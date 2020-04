3 façons de redonner qui ne nécessitent pas d’investissement financier

Avril

29, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Le désir de s’entraider est un besoin profondément humain, et maintenant plus que jamais cette aide est absolument nécessaire. Néanmoins, de nombreuses personnes directement touchées par la crise économique / de santé publique actuelle ne sont pas en mesure de donner financièrement. Le besoin peut être grand, mais chacun doit aussi prendre soin de sa propre famille. Avec des dizaines de millions de chômeurs et des licenciements à un rythme record, personne ne sait vraiment ce que l’avenir peut nous réserver.

La bonne nouvelle est que toute l’aide ne doit pas nécessairement être financière, et il existe de nombreuses façons de donner sans ouvrir votre chéquier ou retirer votre carte de crédit. Voici trois façons de vous donner même lorsque les finances sont serrées.

1. Donnez votre temps

Avec un taux de chômage record et des millions de refuges en place, le temps est devenu une denrée abondante. Si vous voulez donner de vous-même et aider ceux qui en ont besoin, offrir de votre temps est un choix merveilleux et sincère. Si vous avez une expertise spécifique, faites tout votre possible pour fournir des conseils concrets à vos clients ou à d’autres membres de votre industrie, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour survivre et sortir plus forts de l’autre côté.

Vous pouvez fournir les mêmes conseils et orientations précieux aux entreprises locales qui luttent pour survivre à l’ère des fermetures forcées et des modèles commerciaux en évolution rapide. Travailler avec les fournisseurs est une autre façon de redonner, en aidant ces organisations à adapter leurs chaînes d’approvisionnement et à trouver leurs propres moyens d’aider la communauté.

Maintenant que les réunions en face à face sont interdites, vous pouvez organiser des webinaires pour rester en contact et partager votre expertise avec les clients, les entreprises locales, les fournisseurs, les pairs et autres. Si vous préférez un format auditif, les podcasts sont un excellent moyen de se connecter et de communiquer pendant la pandémie actuelle. Vous pouvez créer des spots invités sur des podcasts populaires ou créer votre propre diffusion personnalisée.

Connexes: 4 façons dont les entrepreneurs peuvent soutenir leurs clients et leur communauté en temps de test

2. Donnez votre fouillis

Le besoin d’articles ménagers et de produits tangibles n’a jamais été aussi grand. Avec tant de chômeurs et de difficultés à joindre les deux bouts, même un petit achat pourrait être hors de portée.

Si vous avez fait un peu de désencombrement tout en vous abritant à la maison, comme beaucoup d’entre nous, pourquoi ne pas faire don de vos trouvailles à des œuvres de bienfaisance locales? Commencez par parcourir votre placard et choisissez les vêtements que vous ne portez plus; vous n’en aurez peut-être pas besoin, mais quelqu’un d’autre en aura sûrement besoin. Vous pouvez également faire don de vos anciens meubles et articles ménagers, ainsi que du stock excédentaire de votre garde-manger. Les organisations caritatives et les banques alimentaires locales seront heureuses d’accepter votre générosité.

3. Soyez un bon Samaritain attentif

Maintenant que nous sommes tous seuls ensemble, nous devons prendre soin les uns des autres. La solitude et le manque d’objectif sont déjà profondément ressentis, et de nombreux experts en santé mentale s’attendent à ce que les taux de suicide et de dépression augmentent considérablement à mesure que la fermeture progresse. Si vous voulez faire quelque chose de bien, quelque chose d’aussi simple qu’un sourire ou un appel téléphonique peut avoir beaucoup d’effet. Il est maintenant temps de vous renseigner sur vos voisins âgés, d’appeler des collègues que vous n’avez pas vus depuis la fermeture et de contacter ceux qui en ont besoin.

Le moment est également venu de remercier ceux qui sont en première ligne, des médecins et des infirmières soignant les malades aux travailleurs essentiels qui stockent les épiceries et les commerces de détail locaux. Lorsque vous vous aventurez à faire le plein d’articles essentiels, prenez une minute pour exprimer votre gratitude et remercier ces hommes et ces femmes pour leur temps et leur service.

Ou, la prochaine fois que vous livrez des produits d’épicerie ou commandez une pizza, sortez de votre chemin pour remercier le livreur. Vous pouvez exprimer votre sincère gratitude à six pieds de distance, et votre gentillesse pourrait aider à faire de quelqu’un d’autre la journée (comptine voulue).

Beaucoup de gens ont laissé leurs lumières allumées en l’honneur des premiers intervenants et du personnel médical, et vous pouvez vous joindre à cette manifestation de gratitude extérieure. Vous pouvez également prendre des mesures plus énergiques, comme donner des repas à emporter aux employés de l’hôpital.

Connexes: 9 milliardaires qui s’intensifient pendant la pandémie

En tant que propriétaire d’entreprise, vous pouvez redonner à votre manière, en faisant don de produits à chaque commande. Si votre entreprise essentielle vend du café, par exemple, vous pourriez offrir de faire don d’un sac pour chacun est commandé en ligne ou ramassé en bordure de rue. Même si vous n’avez pas votre propre entreprise, vous pouvez toujours choisir de fréquenter les entreprises qui gèrent de tels programmes de redistribution. Si votre restaurant préféré a été obligé de fermer ses portes, acheter des cartes-cadeaux maintenant peut les garder à flot et vous offrir une délicieuse gâterie une fois la salle à manger rouverte.

Dans ce nouveau monde, redonner est plus important que jamais, et vous pouvez trouver des moyens d’aider ceux qui vous entourent même si vos propres finances sont faibles. Vous pouvez avoir un impact.

.