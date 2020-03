3 façons dont les prêts alternatifs stimulent l’avenir de la finance

C’est une mine d’or qui change les règles de la finance et ouvre de nouvelles opportunités.

La finance alternative est une industrie en croissance rapide, alimentée par des innovations constantes dans les fintech et une sensibilisation croissante aux investissements. Il s’agit d’une rupture marquée par rapport au passé, lorsque l’investissement était le domaine des grandes institutions financières et des particuliers fortunés.

Il existe de nombreuses formes de financement alternatif, des plates-formes peer-to-peer à celles qui s’apparentent davantage aux prêteurs institutionnels, mais avec beaucoup plus de flexibilité. Les formats de prêt sont également très divers, allant des prêts hypothécaires et des prêts sur salaire aux prêts décaissés en crypto-monnaie. Pour les entrepreneurs et les investisseurs, les prêts alternatifs sont une mine d’or qui modifie les règles de financement et ouvre de nouvelles opportunités, à commencer par ces trois.

Investissements rentables

L’évolution du crédit alternatif est passée de l’époque où il était principalement dominé par des plateformes peer-to-peer avec une souscription institutionnelle à un paysage actuel où il est largement géré par des entreprises qui construisent leurs plateformes propriétaires pour rendre le processus aussi efficace et évolutif que possible. tout en maximisant la rentabilité.

De nombreux hedge funds participent désormais activement au marché des prêts alternatifs, ce qui montre que l’industrie devient rapidement un concurrent majeur des modèles de financement traditionnels. C’est particulièrement attrayant pour les investisseurs qui recherchent des rendements plus élevés et qui sont prêts à gérer un risque plus élevé.

Selon Daniel Wessels, PDG de Jacaranda Finance, “Ils pourront bénéficier du rendement attractif et de la courte durée, ce qui signifie qu’il y aura une certaine protection contre la hausse des taux d’intérêt de référence.” Les accords de prêt alternatifs comme l’amortissement sont également plus flexibles, contrairement à la plupart des prêts traditionnels dont le capital est remboursé à l’échéance.

Big data

Les mégadonnées sont un moteur majeur de tous les secteurs de la révolution des technologies financières, et les prêts alternatifs ne font pas exception. De nombreuses entreprises opérant maintenant dans cet espace ont commencé à s’écarter des systèmes traditionnels de notation de la solvabilité d’un demandeur, tels que déterminés par les principaux bureaux de crédit nationaux.

Désormais, avec la possibilité de collecter et de traiter des données à une échelle sans précédent, les prêteurs peuvent évaluer des milliers de points de données. Les effets de cette approche sont que les prêteurs alternatifs sont capables de capturer des segments de la population qui auraient été mal notés dans les mesures traditionnelles, pas nécessairement parce qu’ils ne sont pas solvables, mais parce que leurs modes de vie ne correspondent pas aux mesures normales. Par exemple, certains milléniaux qui n’utilisent pas les cartes de crédit et d’autres groupes qui n’utilisent pas activement le système bancaire traditionnel.

Certaines sociétés de prêt alternatif utilisent désormais des informations provenant de sources non conventionnelles (et, franchement, parfois étranges) pour évaluer les candidats, comme la façon dont ils font leurs achats, les activités pour lesquelles ils utilisent leur téléphone (y compris les jeux auxquels ils jouent) et même la façon dont ils organisent leur listes de contacts. Bien qu’il existe des préoccupations légitimes concernant la confidentialité et la sécurité des données, ce qui est clair, c’est que les mégadonnées révolutionnent la finance, et les prêts alternatifs sont la frontière de cette révolution.

Permettre diverses industries

Il y a traditionnellement des secteurs jugés plus appropriés pour investir, en particulier pour les prêteurs institutionnels. Ces perspectives n’ont pas changé aussi rapidement que les réalités de la société et du secteur financier, laissant certaines industries à forte rentabilité bloquées en termes d’accès au financement.

Le commerce légal du cannabis, par exemple, a encore du mal à trouver des financements auprès des banques traditionnelles (principalement en raison du fait que techniquement, la culture, la transformation et la vente du cannabis sont toujours illégales au niveau fédéral). Cette situation a permis aux investisseurs de fournir des fonds à des entreprises cannabiques prometteuses, bénéficiant du haut patronage et des bénéfices tout en équilibrant les risques d’un paysage réglementaire en évolution rapide.

Au fil du temps, davantage d’industries comme celle-ci commenceront à émerger, et la flexibilité des prêts alternatifs sera un facteur positif majeur dans la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les entrepreneurs et les investisseurs peuvent conclure des accords qui permettent l’innovation et l’expansion des entreprises tout en faisant des bénéfices pour toutes les parties concernées.

