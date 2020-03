3 façons d’étirer votre budget marketing

Assurez-vous de retirer de la valeur de chaque dollar dépensé.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Les budgets de marketing et de publicité varient considérablement d’une organisation à l’autre. Une statistique américaine souvent citée La Small Business Association suggère de dépenser environ 8% des revenus bruts en marketing si vous gagnez moins de 5 millions de dollars par an et que votre bénéfice net se situe entre 10 et 15%. Cependant, une enquête réalisée en 2016 auprès de 168 directeurs du marketing a révélé que les entreprises consacraient une médiane de 10% de leur budget au marketing, mais que certaines dépensaient jusqu’à 40%. Pour chaque projection sur le montant à dépenser, une entreprise enfreint les règles et réussit toujours.

Une erreur courante pour les débutants est d’allouer la majorité de votre budget marketing à la publicité dans les médias payants. Plutôt que de miser sur la visibilité en haut de l’entonnoir, envisagez de consacrer une partie de votre budget à engager des consommateurs déjà conscients afin de maximiser les revenus.

Mais les médias payants ne sont qu’un élément de l’équation. Une stratégie de marketing véritablement intégrée intègre les médias possédés, les médias payants et les médias gagnés, et votre budget publicitaire ira souvent plus loin lorsque vous aurez intégré les trois domaines.

Voici trois façons de combiner des stratégies médias détenues, gagnées et payantes dans une approche marketing intégrée, quels que soient vos revenus ou votre budget.

1. Maximisez le capital marque dès le départ

Afin de rendre votre publicité créative aussi efficace que possible, pensez à mettre en évidence des emplacements de médias acquis fiables, tels que des mentions publicitaires ou des récompenses, tout en haut de votre entonnoir. Voici quelques façons de réutiliser les médias passés:

Autorité visuelle Si un grand média a cité vous ou votre produit, montrez ce placement dans votre publicité pour une bosse de confiance.

Clips de télévision Même dans un monde d’applications et de smartphones, la télévision reste la forme de média la plus consommée, et les invités sur les segments ont une légitimité implicite.

Nombre de clients satisfaits. Avez-vous 1 000 avis cinq étoiles sur un produit? Au lieu de publicité, l’expertise et le bonheur des clients peuvent également fonctionner comme des médias gagnés.

Un autre élément précieux de l’immobilier qui est facilement négligé est l’e-mail de confirmation qui est envoyé lorsque quelqu’un rejoint votre newsletter. Les taux d’ouverture sur ce premier e-mail de traitement atteignent un sommet de 50 à 90%. (Si vous avez utilisé un pot-de-vin opt-in ou envoyé un cadeau gratuit, vous êtes plus susceptible d’être dans le haut de gamme.) Les campagnes de newsletter suivantes diminuent ensuite vers un taux d’ouverture standard de 20%.

Pensez à utiliser ce premier e-mail d’accomplissement pour montrer certaines de vos distinctions les plus impressionnantes, que ce soient les récentes interviews de podcasts que vous avez faites, vos plus grandes récompenses ou votre meilleur contenu absolu, et l’équité de la marque à cliquet dès le début. Vous n’aurez peut-être que peu de chances d’avoir toute l’attention de votre prospect; faire la première impression la plus crédible et faisant autorité que vous pouvez.

2. Investissez dans le marketing de contenu

Selon une étude du Content Marketing Institute, 70% des consommateurs et 80% des décideurs d’entreprise préfèrent obtenir des informations sur l’entreprise dans une série d’articles plutôt que dans une publicité. Envisagez donc d’investir dans la création et la production de contenu à tout moment. Les articles de blog, vidéos, infographies, livres électroniques et autres contenus qui éduquent ou inspirent votre prospect peuvent être exploités à maintes reprises.

Un autre avantage du marketing de contenu est que vous sensibiliserez votre prospect ou votre lecteur aux problèmes que vous résolvez. Et si vous êtes vraiment bon, vous convaincrez les prospects que la solution au problème était leur idée tout le temps, et il vous arrive de la vendre.

Une bonne règle de base est que si votre service commercial constate que vous passez une grande partie des appels à expliquer à un lead pourquoi son problème est en fait un problème, vous voudrez peut-être augmenter le marketing de contenu pour informer automatiquement les prospects, libérant ainsi les appels de vente pour vente et conversion. Si vous ne savez pas quel contenu créer, pensez à créer quelque chose qui répond à l’une de ces quatre questions que votre prospect aura inévitablement lorsqu’il vous considérera:

“Pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit?”

“Pourquoi devrais-je le faire de cette façon?”

“Pourquoi devrais-je procéder de cette façon avec votre entreprise?”

“Pourquoi devrais-je le faire maintenant?”

Si vous avez une expérience de contenu prête à répondre à chacune de ces questions, vous pourrez déplacer plus rapidement les prospects dans votre entonnoir.

3. Gardez les non-acheteurs engagés avec une séquence de “mijoteuse”

Les consommateurs ont des styles d’achat différents, et quelle que soit la qualité de votre campagne de marketing, certains prospects finiront par vous aimer et vous faire confiance, mais ne vous achèteront pas encore. Si les prospects flottent dans votre entonnoir, mais ne se dirigent pas vers une conversion des ventes, envisagez de les déplacer vers une séquence d’e-mails automatisée qui dégoutte votre meilleur contenu sur une période de plusieurs semaines ou mois et prend une pause dans la vente difficile.

Ce n’est pas inhabituel pour cette séquence, connue sous le nom de «mijoteuse», car c’est comme une mijoteuse pour réchauffer vos prospects, pour être de plusieurs mois et diffuser du contenu à une fréquence allant d’une newsletter par mois à quelques e-mails par semaine . Rendez-vous un peu plus facile en réutilisant les anciens blogs, vidéos ou newsletters dans cette séquence. Si vous avez pris le temps d’écrire ou de créer, il n’y a aucune raison pour que ce contenu ne puisse pas être placé devant de nouveaux globes oculaires semaine après semaine.

Tous les dollars de publicité ne doivent pas être affectés à des emplacements rémunérés. Envisagez de renforcer l’expérience des consommateurs au fur et à mesure qu’ils apprennent à vous connaître, et vous constaterez une amélioration précieuse en fin de compte.

