3 raisons pour lesquelles le lien alcool-cancer est un problème de justice sociale

Mortalité massive par cancer liée à l’alcool

Il y a près de 240 000 décès par cancer dus à l’alcool chaque année dans les 9 pays les plus touchés. Ces neuf pays regroupent une population de près de 3 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale.

Le taux de mortalité par cancer lié à l’alcool est étonnamment élevé. Selon le Rapport mondial sur l’état de l’alcoolisation 2018 de l’OMS, il s’agit de la mortalité par cancer liée à l’alcool dans les neuf pays où la charge est la plus élevée:

Chine: 78,052 décès par cancer dus à l’alcool (1,4 milliard d’habitants),

Inde: 30,958 (1,3 milliard d’habitants),

États-Unis: 30 859 (population de 327 millions),

Russie: 28,702 (144 millions d’habitants),

Japon: 20,124 (population de 126 millions d’habitants),

Allemagne: 14,696 (82 millions d’habitants),

Brésil: 13,332 (population de 209 millions d’habitants),

France: 10,982 (67 millions d’habitants),

Royaume-Uni: 10 412 (population de 66 millions d’habitants).

Ces chiffres sont étonnants et choquants pour tous les pays de la liste. Dans mon propre pays, l’Allemagne, 14 000 personnes meurent chaque année d’un cancer lié à l’alcool.

Pour les femmes dans le monde, l’alcool est en fait le principal facteur de risque de cancer du sein – à la fois en termes de fardeau pour la santé et de mortalité. *

Mais il n’y a pas de discours public, en fait il y a très peu de sensibilisation du public, sur ce nombre de morts et sur le fait que l’alcool provoque le cancer. La communauté scientifique et l’Organisation mondiale de la santé savent que l’alcool est un cancérogène du groupe 1 – tout comme l’amiante et le tabagisme – depuis 1988. Mais la sensibilisation au lien entre l’alcool et le cancer est loin de comprendre que le public comprend le lien entre le tabagisme et le cancer.

Le lien alcool-cancer: un enjeu de justice sociale

C’est un problème de justice sociale autant qu’un problème de santé publique. La justice sociale est le concept selon lequel les relations entre un individu et la société dans laquelle il vit doivent être justes et justes – par exemple dans la manière dont la richesse, les opportunités d’épanouissement personnel et les privilèges sociaux sont distribués. Je pense qu’il y a trois dimensions qui montrent pourquoi et comment le lien alcool-cancer est un problème de justice sociale.

1. Les gens ont le droit de connaître la vérité sur l’alcool

En général, les chercheurs ont constaté que la clarté et l’exactitude des messages de santé publique sur l’alcool sont à la traîne par rapport au tabac et aux autres drogues. Le manque de clarté historique dans les messages de santé publique sur la consommation d’alcool est encore illustré par une étude récemment publiée dans The Lancet, qui démystifie l’idée fausse largement répandue selon laquelle la consommation d’alcool «modérée» confère des effets bénéfiques sur la santé.

La dissonance cognitive sur l’alcool est un réel problème, tant au niveau individuel que sociétal. Nous avons des attitudes et des croyances contradictoires à ce sujet qui affectent nos comportements. Les méfaits de l’alcool sont si répandus que les gens connaissent des exemples concrets et en ont probablement fait l’expérience eux-mêmes ou dans leur famille, leur lieu de travail ou leurs loisirs. Mais l’alcool est également omniprésent dans les promotions, les glamorisations et même dans les mythes culturels sur ses effets. Ces mythes («L’alcool est bon pour le cœur» ou «Tout avec modération est bon pour vous» ou «L’alcool aide à se détendre» ou «L’alcool aide à se mettre dans l’ambiance de fête», etc.) conduisent à un comportement qui est souvent incompatible avec la réalité des effets de l’alcool.

Les croyances au sujet des effets positifs de l’alcool évincent la conscience et la compréhension des effets réels de l’alcool, comme le cancer.

Aux États-Unis, par exemple, plus de personnes attribuent le stress et d’autres facteurs non prouvés conduisant au cancer que ne reconnaissent que l’alcool a des liens évidents avec le risque de cancer, selon une nouvelle enquête de l’American Institute for Cancer Research (AICR). Seulement 39% des Américains sont conscients du risque de cancer de l’alcool. La faible connaissance du lien alcool-cancer est particulièrement préoccupante étant donné qu’il a baissé au cours des 16 dernières années, passant de 42% en 2001 à 39% aujourd’hui.

