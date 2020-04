3 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas construire votre entreprise sur les réseaux sociaux

Il y a quelque chose que les plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter ne peuvent pas concurrencer au même niveau que les blogs – le référencement ou l’optimisation des moteurs de recherche.

La plupart des propriétaires d’entreprise basés sur les services n’exploitent pas la puissance du référencement en utilisant leur site Web pour publier un contenu de blog stratégique qui résonne auprès des lecteurs.

Bien que le marketing vidéo soit un sujet brûlant cette année pour les médias sociaux, les blogs ne sont pas morts. En fait, votre blog d’entreprise peut être utilisé pour élever votre messagerie en transcrivant ce contenu et en le réaffectant dans un message sur votre site Web.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles toute votre stratégie marketing ne devrait pas s’articuler uniquement autour de la création d’une audience sur les plateformes de médias sociaux.

1. Vous publiez du contenu sur une plate-forme empruntée qui peut tomber à tout moment

Lorsque vous publiez du contenu sur Instagram ou Facebook pour les entreprises, ils en sont propriétaires. Non seulement vos publications sont à la merci de l’algorithme, mais vous êtes également vulnérable aux problèmes techniques qui vous empêchent de diffuser votre message à votre public.

Il est important de penser à long terme. Si vous créez l’intégralité de votre suite sur Instagram et qu’il ferme, vous perdrez votre générateur de leads principal sans plan de sauvegarde.

Par exemple, regardez Periscope et Vine. Les plates-formes ont été fermées et les créateurs de contenu ont instantanément perdu leur source de revenus.

Sur votre site Web, vous êtes propriétaire du contenu que vous publiez. Grâce à la puissance de Google, vous pourrez tirer parti d’un moteur de recherche pour placer vos articles de blog directement devant des clients idéaux.

2. Google ne peut pas lire vos publications sur les réseaux sociaux

Tout le contenu que vous avez passé des heures à créer pour Instagram et Facebook est caché à Google.

Cela signifie une occasion perdue d’être trouvé par des centaines ou des milliers de clients idéaux à la recherche de vos services.

Avec les blogs, vous avez la possibilité de créer un contenu stratégique qui apporte des solutions à leurs problèmes ou des informations que les gens recherchent.

La différence ici est qu’au lieu d’avoir à passer au crible les hashtags Instagram, à interagir avec des personnes qui peuvent ou non être intéressées par ce que vous avez à offrir, et à envoyer des centaines de DM par mois, les personnes qui vous trouvent sur Google recherchent activement votre exact prestations de service.

3. Les publications sur les réseaux sociaux ont un cycle de vie court

Avec les médias sociaux, vous devez publier quotidiennement ou plusieurs fois par semaine pour augmenter l’exposition de votre compte et augmenter vos prospects.

Le contenu des articles de blog est permanent, ce qui signifie que vous le publiez une fois et que vous générez du trafic en continu. Au lieu d’avoir à réutiliser votre contenu de médias sociaux tous les quelques mois, votre article de blog peut se classer sur la page 1 de Google pendant des années.

Vous souhaitez capturer les informations des visiteurs du site Web à l’aide d’un aimant en plomb, quelque chose de valeur que vous donnez gratuitement en échange d’une adresse e-mail. Une fois que ce système est en place, vous pouvez augmenter votre liste de courriels pleine de prospects chaleureux sur le pilote automatique.

Cela signifie que vous pouvez vous éloigner de votre entreprise, attirer en permanence des clients idéaux sur votre site Web et gagner de l’argent à partir de vos offres de revenus passifs comme des cours et des produits numériques.

Vous aurez une puissante stratégie de marketing organique en place au lieu de compter sur des annonces.

C’est le pouvoir de consacrer du temps et de l’énergie à une stratégie de marketing gratuite qui vous donne plus de contrôle sur votre contenu et vous place devant des personnes à la recherche de vos services.

Auteur: Lauren Taylar

Lauren Taylar est conceptrice de site Web Squarespace et stratège SEO. Elle aide les entraîneurs et les créateurs puissants à créer un site Web hautement convertissant et à créer une machine de génération de leads à feuilles persistantes afin qu’ils puissent se démarquer, se faire voir et faire plus de ventes. Après avoir passé 2 ans dans l’industrie du référencement au service de milliards de dollars… Voir le profil complet ›