3 astuces pour empêcher les distractions à la maison de tuer votre productivité

Les employés du monde entier vivent maintenant ce que c’est que de travailler à domicile. En vous adaptant à ce nouvel environnement de travail, vous rencontrerez probablement des obstacles inattendus en cours de route.

Distractions. Beaucoup de distractions. Et ils viennent de toutes les directions.

D’autres adultes de votre ménage travaillant à domicile avec vous?

Des enfants à la maison en raison de fermetures d’écoles?

Messages ou e-mails de Constant Slack de vos collègues?

Notifications Twitter continues avec les dernières mises à jour COVID-19?

Les gens et la technologie prennent le dessus sur votre temps et votre productivité chute en conséquence.

Une étude a révélé que les gens sont distraits toutes les 11 minutes. À la lumière de la crise actuelle, imaginez comment cette fréquence a augmenté.

Vous devez trouver une solution et vous remettre sur la bonne voie. Rapide.

Le RAIN Group Center for Sales Research a mené une étude sur l’extrême productivité pour comprendre ce qui motive la productivité. Après avoir analysé les données de plus de 5 000 professionnels, nous avons constaté que les personnes extrêmement productives (The XP) obtiennent de meilleurs résultats que tout le monde (The Rest) en suivant trois touches. L’un d’eux étant: Contrôlez votre TEMPS.

Pour ce faire et combattre toutes les distractions auxquelles vous êtes actuellement confronté, adoptez l’habitude n ° 6 “Jouez dur pour obtenir” des 9 habitudes de productivité extrême.

Nous vivions déjà dans un monde de distraction et nous avons maintenant affaire à un tout nouvel ensemble de coupables. Voici trois hacks de Habit No. 6 pour minimiser les perturbations et signaler que vous n’êtes pas disponible.

1. Libérez-vous des entraves des alertes.

Vous rencontrez peut-être une légère augmentation du nombre de messages que vous recevez maintenant que vous travaillez à domicile. Bien que la communication soit cruciale, il est également important de définir des limites afin qu’elle n’entrave pas votre productivité.

Supposons que vous travaillez sur un rapport important qu’un client a demandé et qu’un de vos collègues envoie des messages Slack. Arrêtez-vous ce que vous faites et répondez-vous? Ou continuez-vous à travailler sur votre rapport client?

Les XP restent concentrés sur leurs tâches. Comment font-ils cela? Ils signalent qu’ils ne sont pas disponibles en désactivant leurs alertes. Selon nos recherches, The XP désactive ses alertes 1,8 fois plus fréquemment que The Rest.

Il y a des choses que vous pouvez faire pour faire savoir à vos collègues que vous êtes occupé et pas seulement les faire exploser.

Si vous êtes sur Slack, suspendez les notifications et ajoutez une note dans votre mise à jour de statut lorsque vous serez disponible. Il y a des heures prédéfinies commençant à 30 minutes et allant à quatre heures. Vous pouvez également créer une notification d’heure personnalisée.

Êtes-vous bombardé de courriels? Composez un message d’absence interne pour informer votre équipe que vous vous concentrez sur un problème prioritaire et que vous répondrez lorsque vous en aurez l’occasion. En cas d’urgence, ils peuvent vous appeler.

Une étude Deloitte de 2018 a révélé que les gens vérifient leur téléphone 52 fois par jour. Et ce n’était pas pendant une pandémie mondiale. Si vous n’arrêtez pas de vérifier votre téléphone, placez-le dans un tiroir ou dans une autre pièce pour vous concentrer.

Ne laissez pas la technologie et les alertes vous dérober.

2. Signalez «Ne pas déranger».

Travailler à domicile avec d’autres adultes, enfants et même des animaux de compagnie peut être très difficile.

Je comprends. Ma femme et moi travaillons tous les deux à la maison et avons deux jeunes enfants et un chien.

Si vous essayez d’échapper à ces distractions, vous pouvez signaler que vous n’êtes pas disponible. Le signal XP «Ne pas déranger» 3,4 fois plus fréquemment que le reste.

Cela peut être accompli en pratiquant l’une de ces stratégies:

Fermez votre porte: alors que les adultes savent que cela indique que vous êtes occupé, assurez-vous de l’expliquer aux enfants afin de ne pas finir comme le professeur Robert Kelly l’a fait lors de son interview en direct sur BBC News. Utilisez des écouteurs: mettez des écouteurs même si vous n’écoutez rien. Cela indiquera que vous êtes concentré sur autre chose. Pour tous ceux qui connaissent notre parcours personnel, vous savez que vivre à l’hôpital pendant plus d’un an a été terriblement distrayant. Mais quand j’avais des temps d’arrêt et que je pouvais faire du travail dans le salon de l’hôpital, je mettais les écouteurs à brioches Princess Leia de ma fille. Les gens ont supposé que j’écoutais quelque chose et ne m’ont pas interrompu. Fonctionne comme un charme.Mettez une pancarte: si vous essayez de vous concentrer, placez une pancarte sur votre porte pour faire savoir aux autres que vous êtes occupé et ne vous interrompre qu’en cas d’urgence.

La mise en œuvre de l’un de ces conseils «Ne pas déranger» devrait vous aider à vous concentrer et à en faire plus.

3. Soyez ailleurs si vous voulez être productif.

Si vous travaillez à domicile, vous disposez probablement déjà d’un espace de travail désigné. Mais avec les innombrables distractions et les différents horaires de ceux qui vous entourent, cet endroit n’est peut-être pas actuellement l’endroit le plus productif pour travailler.

Si vous travaillez normalement dans un bureau, vous pouvez vous déplacer dans une salle de conférence ouverte ou aller dans un café. Mais ce n’est pas possible aujourd’hui.

Par exemple, si je ne peux pas travailler à mon bureau, près de la salle de jeux, je me déplace vers la table de terrasse extérieure pour échapper au bruit. En cas de soleil, obtenir de la vitamine D est un bonus supplémentaire.

Considérez les différents endroits autour de votre maison où vous pouvez vous déplacer si vous avez besoin de changer les choses et de vous concentrer.

Les temps actuels sont difficiles. Pour certains plus que pour d’autres. Nous essayons tous de naviguer dans cette situation de la meilleure façon possible. Vous ne pourrez peut-être pas éliminer toutes les distractions, certaines seront inévitables pour le moment, mais la mise en œuvre de l’un de ces trois hacks peut vous aider à contrôler votre temps et à rester concentré sur votre travail.