En Angleterre, une enquête de 2015 a montré que seulement 13% des répondants ont identifié le cancer comme un résultat potentiel pour la santé de la consommation d’alcool.

Mais les gens ont le droit de savoir, et pas seulement les consommateurs d’alcool.

L’alcool et le cancer

La compréhension des effets réels de l’alcool est importante pour la façon dont les communautés et les sociétés traitent l’alcool. L’acceptation du risque potentiel de l’eau contaminée est beaucoup plus faible que le risque que les gens prennent en termes de consommation d’alcool. Nous ne voulons pas consommer de l’eau de tabulation qui n’est pas entièrement sûre. Mais jusqu’à présent, dans la bière, les gens n’ont aucun problème à consommer un cancérigène comme l’amiante. C’est parce qu’ils ne savent pas et c’est parce que les sociétés continuent de glorifier l’éthanol et de promouvoir son utilisation partout.

La compréhension des effets réels de l’alcool est importante pour la façon dont les parents discutent avec leurs enfants de l’utilisation et de la non-consommation, de la nécessité ou non de commencer à consommer de l’alcool. Il importe de savoir comment les médecins parlent avec leurs patients atteints de cancer et quels conseils ils fournissent (ou ne fournissent pas) aux survivants du cancer pour rester en bonne santé. C’est important pour les femmes, par exemple, qui ont un risque génétique plus élevé de développer un cancer du sein. Et cela importe pour les consommateurs d’alcool, dans quelle quantité et à quelle fréquence ils consommeraient réellement de l’alcool.

La compréhension du lien alcool-cancer est particulièrement importante pour les personnes et les communautés vulnérables. Ils sont plus exposés aux méfaits de l’alcool, ont moins de ressources pour traiter et surmonter les méfaits de l’alcool et bénéficient davantage de la réduction de la consommation d’alcool, de l’abandon ou même de la non-consommation d’alcool.

Comprendre les effets réels de l’alcool est important pour les normes qu’une société développe pour ce qu’est un mode de vie sain et durable, et ce qui ne l’est pas.

Comprendre les risques liés à la consommation d’alcool, c’est comme un vaccin qui aide à immuniser contre les conséquences négatives de ce vecteur de maladie, d’invalidité et de mort (encore) glamouré et fortement promu. Et cette protection est essentielle pour que les gens vivent une vie saine, épanouie et autodéterminée.

L’alcool cause le cancer. Et il n’y a pas de quantité sûre d’alcool. Et il n’y a pas de consommation d’alcool saine. Ce fait et cette compréhension sont importants pour quiconque veut faire des choix conscients concernant un mode de vie sain et durable, qui veut que ses enfants vivent dans des environnements sains, qui veut réduire le risque de cancer en raison de ses antécédents familiaux de cancer du sein ou qui est un cancer survivant et doit empêcher la réapparition.

2. L’industrie de l’alcool ne veut pas que les gens connaissent la cancérogénicité de leurs produits

Au printemps 2018 dans la région du Yukon, au Canada, une campagne de pression de l’industrie de l’alcool a mené à la fin d’une étude scientifique sur l’efficacité des étiquettes de mise en garde contre le cancer sur les contenants d’alcool. La recherche visait à examiner comment les étiquettes d’avertissement pouvaient influencer les attitudes et les comportements des consommateurs. Pendant huit mois, de nouveaux autocollants plus visibles seront collés sur les canettes et les bouteilles d’alcool pour avertir des risques de cancer associés à la consommation d’alcool. L’étude était censée être une expérience de santé publique, appuyée par Santé Canada et le médecin hygiéniste en chef du Yukon. La recherche faisait partie d’une stratégie de santé publique plus vaste, et le Yukon a fourni un terrain d’essai enthousiaste.

Dans la campagne de lobbying agressive, Beer Canada a menti sur le lien alcool-cancer, affirmant qu’il s’agissait d’une «déclaration trompeuse» sur l’étiquette pour dire que l’alcool peut provoquer le cancer. Mais dans une entrevue, Tim Stockwell, co-chercheur principal de l’étude et directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’utilisation de substances, a réagi à l’allégation de Beer Canada:

C’est totalement faux.

