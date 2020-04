3 façons dont les leaders solides peuvent soutenir les employés travaillant à domicile

Ce sont les clés pour gérer avec succès un personnel qui travaille à domicile et garder sa distance sociale.

Bien que le travail à distance ait augmenté régulièrement ces dernières années, selon le Bureau of Labor Statistics, le travail à temps plein à domicile est encore un concept étonnamment nouveau pour plus des deux tiers des Américains. Et la gestion d’un personnel nécessite pratiquement un état d’esprit modifié, peut-être plus que de nombreux dirigeants ne le comprennent ou l’apprécient, en particulier pendant une pandémie mondiale.

Voici trois façons dont les dirigeants peuvent soutenir émotionnellement les employés pendant cette période difficile.

1. Faire preuve d’empathie

Les employés de votre organisation sont sa ressource la plus précieuse.

Certains employés jonglent avec des distractions sans fin. L’école est fermée. Les parents ont du mal à conserver des emplois et à jouer le rôle d’enseignants à domicile – simultanément! Plus de repas scolaires signifient que les enfants doivent être nourris, le réfrigérateur doit être rempli, les achats doivent être effectués et quelqu’un doit trouver du papier toilette! À travers ces moments bizarres et troublants, essayez d’écouter les nouveaux défis de vos employés et exprimez que vous êtes là pour les soutenir de la manière dont ils ont besoin. Peut-être, le cas échéant, pouvez-vous même trouver l’humour dans cette “nouvelle normalité”?

D’autres employés vivent seuls. Ils peuvent se sentir isolés et manquer de travail à accomplir. Peut-être qu’ils occupaient le bureau de la réception de votre entreprise et leur travail consistait à enregistrer les visiteurs corporatifs. Soudain, leur rôle principal a disparu. Y a-t-il de nouveaux projets que vous pouvez assigner à ce membre de l’équipe pour maintenir une productivité élevée et démontrer à ce travailleur qu’il est toujours un membre précieux de l’équipe?

2. Résistez à la micro-gestion des employés travaillant à domicile

Étant donné que vous ne rencontrez plus vos employés en face à face, il est naturel d’être curieux de savoir à quel point votre personnel est engagé dans ses projets et ses délais de travail. Comment et quand peuvent-ils produire pour l’entreprise avec des choses si importantes qu’ils doivent faire pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches?

Fait intéressant, selon Gallup, 70% de l’engagement des employés est directement lié à un leadership efficace. La recherche montre qu’il est préférable d’adopter une approche situationnelle de votre rôle de leader et de s’adapter aux circonstances auxquelles votre équipe peut être confrontée. Par conséquent, supposez que votre personnel fait de son mieux. Bien que la productivité ne soit pas aussi robuste qu’elle ne l’était lorsque votre personnel était physiquement présent au bureau, les délais peuvent-ils être ajustés pour répondre à ces moments sans précédent? Les meilleurs leaders ne se concentrent pas sur les «intrants», c’est-à-dire ce que les membres de leur équipe peuvent ou ne peuvent pas faire à un moment donné. Ils se concentrent plutôt sur les «extrants» globaux et les réalisations liées à l’équipe.

3. Portez une attention particulière aux nouveaux membres de votre équipe

Le vieil adage est toujours vrai: “Vous n’avez jamais une deuxième chance de faire une première impression.” La recherche montre que près de 70% des employés sont plus susceptibles de rester dans une entreprise pendant trois ans ou plus s’ils ont une expérience d’intégration positive. À l’inverse, près de 20% des employés qui quittent une entreprise le font au cours de leurs 45 premiers jours de travail. Ainsi, les organisations les plus efficaces pratiquent continuellement l’intégration des nouvelles recrues pendant toute la première année d’emploi.

Quelles mesures spécifiques pouvez-vous prendre pour les nouvelles recrues tout en travaillant à domicile? Planifiez des enregistrements personnels au moins une fois par semaine pour vous assurer qu’ils ont accès aux systèmes, processus, procédures et personnes dont ils ont besoin pour réussir dans leur rôle. Cela vaut non seulement pour les nouveaux employés de l’entreprise, mais aussi pour les jeunes qui viennent d’entrer sur le marché du travail, ainsi que pour les personnes débutantes dans le travail à distance. Si votre calendrier a tendance à être chargé, affectez un autre membre de l’équipe à prendre de nouveaux membres de l’équipe sous son aile pour répondre aux questions lorsque vous êtes attaché. Cela prend en charge non seulement la nouvelle embauche, mais cela permet également au vétéran et montre que vous appréciez sa longévité et son expertise.

Selon Gallup, les meilleurs leaders motivent les employés, établissent des relations de confiance et ont la capacité de surmonter l’adversité. La bonne nouvelle pour vous en tant que manager, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles de la fin, chacun de ces attributs peut être exposé virtuellement.

