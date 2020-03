3 conseils de marque pour donner vie à l’histoire de votre startup

Ne négligez pas le rôle de la marque dans le succès de votre entreprise.

Il n’y a pas si longtemps, si quelqu’un mentionnait posséder une startup, on pouvait supposer qu’il s’agissait d’une application astucieuse ou d’un gadget. Mais de nos jours, la nourriture est la nouvelle technologie. Alors que les catégories d’aliments et de boissons ont toujours eu un flux constant de nouveaux arrivants, l’arrivée des cuisines commerciales partagées, en particulier, a donné aux entrepreneurs un endroit pour créer, répéter et concocter rapidement des délices épicuriens à un coût relativement faible (et en conformité avec l’état et réglementations locales).

La renaissance a été inspirante, mais comme nous l’avons vu dans notre société de marque CBX, elle s’est également traduite par une concurrence féroce pour attirer l’attention des clients parmi les marques naissantes. Pour se démarquer, les startups doivent élever leur jeu dans la construction de marque de base, y compris le positionnement, l’identité visuelle et verbale, la conception de l’emballage et la qualité – et le contrôle des coûts.

Voici trois conseils pour les startups sur la façon dont ils peuvent gagner un avantage grâce à une image de marque et une conception efficaces.

1. Investissez dans votre stratégie de marque

La plupart des startups passent leurs premières années à rester à la casse. Certains choisissent même par défaut d’embaucher un ami ou une connaissance pour dessiner un logo dans le cadre d’un effort global pour le garder maigre et méchant. C’est bien beau. cependant, les produits sont faciles à imiter. Les marques, en revanche, ont une valeur qui dépasse celle de l’objet physique de plusieurs façons. C’est précisément la raison pour laquelle vous voyez Trader Joe’s ou Costco investir autant de temps et d’attention dans la créativité et l’attrait de leurs marques de magasins.

Développer une véritable stratégie de marque est essentiel pour les perspectives d’une startup. Ce qui est invisible est invendu. Que votre déploiement soit local, régional ou national, il est important d’investir dans votre histoire – pas seulement financièrement, mais aussi avec votre passion et votre créativité.

Gagner la reconnaissance de la marque nécessite la capacité d’utiliser de petits espaces et de courts extraits de temps (comme le coup d’œil rapide d’un acheteur sur l’étagère) pour capter l’intérêt des gens et déclencher l’intrigue de manière à mener à une identification personnelle avec cette marque, à un essai ou à un achat et, finalement, fidélité à la marque durable. Les agences vivent et respirent l’art et la science de faire de cette magie une réalité. Si vous êtes passionné par votre produit, vous voudrez voir votre vision traduite dans un langage visuel et verbal qui se connecte avec les gens à travers les logos, les emballages, les publicités, les sites Web, les réseaux sociaux et autres points de contact.

2. Posez-vous des questions difficiles

La création d’un produit innovant n’est que la première étape de la connexion avec les consommateurs. Avant de rencontrer une agence, réfléchissez bien à votre propre histoire ainsi qu’à celle de la marque. Oui, des questions pratiques telles que ce qui vous différencie sur le marché sont essentielles, mais il est également important de prendre contact avec vos propres sentiments et votre imagination liés à l’entreprise: quelle est votre idée? Comment cela se connecte-t-il à vos valeurs? Quels sont tes rêves?

En entrant dans votre réunion en sachant qui vous êtes et ce que vous voulez être, vous pouvez catalyser votre collaboration avec des professionnels de la marque et du design.

3. Posez des questions difficiles à l’agence

Pour les startups, trouver une agence de marque peut être un peu comme choisir un mentor. Avant d’entrer dans cette relation critique, il est important de poser beaucoup de questions: que peut vous dire l’agence sur son expérience avec des concepts comme le vôtre? Sur le plan des processus, il est également important de savoir précisément comment la collaboration fonctionnera. À quoi pouvez-vous vous attendre en cours de route?

Vous devriez vraiment aimer la marque et les consultants en design que vous embauchez. Recherchez des partenaires intelligents et passionnés par votre produit, votre marque et votre entreprise. Dans le meilleur des cas, vous êtes prêt à être honnête et vulnérable, et l’agence se sent à l’aise de vous mettre au défi de penser différemment et de faire de votre mieux. C’est la nature des startups d’exiger un peu plus de prise en main. Les consultants sont-ils prêts à investir autant en vous que vous êtes prêt à investir en eux?

Le partenariat avec une agence de branding et de design est plus qu’une relation commerciale – c’est un processus d’apprentissage. Une communication ouverte et fréquente peut faire une grande différence dans la trajectoire à long terme d’une nouvelle marque ou d’un nouveau produit. L’agence doit comprendre la dynamique de votre catégorie spécifique et être en mesure de vous aider à faire évoluer votre entreprise tout en évitant les erreurs coûteuses.

Les startups se développent précisément parce que les consommateurs et les créateurs sont si passionnés d’authenticité. Recherchez l’agence qui peut le mieux vous aider à façonner et à raconter l’histoire de votre marque, cela peut faire la différence entre languir sur l’étagère et créer le point de basculement qui amène les consommateurs à mettre votre produit dans leur panier.