[The American Society of Clinical Oncology] a publié une déclaration dans The Lancet célébrant récemment 30 ans et disant: «Pourquoi n’y a-t-il eu aucune action? Pourquoi est-ce que personne ne sait que l’alcool provoque le cancer?

C’est la raison. Parce que lorsque vous essayez de diffuser le message, il est écrasé. “

Ce n’est qu’un exemple illustrant que l’industrie de l’alcool ne veut vraiment pas que le grand public comprenne clairement le lien entre l’alcool et le cancer.

En 2017, une étude révolutionnaire a présenté des preuves démontrant que l’industrie de l’alcool induit le public en erreur sur les risques de cancer de ses produits. L’étude a montré que Big Alcohol et leurs groupes de tête s’efforcent de déformer les preuves scientifiques sur les risques de cancer liés à l’alcool. Les tactiques qu’ils utilisent sont très similaires à celles de l’industrie du tabac.

Les chercheurs ont écrit:

L’industrie de l’alcool semble être engagée dans la déformation extensive des preuves sur le risque de cancer lié à l’alcool. Ces activités sont parallèles à celles de l’industrie du tabac. Cette constatation est importante car l’industrie participe à l’élaboration d’une politique sur l’alcool dans de nombreux pays et à la diffusion d’informations sur la santé auprès du public, y compris des écoliers. Les décideurs, les universitaires, la santé publique et les autres praticiens devraient reconsidérer la pertinence de leurs relations avec ces organismes de l’industrie de l’alcool. »

Comment le grand alcool trompe le public sur l’alcool et le cancer

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’organisme spécial de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé, classe l’alcool comme cancérogène de catégorie 1 depuis 1988, comme l’amiante et le tabac. Le CIRC estime que l’alcool est à l’origine de 8% de tous les cas de cancer. Après le tabac (18%), l’alcool est la deuxième cause de cancer.

Néanmoins, la sensibilisation au risque de cancer de l’alcool est très faible parmi le public. Par exemple, en Europe, seulement 1 personne sur 10 connaît le lien entre le cancer et l’alcool.

Bloquer la recherche scientifique sur le lien alcool-cancer et le tromper systématiquement n’est pas toujours tout ce que fait Big Alcohol pour empêcher les gens de comprendre le risque de cancer lié à la consommation d’alcool. Ils se lancent également dans le rose.

Le lavage rose est le terme utilisé dans tous les cas où les entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits cancérigènes s’engagent dans des «campagnes de sensibilisation et de prévention du cancer». Une étude a documenté les produits alcoolisés promus avec des rubans roses, des partenariats avec des organisations caritatives contre le cancer du sein et des termes généraux tels que «recherche sur le cancer du sein» ou «cure». Des centaines de marques d’alcool font la promotion de produits avec des rubans de sensibilisation au cancer du sein.

Cyniquement, les marques d’alcool rosé contribuent au risque de cancer au nom de la recherche, du traitement et / ou de la prévention. Les produits d’alcool lavé à la rose augmentent le potentiel d’augmentation des ventes d’un cancérogène en associant une cause caritative emblématique et des populations entières de femmes, y compris les jeunes femmes qui peuvent déjà consommer de l’alcool à des niveaux plus élevés.

Ces tactiques de l’industrie sont exploiteuses. Big Alcohol a décidé de poursuivre ses profits en gardant les gens dans l’ignorance des conséquences de leurs produits; pour aggraver cela, ils travaillent en fait pour augmenter l’obscurité et semer le doute sur les connaissances scientifiques.

Cela est important du point de vue de la justice sociale, car les sociétés ouvertes comptent sur des citoyens informés lorsqu’elles s’engagent dans des causes sociales (telles que la sensibilisation au cancer du sein) et lorsqu’elles s’engagent dans un processus d’élaboration de politiques qui affecte leurs communautés et leurs sociétés.

