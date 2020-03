3 questions à poser si vous voulez que les femmes entrepreneurs accélèrent

Le progrès viendra lorsque tout le monde se demandera ce qu’il peut faire pour aider.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le 8 mars est la Journée internationale de la femme. Ce mois-ci a également tendance à être le mois où nous nous concentrons tous sur la chance, j’ai donc réfléchi à la situation des femmes leaders aujourd’hui et à la question de savoir si le «facteur chance» a une implication dans celles qui réussissent.

L’idée de la façon dont la chance joue un rôle dans le succès a été un sujet abordé à plusieurs reprises au fil des ans. Mais en regardant mon propre départ en tant qu’entrepreneur, lorsque j’ai pris de la hauteur et décidé de faire évoluer mon entreprise pour absorber les revenus de mon mari, je me rends compte que la chance ne m’a permis que si loin. C’est ce que j’ai fait avec la chance – les opportunités que j’ai saisies et les relations que j’ai établies – qui a vraiment fait croître mon entreprise.

Malgré l’essor des entreprises appartenant à des femmes, les fondatrices ne disposent toujours pas des ressources financières nécessaires pour créer leur propre entreprise. Selon MarketWatch, seulement 2,2% de tout le capital-risque aux États-Unis va aux entreprises fondées uniquement par des femmes. De plus, les entreprises dont les fondateurs sont entièrement masculins reçoivent un financement après leur premier cycle dans près de 35% des cas. Pour les entreprises avec des femmes fondatrices, ce nombre est inférieur à 2%. Seulement 2% des entreprises appartenant à des femmes atteignent un million de dollars de revenus, soit 3,5 fois moins que leurs homologues masculins.

Pour les femmes et certains hommes qui lisent ceci, au lieu d’énumérer mes conseils sur la façon de résoudre ce problème (car ce serait tout un exploit), j’ai pensé qu’il était préférable de poser des questions qui suscitent la réflexion. Ce sont des questions que je me suis posées et qui, je l’espère, vous inciteront à faire partie de la solution. Comme j’aime le dire aux femmes que j’entraîne, de petits changements entraînent un grand impact.

Comment élargir les réseaux de femmes pour accueillir toutes les femmes entrepreneurs?

Lorsque j’ai lancé mon entreprise pour la première fois, j’avais l’impression de faire tout seul sans le soutien dont j’avais besoin. Ce fut une bouffée d’air frais lorsque j’ai trouvé des groupes de réseautage pour femmes. Il y a de fortes chances qu’il existe une communauté de réseautage réservée aux femmes ou un cerveau à deux pas dans votre communauté locale.

Mais avant de dépenser du temps, de l’énergie et de l’argent, je vous recommande vraiment de faire vos devoirs. Lequel de ces réseaux va réellement déplacer l’aiguille dans votre entreprise? Quel réseau vous convient en ce moment? Qui évoluera avec vous à mesure que vous développez votre entreprise?

Ali Brown, une de mes collègues coachs d’affaires préférées, a récemment discuté de ce sujet dans son émission Glambition Radio. Le triste fait est qu’il y a un problème avec les réseaux de femmes qui nous retient beaucoup. La plupart des communautés entrepreneuriales pour les femmes sont conçues pour les travailleurs à temps partiel et les débutants. Ne vous méprenez pas, c’est merveilleux pour ceux qui débutent. En fait, ces communautés sont indispensables. Mais où cela nous laisse-t-il, non débutants, qui ont déjà construit des entreprises à sept ou huit chiffres? Comme le dit Brown, «Les femmes qui sont prêtes pour plus sont prises au piège ici. Ils sont pris dans un cycle de réseautage latéral au lieu de monter. »

Heureusement, il existe des options pour les fondatrices bien établies. Brown a fondé The Trust, un réseau privé pour les femmes entrepreneurs dont les entreprises génèrent plus d’un million de dollars par an. Et une autre option est le réseau Ellevate, qui offre quatre niveaux différents d’adhésion pour les femmes entrepreneures, de leur nouvelle adhésion pour aussi peu que 100 $ par an, jusqu’à leur adhésion au conseil exécutif.

