3 astuces pour obtenir plus de clics sur les e-mails

De nombreux spécialistes du marketing vous diront que leurs taux d’engagement doivent s’améliorer. Voici comment ne pas en faire partie.

La façon dont les gens interagissent avec vos e-mails vous dit tout sur votre stratégie marketing. Envoyez-vous un contenu précieux? Vous verrez les commentaires reflétés dans vos taux d’ouverture et de clic. Votre liste de diffusion est-elle exacte? Vos taux de rebond, plaintes de spam et autres mesures vous le montreront. Si ces chiffres ne vous rendent pas heureux, il est en votre pouvoir de les améliorer.

Pour voir où vous en êtes, jetons un coup d’œil aux références de l’industrie. Celles-ci varient en fonction de la source, il est donc difficile d’établir quelles sont les données les plus précises. Dave Chaffey de Smart Insights a publié une étude approfondie sur le sujet, rassemblant des informations auprès de plusieurs fournisseurs de services de messagerie. Voici ce que j’ai trouvé après avoir analysé des centaines de millions d’envois:

Le taux d’ouverture moyen, dans toutes les industries, varie de 14,79% (contact constant) à 21,33% (MailChimp) .Le taux de clics moyen varie entre 2,98% (Get Response) et 6,99% (contact constant).

Il existe une différence significative entre ces chiffres, mais ils devraient vous donner une idée de la performance de vos propres e-mails. Que pouvez-vous faire si vos statistiques sont inférieures à ces valeurs de référence ou si vous souhaitez que votre marketing par e-mail soit encore plus efficace? Les tactiques ci-dessous vous aideront à faire exactement cela.

1. Frottez vos listes de diffusion.

Ayant eu la chance de voir de première main à quel point le nettoyage de liste aide, je peux vous dire que c’est un excellent endroit pour commencer à augmenter votre engagement par e-mail. Nous avons eu des clients qui nous ont proposé un taux de rebond de 20%, et après avoir validé leur liste, ce taux est tombé à moins de 1%.

Nick Dimitriou, responsable de la croissance du service de marketing par e-mail Moosend, confirme l’importance de l’hygiène des e-mails. “Bien que le contenu et le volume influencent grandement la délivrabilité de vos e-mails”, m’a dit Dimitriou, “la qualité de votre liste de diffusion a également un impact. Pour augmenter l’engagement, vérifiez si vos contacts sont valides et livrables, et faites-le régulièrement. »

Alors, comment procédez-vous exactement pour vérifier la qualité de votre liste? “L’utilisation d’un bon système de validation des e-mails vous aide à supprimer les mauvais contacts de votre liste et améliore vos performances globales”, a ajouté Dimitriou. “De cette façon, vous évitez le risque d’être filtré par les fournisseurs de boîtes aux lettres et vous avez l’esprit tranquille en sachant que vous communiquez avec de vraies personnes. “

2. Testez votre contenu pour ce qui fonctionne le mieux.

Une fois que vous savez que votre liste est en bon état, il est temps d’examiner de plus près votre contenu. Commencez par analyser vos statistiques des six derniers mois. Quel type d’e-mails a obtenu l’engagement le plus élevé?

Quelques aspects sur lesquels se concentrer:

Quelles réponses avez-vous obtenues sur les e-mails transactionnels par rapport aux offres marketing et aux newsletters? Parmi vos offres et newsletters, quels e-mails avaient généralement les taux d’ouverture et de clics les plus élevés? Votre public préfère-t-il les messages courts ou est-il plus enclin à lire des e-mails plus longs? Lequel a mieux fonctionné: texte brut ou HTML?

Il est essentiel de comparer vos e-mails les uns contre les autres avant de commencer à peaufiner pour de meilleurs résultats. Tout peut être ajusté, mais d’abord, faites attention à ce que vos abonnés aiment pour que vous puissiez leur en donner plus.

En ce qui concerne l’écriture, il existe de nombreuses tactiques qui stimulent l’engagement. Dans une récente interview avec Zero Bounce, la rédactrice en chef Laura Belgray a conseillé: «Écrivez de manière conversationnelle, comme si vous écriviez à un ami – pas formellement, à un groupe. Faites l’effort dans la ligne d’objet, ce qui la rend intrigante et aussi informelle, comme elle vient d’un ami. “

Selon une étude de Business2Community, 47% des personnes décident d’ouvrir ou non un e-mail simplement en scannant la ligne d’objet. Essayez les suggestions de Belgray la prochaine fois que vous écrivez la vôtre.

3. Marquez vos contacts pour identifier ceux qui sont le plus susceptibles de s’engager.

L’hygiène et le contenu des listes jouent un rôle essentiel dans le placement de votre boîte de réception et les taux d’engagement, mais que se passe-t-il si vous avez validé votre liste et amélioré votre contenu, et que vous n’arrivez toujours pas à obtenir de meilleures réponses? Vous pourriez aller plus loin et essayer un service de notation par e-mail. Le processus est similaire au nettoyage de votre liste, mais vous obtenez des données plus détaillées.

Un système de notation par e-mail examine chaque adresse e-mail de votre base de données et attribue un score à chacune. En fonction des niveaux d’activité qu’il détecte, le système prédit la probabilité qu’un certain utilisateur de messagerie électronique interagisse avec vos messages. Un score faible indique que l’adresse est inactive et donc peu susceptible de réagir. Plus le score est élevé, plus vous pouvez vous concentrer sur ces contacts et les réengager avec des campagnes ciblées.

La notation par e-mail vous permet d’en savoir plus sur le comportement de vos abonnés avant même de leur envoyer un e-mail. En vous permettant de compter chaque e-mail, vous économisez du temps et des ressources.

Voici quelques derniers pointeurs bonus pour augmenter les taux d’ouverture et de clic:

Testez tout – votre conception, votre contenu, vos lignes d’objet, l’emplacement des boutons d’incitation à l’action – mais testez une seule chose à la fois afin de pouvoir faire des observations précises. Répartissez vos listes de diffusion et envoyez des campagnes ciblées. Rédigez un contenu utile et généreux. Les gens vous aimeront et se souviendront de vous si vous contribuez à améliorer leur entreprise et leur vie. Plus vous vous amuserez, plus vous aurez plaisir à les écrire. Lorsque vos abonnés le sentent, ils sont plus susceptibles de répondre.