3. La sensibilisation mène à un soutien politique

Les méfaits de l’alcool s’étendent bien au-delà du cancer. Violence, accidents et blessures au travail, accidents de la route, négligence et maltraitance d’enfants, la liste est longue. Mais l’analyse scientifique montre que 12,5% des 3 millions de décès annuels dus à l’alcool sont dus au cancer. Et la recherche a également indiqué que le manque de sensibilisation du public au lien alcool-cancer peut contribuer à un manque de soutien du public pour les politiques en matière d’alcool.

C’est ce qui explique la stratégie de l’industrie de l’alcool pour garder les gens dans l’ignorance de la cancérogénicité de leurs produits: alimenter la dissonance cognitive et saper le soutien du public aux mesures de contrôle de l’alcool qui menaceraient leurs profits.

En 2018, une étude a révélé que le soutien aux politiques en matière d’alcool est plus important chez les personnes qui sont conscientes du lien entre l’alcool et le cancer. Les scientifiques ont conclu:

… Une grande proportion de personnes ne connaissent pas le lien entre l’alcool et le cancer et une sensibilisation accrue peut donc être une approche efficace pour accroître le soutien aux politiques en matière d’alcool. »

La sensibilisation à l’alcool et au cancer augmente le soutien aux politiques sur l’alcool

La sensibilisation au lien entre l’alcool et le cancer était associée à un soutien accru aux mesures de politique en matière d’alcool, telles que la réglementation des prix et de la disponibilité, etc. L’étude Global Burden of Disease montre que l’alcool provoque env. 650 000 décès par cancer Par an, dans le monde.

Cela signifie clairement que les mesures de politique en matière d’alcool sont de véritables catalyseurs de la prévention du cancer. Par exemple, une réduction de 10% de la consommation totale d’alcool entraînerait une réduction de 9% des décès par cancer liés à l’alcool. Cela signifie que ca. 57 000 décès de moins. **

Si ce n’est pas une question de justice sociale, alors qu’est-ce que c’est?

L’analyse des États-Unis montre: Des politiques d’État plus restrictives en matière d’alcool étaient associées à des taux de mortalité par cancer plus faibles pour les six types de cancer dans l’ensemble, et chez les hommes et les femmes. Une augmentation de 10% du caractère restrictif des politiques sur l’alcool a été associée à une baisse de 8,5% des taux de cancers combinés attribuables à l’alcool. Le renforcement des politiques de contrôle de l’alcool peut être une stratégie de prévention du cancer prometteuse.

Une étude britannique a confirmé ces effets pour le cancer du sein en particulier:

Plus de 20% des femmes de 45 à 64 ans consommeraient plus d’alcool que 14 unités par semaine, de sorte que toute intervention visant à réduire la consommation au niveau de la population pourrait avoir une influence significative sur les taux de cancer du sein, ainsi que contribuer à gérer les effets secondaires du traitement et à améliorer la santé globale des survivants », selon les chercheurs de l’étude.

Lorsque les gens connaissent le lien entre l’alcool et le cancer, leur soutien aux mesures de politique en matière d’alcool augmente. En retour, ces solutions de politique en matière d’alcool sont efficaces pour aider à prévenir et à réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer. De plus, la politique sur les achats d’alcool a également des effets sur d’autres aspects des méfaits de l’alcool, réduisant ainsi la charge globale d’alcool sur les personnes, les familles, les communautés et les sociétés. Même dans cette dimension, la compréhension du risque de cancer lié à la consommation d’alcool est un enjeu de justice sociale.

–

* Institut de métrologie et d’évaluation de la santé (IHME). GBD Compare Visualisation des données. Seattle, WA: IHME, Université de Washington, 2018. Disponible sur http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Consulté le 4 février 2020)

** Nous avons calculé les décès par cancer évités grâce à l’amélioration de la politique en matière d’alcool grâce à un scénario de réduction de 10% et 30% de la consommation totale d’alcool par habitant. InterMAHP a une fonction pour tester ces scénarios.

En supposant 649.840 décès par cancer liés à l’alcool en 2017, une réduction de 10% de la consommation totale d’alcool entraînerait une baisse de 9% des décès par cancer liés à l’alcool, soit 57300 décès de moins.

Avec une consommation totale d’alcool inférieure de 30%, les calculs montrent que 26% des décès par cancer liés à l’alcool pourraient être évités, soit 171 460 décès de moins.