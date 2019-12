3 millions de clients de Sainsbury pour acheter en ligne ce Noël

// Sainsbury’s prévoit une croissance sur tous les canaux numériques au cours des 3 prochains jours

// 3 millions de clients devraient établir des records en faisant des achats numériques

// Les magasins SmartShop de Sainsbury ont quadruplé cette année, atteignant 525

Sainsbury’s a déclaré que ses clients feraient de plus en plus d’achats en ligne ce Noël, le 23 décembre étant le jour le plus important de 2019.

L'épicier Big 4 a prédit une croissance sur tous les canaux numériques – en ligne, Click & Collect et en magasin SmartShop, avec trois millions de clients devraient établir des records en faisant des achats numériques.

Sainsbury’s a lancé SmartShop en août 2018 pour permettre aux clients de numériser pendant leurs achats, leur permettant ainsi d’éviter les files d’attente de paiement.

En avril de cette année, Sainsbury’s a continué à utiliser SmartShop en testant la technologie dans les dépanneurs londoniens animés et en lançant la toute première boutique sans caisse au Royaume-Uni dans son quartier général à Holborn, à Londres.

L'épicier a déclaré que ses magasins SmartShop avaient quadruplé cette année, atteignant 525, jusqu'à 10% des clients utilisant l'application dans les magasins pour «gagner du temps».

"Le numérique est un moyen pour nous d'essayer de le rendre plus pratique pour les clients, qu'ils achètent en ligne ou en magasin", a déclaré Michele Swaine, responsable du produit numérique à Sainsbury. Gazette de détail.

«Au cours des 12 mois, SmartShop a vraiment été la grande nouvelle tendance, et une accélération énorme dans la façon dont les gens font leurs achats. Les clients qui utilisent SmartShop n'ont pas besoin d'être avertis en technologie, c'est tellement simple et facile à utiliser. "

Pendant ce temps, Sainsbury's a déclaré que ses acheteurs de Noël de dernière minute peuvent répondre sur le service de livraison Fast Track d'Argos pour passer des commandes jusqu'à 13 heures le 24 décembre et le faire livrer à leur porte avant 22 heures.

"Le temps de Noël n'est pas seulement une question de nourriture, il s'agit également de ces cadeaux de Noël, nous sommes vraiment fiers de la façon dont nous pouvons aider les clients du point de vue Argos", a déclaré Swaine.

Cette année, Argos a réalisé 60 millions de livres sterling de ventes via les canaux numériques pendant le Black Friday, avec 91% des clients recherchant des ventes depuis leur smartphone.

"Avec notre division de vêtements TU, nous nous attendons à un million de ventes au cours des trois prochains jours."

«Noël prochain. Nous aurons SmartShop dans tous les magasins », a déclaré Swaine.

