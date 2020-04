3 étapes financières que les propriétaires de petites entreprises devraient prendre dès maintenant

Un expert du secteur explique comment sécuriser les flux de trésorerie et maintenir les opérations en cours dans les moments difficiles.

Avril

3, 2020

Les petites entreprises du pays sont en difficulté, et il n’ya pas d’image claire de la fin de la crise actuelle et du retour à la normale. C’est une situation difficile pour toute entreprise, et même un plan de relance de 2 billions de dollars ne pourra pas encore atténuer les inquiétudes de nombreuses petites entreprises.

Ben Richmond, États-Unis directeur de pays pour la plate-forme de logiciel de comptabilité Xero, partage les trois mesures financières que les propriétaires de petites entreprises devraient prendre pour mettre leurs entreprises dans la meilleure position possible. Lisez la suite pour ses conseils.

Optimiser les flux de trésorerie

“Nous vivons une époque sans précédent”, explique Richmond. Les entreprises auront vraiment besoin d’utiliser leurs compétences générales. Un grand nombre des techniques dont ils ont besoin – que j’appellerai des «tactiques en temps de paix» – doivent être appliquées de manière personnalisée, car leurs clients et fournisseurs traversent également une période très difficile. »

Lorsque vous approchez les clients de l’argent qui vous est dû, soyez aussi empathique que possible. Mais ce n’est pas parce que ces conversations sont inconfortables que vous pouvez éviter de les avoir.

“Lorsque les entreprises sont dans une situation difficile et doivent de l’argent à plusieurs personnes, c’est la roue qui grince qui obtient le pétrole”, conseille Richmond. Tendre la main de manière proactive aux clients et collecter les factures en souffrance pourrait faire la différence entre la survie ou l’échec de votre entreprise en ce moment. N’oubliez pas que lorsque nous sortirons finalement de cette crise – ce que nous ferons – les mêmes clients que vous approchez maintenant seront probablement là à l’avenir. Soyez ferme mais juste.

Bien que de nombreuses régions du pays soient fermées, d’autres régions sont toujours ouvertes aux affaires, ou votre entreprise pourrait être considérée comme essentielle. Si oui, vous devez repenser vos conditions de paiement. Ou, comme le dit Richmond, “Lorsque vous entreprenez de nouvelles affaires, vous devez penser à leur situation financière. Vous voudrez peut-être envisager d’exiger un prépaiement ou des retenues ou de raccourcir vos conditions de paiement.”

Une fois que vous vous concentrez sur la collecte de l’argent qui vous est dû, vous aurez une meilleure idée du type de liquidités qui circuleront à votre façon. Cela vous aidera à entamer un dialogue collaboratif avec les fournisseurs auxquels vous devez de l’argent. «Si une entreprise ferme, les fournisseurs ne reçoivent généralement aucun paiement», explique Richmond. “Ils voudront travailler avec des entreprises qui sont ouvertes, transparentes et font preuve de confiance en ayant un plan.”

Construisez trois prévisions

“Si vous ne l’avez pas encore fait, cela peut être assez décourageant”, concède Richmond, bien qu’il note également, “Il y a beaucoup de grands comptables et comptables basés sur le cloud qui peuvent travailler à distance en ce moment.”

Que vous engagiez quelqu’un ou que vous le fassiez vous-même, vous souhaitez créer trois prévisions: optimiste et optimiste; réaliste vraisemblablement; et le pire des cas qui imagine ce qui se passera si les clients qui vous doivent de l’argent cessent leurs activités et que cette crise se prolonge pendant plusieurs mois.

“C’est une situation en constante évolution”, explique Richmond. “Cette chose change presque d’heure en heure. Une fois que vous aurez ces scénarios, vous serez en mesure de voir si vous avez un excédent ou une pénurie. Ensuite, vous pouvez travailler avec votre équipe pour voir quelle taille [the shortage] est et comment vous pouvez le résoudre. “

Prévoyez une pénurie de trésorerie

Comme le reconnaît Richmond, il est impératif de faire un plan pour minimiser les dépenses autant que possible pour couvrir une pénurie. Lorsque vous le pouvez, réduisez les dépenses discrétionnaires et à forte intensité de capital. “Vous voulez comprendre quels sont les coûts fixes que vous ne pouvez pas éviter, des choses comme le loyer”, explique Richmond. «Ayez une conversation ouverte avec vos propriétaires et voyez si vous pouvez négocier de meilleures conditions ou louer des vacances. Les propriétaires voudront soutenir les gens qui ont un plan. »

Bien que ce soit difficile, vous devez parcourir toutes vos dépenses et les classer par ordre de ce que vous pouvez couper en premier et de ce que vous souhaitez éviter. “Il y a un point où vous devrez avoir un impact sur les gens”, selon Richmond. “Et vous voulez éviter cela autant que possible en ce moment et les soutenir.”

De nombreuses entreprises pourront couvrir leurs pénuries grâce au financement fédéral de la Small Business Administration, qui offre des taux d’intérêt bas et des conditions généreuses. La demande de ces prêts prend du temps et des ressources, cependant – Richmond estime que les propriétaires d’entreprise qui ne l’ont pas fait auparavant pourraient consacrer jusqu’à 30 heures à remplir tous les documents. Si vous le pouvez, embaucher à nouveau un comptable ou un comptable à distance pourrait vous aider à respecter toutes les règles et à ne pas perdre de temps et de ressources précieux.

Bien que les prêts SBA soient le moyen le plus simple pour les entreprises d’obtenir un soulagement en ce moment, il existe d’autres options. “Chaque entreprise se trouve dans une position différente”, explique Richmond. “Ayez une conversation ouverte avec votre banque. Certaines entreprises bénéficieront de fonds familiaux. Je recommande fortement, si vous suivez cette voie, de le regarder dans le commerce et de pointer tous vos i et de croiser tous vos t. “

Une autre option est le programme de protection des chèques de paie pour les petites entreprises, qui autorise 349 milliards de dollars de prêts destinés à la rétention des employés et à couvrir les dépenses. Les candidatures ont été ouvertes le jeudi 2 avril, alors préparez-vous à postuler le plus rapidement possible.

Le monde se trouve actuellement dans une situation sans précédent, mais avec une bonne préparation et des choix difficiles, votre entreprise devrait pouvoir en sortir de l’autre côté.

