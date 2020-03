3 options douloureuses dont dispose le Mexique pour atténuer le krach boursier

Le prix du baril de brut coté à New York a chuté de 24,9%, à vendre à 30,98 $, ce qui signifie qu’il a connu sa pire perte quotidienne depuis 1991. Le mix pétrolier mexicain a clôturé à 24,43 pesos.

Le peso mexicain a perdu 66,5 cents sur la journée pour s’échanger sur le marché interbancaire à 20,77 unités par dollar. Dans les opérations intrajournalières, le billet vert a atteint un niveau record de 22.1369 pesos.

Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et financière de Banco BASE, prévient que cette situation compromet les objectifs économiques du gouvernement fédéral, car le pays ne couvre pas 100% de la production pétrolière, car les revenus liés à le pétrole.

L’économiste souligne que l’administration AMLO peut prendre trois mesures pour faire face à la situation actuelle: 1) émettre de la dette pour compenser la baisse des revenus pétroliers, 2) réduire les dépenses publiques, ce qui réduirait les prévisions de croissance économique pour cette année , et 3) générer un sous-exercice des dépenses. Si cette dernière est prise, l’autorité attendrait que les pétroprecios répondent plus tard.

“Ce que nous pensons, c’est qu’ils généreront un sous-exercice de dépenses et que s’ils sont combinés avec le coronavirus, ils devront appliquer des dépenses de santé plus élevées”, a-t-il déclaré.

Juan Rich, directeur de l’analyse et de la stratégie du Grupo Financiero Ve por Más (Bx +) convient que la baisse des prix du pétrole brut se reflétera dans les revenus des feredales et de Pemex.

«Il faut se rappeler que les revenus de Pemex représentent 8% ou 9% et qu’il y a une couverture à 49 dollars le baril et, plus ou moins, environ 30% de la production, donc il y a un 70% qui est très exposés », a-t-il dit.

«Ce qui affecte les entreprises, ce n’est pas seulement la vitesse de la baisse – du prix du pétrole brut – mais combien de temps il reste pressé. Comme nous le voyons, c’est si dans un trimestre le prix bas et rose, bas et rose, nous avons saisi la moyenne du trimestre pour voir l’impact réel », a-t-il ajouté.

