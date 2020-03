3 façons de protéger votre entreprise à mesure que le coronavirus se propage

Agissez maintenant pour atténuer les impacts en amont et en aval.

Beaucoup se sont demandés si la flambée actuelle de coronavirus déclencherait une récession économique. La célèbre société de capital-risque Sequoia Capital a récemment partagé son expérience des meilleures pratiques, conseillant que «après avoir surmonté tous les ralentissements de l’activité pendant près de 50 ans, nous avons appris une leçon importante: personne ne regrette d’avoir fait des ajustements rapides et décisifs à l’évolution des circonstances.»

Que le nouveau coronoavirus et la maladie qu’il provoque, COVID-19, finissent par inciter à une récession totale, l’entrepreneur prudent doit s’assurer qu’ils sont préparés et correctement positionnés pour tout impact que la contagion pourrait avoir sur votre entreprise. Cela comprend la prise en charge et la préparation des impacts en amont et en aval, ainsi que des impacts potentiels au sein de l’organisation. Voici trois étapes à garder à l’esprit.

1. Sauvegarde de l’amont

Il est déjà largement reconnu que l’épidémie a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales, d’autant plus qu’une si grande partie de la fabrication se déroule en Chine. Avec des produits transportés sur des cargos, cela signifie que cela peut prendre des mois avant que l’impact réel soit connu, mais vos fournisseurs (et leurs fournisseurs à leur tour) devraient avoir une idée de la façon dont cela pourrait vous affecter, le cas échéant. Votre meilleur pari est de décrocher le téléphone et de parler directement à vos fournisseurs de la façon dont vous pouvez travailler ensemble pour atténuer les perturbations.

Ils sont probablement déjà occupés à trouver des solutions, mais ils ne savent pas automatiquement ce qui est le plus important pour vous. Est-il préférable pour vous de retarder toutes les livraisons puis d’accélérer, ou préférez-vous qu’un filet d’entrées soit livré pendant des mois? Ou dépendez-vous de parties spécifiques de votre commande mais pouvez attendre le reste? Faites-leur connaître vos priorités et proposez des solutions. Soyez franc et direct. La plupart des entreprises accueilleront votre appel et apprécieront votre offre de travailler avec elles pour trouver les meilleures solutions.

2. Assistance à l’aval

Malheureusement, vos clients pourraient également être affectés, ce qui pourrait vous placer dans la position de vos fournisseurs. Selon votre situation d’approvisionnement, il se peut que vous ne puissiez pas exécuter les commandes ou que vos clients ne puissent pas acheter les quantités contractuelles ou attendues. Il est de votre devoir de les informer et de trouver la meilleure façon de résoudre les problèmes actuels, existants et attendus.

Dans la mesure où vous êtes en mesure de produire et de livrer, il peut être judicieux d’offrir des remises temporaires ou des conditions plus généreuses pour vous assurer que vos clients ne pompent pas les freins. Mais assurez-vous que votre situation de trésorerie est sous contrôle. Offrez des remises comme moyen de gérer la situation et peut-être d’améliorer les rentrées de fonds, mais pas l’inverse. Les problèmes de trésorerie sont un tueur de démarrage majeur.

3. Protéger votre organisation

Enfin, lorsque vous savez à quoi vous attendre en termes d’offre et de demande, il est plus facile de savoir quoi faire dans votre organisation. Si vous vous attendez à ce que la production ralentisse considérablement, il peut être judicieux de laisser les employés rester à la maison ou travailler à temps partiel, ou vous pouvez fermer temporairement votre bureau. Cela réduit le risque que les personnes exposées au virus le transportent dans vos bureaux et rendent les autres employés malades.

Mais assurez-vous de ne pas renvoyer les gens chez eux sans salaire et sans choix. Beaucoup n’ont pas de tampon sur lequel ils peuvent se rabattre, alors vous voulez leur faire une offre et les laisser choisir. Vous devriez également envisager la possibilité de les laisser travailler à domicile plus que vous ne le faisiez auparavant, au moins temporairement. Considérez-le comme une expérience. Si cela fonctionne bien, pourquoi ne pas faire du travail à distance un avantage facultatif? Avec la technologie moderne, il est assez facile de travailler depuis le domicile et de configurer la visioconférence en cas de besoin. Cela pourrait même vous faire économiser du loyer si vous pouvez réduire l’échelle du bureau.

Qu’une récession se produise ou non, il est probable que le virus affectera votre entreprise ou qu’il l’a déjà, directement ou indirectement. La meilleure façon de gérer l’impact potentiel est de s’y préparer, à la fois au sein de votre entreprise et au-delà. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devriez décrocher le téléphone et parler à vos fournisseurs et clients, puis discuter de l’impact sur votre entreprise avec vos employés. Ce n’est pas le moment de paniquer, mais plutôt de se préparer à la possibilité que d’autres font.

