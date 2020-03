3 facteurs qui détermineront le caractère inhabituel de votre nom commercial

Un nom commercial inhabituel peut jouer en votre faveur… si vous faites attention à ces trois qualités.

En ce qui concerne les noms commerciaux, la plupart des gens supposent qu’ils veulent une marque ou un nom d’entreprise inhabituel. Vous pouvez y parvenir de différentes manières: en utilisant des mots étrangers ou mal orthographiés, par exemple, ou en combinant des mots inhabituels, comme dans le cas de Coca-Cola.

Décider du caractère inhabituel d’un nom dont vous avez besoin est le premier critère. C’est parce que l’insolite est à facettes. L’insolite peut également être considérée comme un spectre. À une extrémité se trouve un nouveau mot (Hulu); de l’autre, un mot commun (maman). Les deux pôles peuvent fonctionner, mais le meilleur choix pour vous pourrait atterrir quelque part au milieu. «

Pour le rendre encore plus compliqué, il existe une concurrence pour utiliser des mots individuels comme noms. Indépendamment de leur fréquence ou de leur rareté, certaines sociétés ont des noms identiques ou similaires. Mais est-ce un problème?

Par exemple, Delta Air Lines et Delta Faucet Co. sont toutes deux leaders dans leurs secteurs. Le mot «delta» est reconnaissable mais n’est pas couramment utilisé dans le langage courant. Certaines personnes peuvent l’identifier comme une lettre grecque, tandis que d’autres peuvent comprendre sa signification mathématique. Mais c’est encore assez obscur.

Ainsi, les deux deltas ont des noms identiques. Est-ce un problème? Probablement pas, car vous ne confondriez pas la compagnie aérienne avec le fabricant de robinets. Les noms identiques fournissent toujours une identité unique pour les deux car ils ne causent pas de confusion sur le marché. Delta Air Lines se distingue parmi ses pairs: américain, uni, KLM, sud-ouest. De même, Delta se démarque des autres fabricants de robinets: Kohler, American Standard, Moen. Et je n’ai même pas parlé à Delta Dental, la compagnie d’assurance.

Breyer et Dreyer sont un autre exemple. De toute évidence, les noms sont similaires. Ils sont dans la même industrie; ils font tous les deux de la crème glacée. Et leur industrie est hyper-compétitive. Y a-t-il un risque de confusion? Imaginez prendre une commande d’épicerie par téléphone. Êtes-vous certain que le client a demandé Breyer? Dans ce cas, les deux sociétés bénéficieraient de noms plus distinctifs.

Alors, comment déterminez-vous à quel point votre nom doit être inhabituel?

La première façon d’évaluer à quel point votre nom doit être inhabituel est d’évaluer la quantité de publicité de vos concurrents. En règle générale, tout ce qui est annoncé – entreprise ou produit – a une compétitivité de nom plus élevée. Par exemple, il n’est pas aussi important pour Procter & Gamble d’avoir un nom inhabituel que pour le dentifrice Crest.

Pensez à votre industrie. Êtes-vous un gestionnaire de patrimoine local? Bien que cette entreprise soit compétitive, il n’y a pas autant de concurrence sur les noms que dans d’autres secteurs. Votre concurrence annonce probablement moins que, disons, quelqu’un qui vend des suppléments en ligne.

Géographie et compétition

La deuxième considération est la géographie. Quelle est votre empreinte géographique? Votre organisation prévoit-elle de desservir un quartier, une ville ou une zone urbaine de métro? Êtes-vous au service d’un public à l’échelle de l’État, ou votre portée est-elle nationale ou même internationale? Vous démarrez une entreprise de massothérapie ou une chaîne de restaurants? Où vous opérez est important. Plus votre empreinte géographique est petite, moins vous aurez de concurrence et moins vous devrez mettre l’accent sur un nom inhabituel.

Par exemple, supposons que vous démarrez une entreprise qui fabrique et vend un supplément. Ce supplément particulier prend les cellules graisseuses et les réaffecte dans vos rides, vous obtenez donc plus maigre et votre peau semble plus jeune. Vous remarquez que la publicité en ligne, imprimée et télévisée est saturée de produits de santé et de bien-être. Donc, vous pouvez supposer qu’il y aura une concurrence importante. Vous décidez de vendre votre produit via votre site Web et chez des détaillants spécialisés, votre empreinte géographique est donc potentiellement internationale. Avec une publicité intense et une large empreinte géographique, le nom de votre produit devra être assez inhabituel, pour deux raisons. Premièrement, vous ne voulez pas être poursuivi pour violation de la marque d’une autre entreprise. Et deuxièmement, vous voulez que votre fantastique supplément se démarque parmi tous les fouillis.

Ou considéré comme un contre-exemple. Vous décidez de créer un organisme sans but lucratif pour aider les enfants défavorisés de votre quartier à se préparer à l’université. Ces enfants sont tous des étudiants de première génération. Ils peuvent ne pas avoir de modèles de comportement d’étude réussis modélisés pour eux, car ils sont les premiers de leur famille à aller à l’université. Votre organisation est là pour les aider à naviguer dans la vie, leur donner une feuille de route et leur fournir une orientation avant de partir à l’université. Vous n’aurez pas beaucoup de concurrence. Les petits organismes sans but lucratif comme celui-ci peuvent ne pas faire de publicité dans le sens traditionnel. Et votre empreinte géographique est limitée à votre voisinage immédiat. Cette organisation n’a pas besoin d’un nom inhabituel. Vous pourriez regarder des noms communs – peut-être quelque chose comme Compass. Il aurait probablement besoin d’un modificateur: peut-être Compass College Prep. Il existe certainement de nombreuses entreprises qui ont le mot boussole dans leurs noms. Mais dans ce cas, cela importerait-il?

Au fur et à mesure que vous travaillez sur vos critères, l’insolite est une considération importante. Il détermine sur quels types de noms vous devez vous concentrer. Si vous avez besoin que votre nom soit extrêmement rare, vous devez passer plus de temps à travailler sur des mots inventés, comme Hulu, ou à creuser dans des mots obscurs. Pour vous aider à déterminer où vous vous situez dans le spectre inhabituel, tenez compte des exigences de votre entreprise en examinant les critères suivants et notez comment votre entreprise tombe. Encerclez un nombre entre 1 et 5 pour chaque question.

Quelle sera la concurrence de votre entreprise? (1: je n’en aurai pas – 5: super-compétitif) Combien vos concurrents dépensent-ils en publicité? (1: $ – 5: $$$$$) Quelle est votre empreinte géographique probable? (1: Local – 5: International)

Additionnez votre nombre total de points pour les trois questions. Si vous avez plus de dix points au total, vous devriez envisager d’ajouter un caractère inhabituel à votre liste de critères lors du choix d’un nom. Sinon, ne vous inquiétez pas trop de trouver un nom inhabituel. Vous avez la chance de travailler dans une industrie moins compétitive.

.