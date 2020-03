3 choses à considérer lors de la création d’une entreprise dérivée

De Ferrari à Trello, certains des noms les plus reconnaissables de l’entreprise étaient des ramifications d’entreprises établies.

Mars

13, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Lorsque votre entreprise a connu une croissance significative et qu’un nouveau produit ou service s’est étendu dans le cadre d’une opération plus vaste, il est tentant de transformer cette unité en une entreprise dérivée. De nombreuses entreprises prospères sont des retombées. Prenons le géant du logiciel Trello, qui était à l’origine une filiale d’Atlassian, ou Ferrari, issue de Fiat.

La décision de créer un secteur de votre entreprise seul dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris les talents et les ressources disponibles. Mais malgré tous les défis, il y a trois raisons impérieuses de dire oui à l’essaimage.

1. Les clients se connectent mieux avec des marques ciblées

Matt Mickiewicz, le fondateur de SitePoint, a créé un spin-off parce que, selon ses mots, “Les gens ne peuvent associer qu’une seule chose à un nom.” Et c’est vrai; si vous avez acheté à l’origine auprès d’une entreprise parce qu’ils vous ont vendu de la nourriture pour chiens, et maintenant ils vendent une application qui suit la distance parcourue par votre chien tous les jours, cela risque de brouiller ce qu’ils représentent, même si les deux offres sont tangentiellement liées.

Connexe: Que faire de cette nouvelle entreprise à vous

Une fois que les choses deviennent confuses dans l’esprit d’un consommateur, il est plus susceptible d’avoir des questions et moins susceptible d’acheter. Dans ce cas, il est préférable d’avoir deux sociétés distinctes qui se concentrent sur leurs spécialités respectives plutôt que de garder deux offres différentes sous un même parapluie.

2. Le talent doit aller là où il est le mieux appliqué

Si vos offres commerciales se développent et changent soudainement, votre équipe est obligée de porter plus de chapeaux qu’auparavant. Prenons l’exemple de Fiat et Ferrari. Parce que les Fiats et les Ferrari sont à des prix totalement différents et visent des données démographiques et des clients cibles différents, il y a une différence dans la façon dont ils sont marqués et ce qu’ils offrent.

Il est vrai que dans les grandes entreprises, il est plus facile de garder différents produits et services en silo, mais cela se résume également à l’objectif et à la culture de l’entreprise. Sur BlogThink Big.com, l’auteur Angela Bernardo déclare que “En général, un spin-off essaie de profiter de plusieurs objectifs, tels que la rétention de talents.” Les talents veulent rester là où ils se sentent le plus attachés à l’objectif de l’entreprise, et quand cela commence à devenir flou en présence de nouvelles offres et d’unités intra-commerciales, ils peuvent partir. Il est préférable de repartir à neuf avec une nouvelle équipe une fois les retombées réussies.

3. Opportunité indéniable

Parce que les entreprises dérivées sont créées une fois qu’une unité intra-entreprise se développe de manière significative, la demande est déjà présente. Les clients engagés seront intrinsèquement intéressés, surtout si les nouvelles retombées sont clairement identifiées comme telles.

Alan Gokoglu et Fotios Tsiouklas, deux des plus jeunes millionnaires autodidactes d’Australie, le savent bien. Ils ont commencé en développant un service de croissance Instagram appelé Kickspan qui desservait plus de 5000 clients et ont depuis créé plusieurs sociétés dérivées.

“Si vous regardez pourquoi la plupart des entreprises échouent, vous constaterez que la plupart du temps, c’est un mauvais marketing”, explique Gokoglu. «Nous avons créé Kickspan pour offrir à nos clients plusieurs solutions publicitaires abordables et puissantes pour aider à résoudre ce problème. Cependant, après avoir réalisé son potentiel, notre logiciel est devenu une passerelle vers la croissance de nos propres entreprises dérivées sur d’autres marchés, ce qui a rendu notre société parapluie beaucoup plus rentable. »

Connexes: SpaceX prévoit de lancer Starlink

Que vous souhaitiez créer une société sœur dans votre entreprise actuelle ou la créer sous votre parapluie actuel avant de vous différencier, les considérations ci-dessus vous aideront à décider ce qui convient le mieux à votre modèle d’entreprise. Communiquez clairement avec votre équipe et vos clients, et assurez-vous de faire ce qui vous semble le plus logique et conforme à votre stratégie globale, puis profitez des possibilités pour faire un tour.

.