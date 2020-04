3 défis et solutions de commerce électronique pour les temps difficiles

Comment commencer à vendre en ligne plus efficacement

Appeler ces «moments difficiles» peut être un peu un euphémisme pour vous, ou peut-être que vous avez bien orienté votre stratégie marketing et que vous n’êtes pas affecté négativement par la crise COVID-19.

Il ne fait aucun doute que cette pandémie a entraîné une augmentation du trafic Internet alors que les gens travaillent, se socialisent et se divertissent en ligne.

Selon cet article, Distributel, une entreprise qui achète un accès de gros à la dorsale Internet de Rogers Communications Inc., a vu son trafic augmenter d’environ 50%.

Mais une augmentation de l’utilisation d’Internet ne se traduit pas nécessairement par une augmentation des ventes pour votre petite entreprise.

De nombreux consommateurs hésitent à acheter, soit parce qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir utiliser le service que vous vendez, soit parce qu’ils ont été mis à pied ou ont vu leurs heures réduites.

C’est pourquoi je partage 3 défis et solutions de commerce électronique pour vous aider à maintenir et même à vous développer en tant qu’entrepreneur pendant cette crise.

Le défi: rendre votre entreprise (de commerce électronique) essentielle

De nombreux entrepreneurs paniquent parce qu’ils n’ont pas de modèle commercial de commerce électronique traditionnel ni de site Web de commerce électronique.

Et, beaucoup s’inquiètent de ne pas avoir un produit ou un service «essentiel» suffisant à offrir en ligne, comme les épiceries. (Selon Apptopia, les téléchargements d’Instacart, de l’application Walmart Grocery et de Shipt ont augmenté de 218%, 160% et 124% par rapport à il y a un an.)

D’accord, il est donc probable que vous ne vendiez pas d’épicerie. Mais vous pouvez toujours être essentiel pour vos clients.

Y a-t-il certains produits ou services sur lesquels vous pouvez vous concentrer qui serviront mieux votre public cible? Par exemple:

Si vous avez un magasin de vêtements: masques en tissu, tenues décontractées pour travailler à domicile Si vous offrez des services de conseil financier, de vie ou autres: séances de santé mentale de 30 ou 60 minutes; beaucoup de gens se sentent seuls et isolés à cause de COVID-19 Si vous vendez des articles liés au divertissement: créez de courtes vidéos mettant en valeur des jeux, de l’artisanat ou des puzzles qui seront amusants pour les enfants ou les adultes ennuyés

Bien qu’il ne soit pas possible pour chaque petite entreprise de pivoter de cette façon, la réalité est que si vous ne vous adaptez pas autant que possible à cette «nouvelle norme», votre petite entreprise en souffrira.

Changer votre stratégie marketing peut être difficile, mais il est étonnant de voir comment un peu de créativité peut transformer votre situation et augmenter votre présence sur le Web.

Le défi: plus de questions et de plaintes des clients

Bien que le fait d’avoir un numéro de téléphone sur votre site Web et dans vos résultats Google My Business ait pu être suffisant avant la pandémie, vos clients ont plus que jamais besoin de votre assistance.

Plus de personnes en ligne signifie qu’un nombre accru de questions, de commentaires et de plaintes pourraient arriver.

Je suis sûr que vous avez été incroyablement frustré à un moment donné après avoir été mis en attente pendant des siècles, ou ne pas avoir reçu d’e-mail lorsque vous vous êtes renseigné sur quelque chose. Ne laissez pas vos clients vivre une expérience similaire sur votre site Web.

Si vous n’avez pas la capacité de gérer le service client, pensez à implémenter un chatbot pour augmenter votre présence sur le Web. Un chatbot permet aux propriétaires d’entreprise de fournir des réponses et des solutions – et même de générer des prospects et des ventes – 24h / 24 et 7j / 7 grâce au chat en direct du service client automatisé.

Découvrez cet insomnobot original de la société de matelas Casper.

Selon IBM, jusqu’à 80% des questions de service client courantes pourraient être traitées par un chatbot. Bien que toutes les requêtes ne puissent pas être traitées par un chatbot, cela pourrait répondre aux questions plus simples, mais toujours chronophages, que pourraient poser vos clients. En savoir plus sur les chatbots ici.

Le défi: problèmes techniques liés aux sites Web

Supposons que vous disposiez déjà d’un site de commerce électronique pour votre petite entreprise. Si vous avez un lien cassé, une page 404 ou des temps de chargement lents, vos visiteurs iront ailleurs. (Cela est vrai tout le temps, pas seulement pendant COVID-19).

Même une page 404 intelligente ne peut pas vous éviter de perdre des visiteurs (et potentiellement des ventes).

De plus, vous n’allez pas instaurer la confiance parmi votre public avec une mauvaise expérience utilisateur. Personne ne saisira ses coordonnées ou ses informations de carte de crédit s’il ne fait pas confiance à votre site Web.

Sans oublier, un site Web négligé est une cible pour les pirates.

N’oubliez pas: vous êtes non seulement responsable de la protection de vos propres données, mais également de celles de vos visiteurs. Les exigences de sécurité sont en constante évolution et aucune petite ou grande entreprise n’est sûre.

C’est pourquoi il est essentiel de surveiller les problèmes, de mettre à jour votre logiciel et de sauvegarder régulièrement votre site pour une expérience utilisateur optimale.

Et si vous deviez commencer à vendre en ligne en réponse à COVID-19? Bien qu’il existe des sites qui vous permettent de créer vous-même un site Web de commerce électronique, n’oubliez pas que votre site Web est votre principal outil de marketing.

Des appels à l’action au type de police et aux images sur vos pages, la façon dont vous présentez votre petite entreprise au monde fait une grande différence dans la façon dont vous êtes perçu.

De plus, vous n’aurez pas les mêmes options de personnalisation si vous choisissez le bricolage.

Une entreprise de développement Web professionnelle comprendra non seulement les aspects techniques de la construction, mais également les meilleures façons de transmettre votre message à votre public cible.

Que vous deviez créer un site Web de commerce électronique à partir de zéro ou ajuster votre stratégie marketing existante pour augmenter votre présence sur le Web, ce n’est pas le moment de vous asseoir et d’attendre que la pandémie éclate.

À l’heure actuelle, votre public cible «vit» en ligne, vous devrez donc relever les défis commerciaux du commerce électronique aussi rapidement et aussi facilement que possible. Soyez proactif, orientez votre stratégie marketing et apprenez de ce voyage!

Auteur: Susan Friesen

Susan Friesen, fondatrice de la société primée de développement Web et de marketing numérique eVision Media, est spécialiste Web, consultante en affaires et marketing et conseillère en médias sociaux. Elle travaille avec des entrepreneurs qui ont du mal à avoir le manque de connaissances, de compétences et de soutien nécessaires pour créer leur présence commerciale en ligne.