Je serais ravi de voir apparaître de nouveaux réseaux comme celui-ci au cours des prochaines années – un équilibre de réseaux qui plaira aux femmes entrepreneures qui commencent et à celles qui ont réussi à atteindre ce niveau de référence de un million de dollars.

Comment pouvons-nous être un système de soutien pour les femmes chefs d’entreprise dans nos vies?

Comme je l’ai déjà mentionné, parfois le moindre acte peut avoir le plus grand impact. Quand je pense à mes débuts en tant qu’entrepreneur, je me souviens de deux femmes qui m’ont donné une chance: Kimberly Wiley et Laura Novack Meyer. Ils ont cru en moi alors que je ne croyais même pas en moi et ont fait connaître ma nouvelle entreprise à leurs réseaux. Sans leur soutien, aucune chance ne m’aurait été lancée.

Soutenir quelqu’un ne signifie pas un énorme engagement de votre part. La plupart des gens supposent qu’un groupe de soutien est composé de personnes que vous connaissez, mais il peut également provenir de parfaits inconnus. Voici les quatre différents types de soutien à retenir lorsque vous pensez pouvoir donner un coup de main – grand ou petit.

Soutien émotionnel: Démarrer une entreprise s’accompagne de nombreuses émotions, notamment le stress, l’anxiété et même la solitude. Ce type de soutien est réservé à ceux qui auront le dos de la femme et son épaule sur laquelle pleurer.

Support instrumental: Ce type de soutien implique de répondre à ses besoins urgents et immédiats. Cela peut être aussi petit que de sortir pour prendre son déjeuner, ou aussi gros que de décider d’investir dans son entreprise. Les deux sont tout aussi importants.

Support informationnel: Fournir des conseils, des conseils ou du mentorat. Ce soutien est particulièrement nécessaire de la part des femmes et des hommes qui «ont fait le chemin», ont une entreprise florissante de longue date et peuvent transmettre la sagesse.

Soutien à la responsabilisation: J’adore avoir un partenaire responsable, quelqu’un en plus de moi qui va me tenir responsable de mes buts et objectifs. Pouvez-vous être cela pour quelqu’un? Quelqu’un pour la pousser vers l’avant et trouver le succès?

Même si vous n’êtes pas une entrepreneure ou que votre entreprise n’a rien à voir avec l’entreprise de femmes que vous soutenez, il est probable que vous puissiez combler le vide de l’un des types de soutien ci-dessus.

Si vous avez la capacité de guider une autre femme, y songerez-vous?

Si vous attendez qu’une jeune femme vous demande d’être son mentor, vous continuerez probablement à attendre. Une enquête menée par Development Dimensions International a révélé que les femmes ne recherchent pas de manière proactive des mentors. Une écrasante majorité de 63 pour cent des femmes interrogées dans l’étude ont déclaré n’avoir jamais eu de mentor officiel.

Selon les centaines de femmes qui ont répondu, ce manque de mentorat féminin n’est pas parce qu’elles ne sont pas disposées à encadrer, mais parce qu’on ne leur demande pas. En fait, 54% des femmes ont déclaré qu’on ne leur avait demandé d’être mentor qu’à quelques reprises au cours de leur carrière ou moins, tandis que 20% ont déclaré qu’elles n’avaient jamais été invitées à être mentor.

Sachant ce que nous faisons de cette étude, comment pouvons-nous en tirer des leçons? Cessons de perpétuer le problème en étant victime des mythes qui entourent le mentorat féminin. Pour les femmes occupant des postes de direction, arrêtez d’attendre une invitation officielle. Et pour les jeunes femmes qui ont activement besoin d’un mentor dans leur carrière, exprimez-le!

J’adore cette citation de Madeleine Albright: “Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n’aident pas les autres femmes.” Faisons tous notre part pour aider à modifier ces statistiques et aider les femmes à développer des entreprises plus fortes et meilleures. Trouvez des moyens de soutenir et d’encourager d’autres femmes propriétaires d’entreprise afin que nous puissions grandir collectivement. J’espère que dans 10 ans, nous ne verrons pas ces lacunes sur le marché – et tout commence par ces trois questions.

