendre et expérimenter à un rythme rapide.

Votre organisation utilise-t-elle ou prévoit-elle d’investir dans l’intelligence artificielle (IA) / l’apprentissage automatique (ML) en 2020?

Qu’est-ce qui empêche le grand public d’investir?

Bien que les recherches d’Econsultancy montrent qu’il y a eu une augmentation des investissements dans l’IA de certaines entreprises, elles mettent également en lumière les obstacles auxquels de nombreuses organisations sont toujours confrontées.

L’un de ces obstacles semble être le manque de données, voire la technologie et l’infrastructure pour y accéder correctement (et les appliquer aux algorithmes d’IA ou de ML). Le rapport «Bridging the Customer Experience Gap» d’Econsultancy a révélé que seule la moitié des entreprises estiment qu’elles sont «en mesure d’accéder aux données dont elles ont besoin dans des silos organisationnels pour obtenir des informations exploitables».

Ailleurs, le déficit de compétences pourrait également freiner les organisations grand public, beaucoup ne pouvant toujours pas rivaliser pour des talents d’IA coûteux et de niche dans ce qui est un petit bassin très convoité.

Téléchargez le rapport Experience Index: 2020 Digital Trends, en association avec Adobe.