3 façons dont les entrepreneurs peuvent maintenir leur équilibre

Ce que nous pouvons apprendre des informations recueillies du PDG et entrepreneur en série de CrowdOptic, Jon Fisher.

Mars

23, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’augmentation de la connectivité et de l’accessibilité à Internet a entraîné une augmentation correspondante de l’entrepreneuriat en série au cours de la dernière décennie. Définir le succès dans ce contexte est un tout autre sujet. Certains le lieraient à un gain monétaire, tandis que d’autres pourraient indiquer l’innovation ou un impact mondial positif.

Dans l’ensemble, les meilleurs entrepreneurs en série ne sont pas uniquement motivés par l’argent. Ils apprécient également les défis qui mènent au succès, et profitent des processus tels que le développement de produits et la création et l’unification des équipes. Mais il n’y a que 24 heures par jour, moins d’heures de veille et encore moins d’heures qui peuvent être uniquement réservées à des fins professionnelles. Les entrepreneurs sont toujours des êtres humains qui doivent maintenir l’équilibre, malgré leur tendance à considérer les temps d’arrêt comme du temps perdu. À savoir, les recherches de l’American Psychiatric Association montrent que 72% des entrepreneurs sont directement ou indirectement touchés par des problèmes de santé mentale.

Connexes: 3 façons d’équilibrer votre entreprise, votre famille et tout le reste

L’entrepreneur en série Jon Fisher a brisé le moule en termes de recherche du bon équilibre, et ses idées peuvent servir de matière à réflexion à tous les fondateurs, peu importe où ils en sont dans leurs voyages. La société de Fisher, CrowdOptic, utilise des algorithmes et des données de capteurs en temps réel à partir d’appareils électroniques pour améliorer la sécurité, le partage des médias sociaux et la publicité, et sa technologie a été mise en œuvre dans tout, du sport à la médecine en passant par le gouvernement. C’était également la première solution brevetée pour les technologies portables, telles que Google Glass.

Mais Fisher était également derrière Bharosa, un fournisseur leader de solutions de prévention de la fraude et d’authentification-sécurité qui a été acquis par Oracle pour un montant déclaré de 50 millions de dollars en 2007; NetClerk, qui a offert aux entrepreneurs un moyen de demander des permis en ligne et fait désormais partie de Roper Technologies; et AutoReach, un numéroteur puissant pour les équipes commerciales modernes, qui fait désormais partie d’AutoNation.

Fisher est clairement un à opter pour des stratégies d’acquisition de startups par rapport aux introductions en bourse, et est grand sur les fondamentaux de «l’entrepreneuriat stratégique», qui est également le titre de l’un de ses livres. Bien qu’il pratique ce qu’il prêche, son succès est dû dans la même mesure à l’équilibre entre la productivité et la qualité de vie pour lui-même et ses employés.

Voici quelques-uns des conseils les plus essentiels et établis de Fisher sur la façon de parvenir à un sentiment d’équilibre en tant qu’entrepreneur en série.

Maintenir à la tribu

Dans une interview accordée au magazine Resident, Fisher a expliqué sa loyauté envers les meilleurs membres de son équipe. “Nous sommes une équipe de longue date et cohérente”, a-t-il déclaré. “J’ai investi et fondé ces entreprises avec la même équipe d’ingénierie de base et les mêmes collègues. La blague ici, c’est que nous nous considérons comme une version moins belle, légale et mariée avec des enfants de l’équipe Ocean’s Eleven. Nous construisons de bonnes entreprises et les vendons à d’autres entreprises. »

Naturellement, Fisher ne peut maintenir sa tribu qu’en raison des excellents rapports qu’il a établis et entretenus pendant une longue période. Avoir une équipe solide rend non seulement la journée de travail plus enrichissante pour tous, mais cela permet également d’économiser du temps, de l’argent et des ressources en termes de processus d’embauche et de formation à chaque entreprise.

Opérationnaliser chaque entreprise

Fisher affirme que la meilleure façon pour les entreprises de réussir sans être surfinancées est d’opérationnaliser ou d’appliquer des approches systématiques tout en orchestrant les processus opérationnels de manière à répondre à des objectifs mesurables et définis qui s’alignent sur les priorités de l’entreprise.

C’est la façon d’approcher vraiment l’évolutivité, car quoi que ce soit de moins serait davantage une mentalité de troupeau qui conduit à une augmentation rapide suivie d’un crash et d’une brûlure intenses, comme le montre WeWork. Bien que le succès ne puisse être garanti pour toutes les entreprises, suivre une approche méthodologique augmente certainement les chances.

Connexe: La vérité sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Prenez le temps pour ceux qui comptent le plus

Fisher s’est rendu compte que de nombreux membres de son cercle ont sacrifié du temps avec leur famille en faveur de l’accélération de la croissance des entreprises, et ils l’ont regretté. En tant que tel, lui et sa femme ont conclu un pacte pour ne jamais mettre le travail avant l’autre et leur fille. Dans un discours d’ouverture de la School of Management de l’Université de San Francisco, il aurait déclaré: “Tenez vos enfants en l’air comme vos plus grandes inventions, car ils le sont”.

Il ajoute que son objectif de construire de petites entreprises à vendre est parce que cela prend moins de capital et de risque et, sans doute, moins de péage personnel.

C’est une mission personnelle pour Fisher de faire savoir aux entrepreneurs qu’ils peuvent réussir financièrement sans sacrifier les valeurs familiales. Malgré tous ses succès professionnels, il constate que le temps de qualité qu’il peut consacrer à sa femme et à sa fille est son véritable indicateur de réussite.

Fisher a clôturé ce discours d’ouverture en remarquant: «Vos diplômes aujourd’hui, votre travail à venir sont les moyens de laisser une trace. Votre famille en est une autre. Je te chercherai dans les années à venir pour construire et trouver ton bonheur. »

Maintenant, sortez et trouvez le vôtre.

.