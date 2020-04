3 erreurs à éviter en dirigeant virtuellement une équipe

L’épidémie de COVID-19 a contraint des millions d’employés à travailler à domicile, ce qui permet aux managers du monde entier de se préparer à diriger efficacement leurs équipes virtuelles. Si vous n’avez jamais dirigé une équipe de télétravailleurs auparavant, cela peut être un peu difficile pour vous.

Pire encore, vous pouvez sans le savoir faire des erreurs qui pourraient vous coûter la productivité et le bonheur globaux de vos employés. La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’avec des stratégies exploitables, vous pouvez gérer avec succès une équipe dans les mois à venir.

Examinons les trois erreurs les plus importantes et les plus courantes que vous pouvez commettre involontairement en période d’incertitude:

Erreur # 1 – Ne pas élaborer un plan de match

Avec la soudaine épidémie de coronavirus, de nombreux chefs d’entreprise n’ont peut-être pas eu suffisamment de temps pour se préparer, eux ou leur équipe, à passer du travail à domicile, et par conséquent, ils ont peut-être fini par commettre l’erreur de diriger une équipe à distance sans plan de match en place.

Dans un scénario idéal, le passage au travail à distance peut nécessiter beaucoup de temps et une stratégie appropriée. Cependant, la quasi-totalité d’entre nous n’auraient peut-être pas eu cela au cours des dernières semaines.

Lorsque vous organisez des sessions de planification du travail à distance, vous devez établir des attentes claires sur les objectifs et les priorités sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous travaillez à distance. De plus, il est impératif d’indiquer clairement qui sera responsable de quoi et quels sont les délais.

La plupart des employés recherchent la routine, la structure et la prévisibilité. Pour éviter toute incertitude, il est également important de s’assurer que les membres de l’équipe comprennent ce que l’on attend d’eux. Assurez-vous que votre équipe a le même niveau de clarté qu’elle avait lorsqu’elle travaillait dans un environnement de bureau.

Erreur # 2 – Ne pas établir la norme pour votre équipe

Faites-vous partie de ces managers qui disent strictement à leur équipe de se présenter à l’heure mais se présentent eux-mêmes avec 15 minutes de retard? Ou l’un de ceux qui prêchent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée mais envoient ensuite des e-mails à leur équipe tout le week-end? Eh bien, si vous pouvez comprendre, vous faites une énorme erreur.

L’une des erreurs les plus terribles que vous pouvez faire lorsque vous dirigez une équipe virtuellement est de parler sans parler. Et l’envoi de ce type de messages mixtes ne fonctionnera pas si vous voulez que votre équipe distante prospère.

Votre équipe va compter sur vous pour définir la norme en matière d’acceptable et de non-organisationnel. Il est donc nécessaire que vous incarniez les valeurs que vous souhaitez inspirer au sein de votre équipe.

Erreur # 3 – Ignorer les besoins sociaux de votre équipe

Puisque nous sommes des êtres sociaux, le travail à distance peut développer des sentiments de solitude ou de désespoir lors du maintien de la distance sociale. En fait, l’Organisation Gallup a révélé que 21% des travailleurs à distance disent que la «solitude» est la plus grande difficulté à laquelle ils sont confrontés.

En tant que leader, la responsabilité de créer un sentiment de communauté tout en travaillant à distance vous incombe. Si vous ne le faites pas, votre équipe peut trouver sa motivation vacillante, ce qui entraîne à son tour une perte d’intérêt pour le travail. Néanmoins, les efforts pour répondre aux besoins sociaux des membres de votre équipe ne devraient pas être basés sur votre désir égoïste de maintenir des niveaux de productivité. C’est exactement ce que vous devez faire pour ceux qui vous sont confiés en temps de crise.

Vous pouvez utiliser des applications de chat et des vidéoconférences pour garder les employés engagés les uns avec les autres tout au long de la journée. N’oubliez pas d’exprimer vos propres réflexions sur le travail à distance et de demander aux autres ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Et voyez ensuite comment vous pouvez contribuer à améliorer l’ensemble de la situation de travail à distance.

Auteur: Paul Keijzer

